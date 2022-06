Wat doe je als je dertienjarige dochter met een vriendin mee op vakantie wil?

Als je met pubers op vakantie gaat, kan het gezellig zijn om een vriend of vriendin mee te vragen op vakantie. “Dat verzoek kreeg onze dertienjarige dochter van een vriendinnetje uit haar klas. Maar wij kennen dit meisje en haar ouders nauwelijks”, schetst haar moeder. “Ze gaan twee weken naar een camping in Spanje en wij vinden het lastig. We gaan zelf niet weg vanwege een verbouwing en gunnen onze dochter zo’n trip. Maar ze is nog nooit zo lang van huis geweest en deze vriendin kent ze pas een jaar.”

De ouders van het meisje maken zich een beetje zorgen. “We weten niet hoe haar ouders over bepaalde zaken denken. Stel dat ze ziek wordt of heimwee krijgt? We zouden liever hebben dat ze eerst eens weekje met iemand in Nederland op pad zou gaan, maar dat is niet de situatie nu. Wat kunnen we nu het beste doen? Een keertje afspreken met de ouders van het vriendinnetje lijkt ons het minste, zonder al een toezegging te doen over de eventuele vakantie. Wat voor afspraken moet je maken met de andere ouders en met je kind?”

Omgaan met een vreemde situatie

Vertrouwen en veiligheid. Twee zaken die essentieel zijn tijdens de opvoeding. “En zeker op dit soort momenten, het is toch een grote stap voor jou als ouder”, aldus opvoedcoach Mariette Dietz. “Het ene kind is er al eerder aan toe dan het andere kind. Dat heeft te maken met zelfstandigheid, flexibiliteit en het vertrouwen dat je in je kind hebt. Daarom is er niet echt een bepaalde leeftijd te noemen waarop je kind met anderen mee kan op vakantie.”

“Ouders kunnen allereerst bedenken hoe hun dochter omgaat met stresssituaties en hoe ze omging met uit logeren gaan of kamp”, zegt opvoedcoach Tea Adema. “Wat zijn haar sterke en zwakke punten in de omgang met vreemde volwassenen én in een vreemde situatie? Ouders kennen hun dochter goed en zouden moeten kunnen inschatten of ze haar met vertrouwen kunnen laten gaan, ondanks hun eigen angst.”

Vrijheden en grenzen

Maar natuurlijk niet zonder de andere ouders van het vriendinnetje te leren kennen en te polsen. “Natuurlijk moet er een goed gesprek plaatsvinden met de ouders van het meisje, al was het alleen maar om hen te bedanken voor hun gastvrijheid”, zegt Adema.

Los van eventuele praktische afspraken over de reis en financiën, wil je ook weten waar deze ouders belang aan hechten op vakantie. Wat mag er wel en wat niet? Daar moet je een goed beeld van hebben, aldus Adema en Dietz. “Ook vragen over de veiligheid kun je expliciet bespreken, want het is normaal om te zeggen dat je best bang bent en zorgen hebt omdat het zo ver weg is en je dochter nooit eerder zo lang van huis is geweest. Na zo’n gesprek kunnen ouders waarschijnlijk wel inschatten hoe de ouders van het vriendinnetje omgaan met vrijheden en grenzen voor de meisjes, want daar zal het vooral om gaan.”

Spannend

Daarnaast moeten ouders een gesprek met hun dochter voeren om haar voor te bereiden. Adema: “Houd daarbij rekening met haar sterke en zwakke punten. Wat gaat ze doen als er iets gebeurt dat ze niet prettig vindt? Hoe gaan de vriendinnen ermee om als ze ruzie of gedoe hebben? Wat doe je als je heimwee krijgt?”

Ook om ouders gerust te stellen, kunnen ze afspreken hoe vaak ze contact met elkaar hebben. “Ouders zien misschien allerlei beren op de weg. Er is altijd een risico, maar de kans is klein dat er iets misgaat”, zegt Dietz. “Spreek af dat je dochter eerlijk vertelt wat er aan de hand is, ook als zaken anders gaan dan gehoopt en verwacht.”

Het is belangrijk dat ouders vertellen dat ze het spannend vinden, best ongerust zijn en dat ze voor haar veiligheid goed willen onderzoeken of ze een mooie vakantie kan hebben. Adema: “Ze gunnen hun dochter deze vakantie, maar het moet wel veilig zijn en ouders hebben het laatste woord. Punt uit.”