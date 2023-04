Wat als je uit de ratrace stapt? ‘Ook het plattelandsleven bezorgt je grijze haren’

Wat als we uit de ratrace zouden stappen en dichter bij de natuur zouden gaan leven? De Britse schrijver Tom Hodgkinson (54) deed het experiment. Met zijn gezin verhuisde hij van Londen naar een boerderij op het Engelse platteland. Hij woonde er twaalf jaar en schreef zijn successen en mislukkingen neer in How to live in the country.

U bent naar Devon verhuisd om na te gaan of u uw pre-industriële droom kon waarmaken?

“In wat ik de ‘Brave Old World’ noem, ruwweg de periode tussen de oude Grieken en het einde van de middeleeuwen, was er aandacht voor wat er echt toe deed: filosofie en de kunst om zelfvoorzienend te zijn. Sinds de industriële revolutie zijn die twee pijlers naar het achterplan geschoven en heeft werk de primaire plek ingenomen. Voor de meesten onder ons betekent dat: van 9 tot 5 werken voor bedrijven en hun aandeelhouders. De ‘art of thinking’ is langzaam uit de schoolcurricula verdwenen en zelf voedsel produceren, is vervangen door een ritje naar de supermarkt.

“Ik ben niet verhuisd naar het platteland als nostalgisch experiment, maar om te onderzoeken of we onze moderne levens kunnen verbeteren door die oude manier van leven een stukje te implementeren. En dan heb ik het vooral over husbandry: je huis omvormen tot een creatieve en productieve entiteit, eerder dan een plek waar je na het werk naar een gigantisch televisiescherm zit te staren. Het platteland leek me de beste plek om dat uit te proberen.”

U merkte al snel: dit is hard werken?

“Geloof de onverlaten niet die zeggen dat het makkelijk is om groenten te kweken. Het is verschrikkelijk ingewikkeld. Ik ben een luie tuinierder, dus ik was blij dat er iets bestond als do-nothing farming, een systeem dat ontwikkeld werd door een Japanse boer en filosofoof. Masanobu Fukuoka geloofde dat diepe gleuven in de aarde graven, ze vullen met compost en weer dichtgooien een onnodige inmenging van de mens is, en bovendien de groei van onkruid stimuleert. Het systeem van Fukuoka werkt, maar alleen als je beslagen bent in tuinieren. Het vraagt jaren van observatie en experiment. Ik eindigde met een deprimerende wildernis. De traditionele methode van hard labeur ging me beter af. Ik heb gegraven en gewied, bemest en geoogst. Ik heb sla beschermd met eierschelpen, geultjes zout, schoteltjes bier en biologische slakkenkorrels. Het idee dat een paar gretige slakken maar één nacht nodig hadden om mijn werk teniet te doen, vond ik onwaarschijnlijk deprimerend.”

Al snel was er de queeste naar vruchtbare grond.

“Wist je dat de grond in een stadstuin vaak beter is dan die op het platteland omdat die geen jaren heeft afgezien van kunstmest? Wisselbouw, waarbij je pas na enkele jaren hetzelfde gewas op een bepaald stukje grond kweekt, zorgt voor vruchtbare aarde. Maar een goede composthoop is net zo belangrijk. Werk in laagjes en wissel keukenafval – daar mag zelfs vlees of een dood dier tussen zitten – af met stro, bladeren en gras. Leg er een stuk tapijt op zodat de berg makkelijker opwarmt en na zes weken heb je rijke compostgrond. Zodra er wormen krioelen, laat je die hun job doen.”

Kippen roeren de compost ook om, en terloops eten ze de slakken op.

“Elke week een paar doosjes eieren van topkwaliteit vullen, is niet moeilijk. Je kunt een fancy kippenras kopen, van die grote Brahma’s met veren op hun poten, maar de ‘Brave Old World’ draait net rond zo weinig mogelijk geld uitgeven en er het meeste uithalen. Koop liever een paar gepensioneerde kippen uit een legbatterij en laat ze revalideren in je tuin. Ze zullen misschien nooit frequente ‘leggers’ worden, maar de onze deden het goed: één ei om de andere dag. Hun eieren evolueerden: van lichte dooiers met lopend eiwit naar donkeroranje dooiers met een geleiachtig omhulsel. Bovendien is het fijn om te zien hoe die diertjes leren om weer vrij te zijn.

“Een pluimvee-expert uit de buurt raadde me aan om legkippen te kruisen met raskippen, zoals Black Rock of Leghorn. Zo krijg je gelukkige kippen die tegen een stootje kunnen. Sluit hen ’s avonds op in een hok dat bestand is tegen vossen en zorg dat hun legplaatsen zich zo’n vijftig centimeter boven de grond bevinden zodat nieuwsgierige ratten de eieren moeilijker vinden.”

Beeld Getty Images

Brood bakken: nog zo’n klassieker voor iedereen die wat zelfvoorzienender wil leven?

“Je kunt het overal doen, ook als je op een appartement woont. Het vraagt oefening, maar zelfs onze mislukte baksels waren lekkerder en voedzamer dan het met additieven en preservatieven opgeblazen spul uit de supermarkt.

“Neem een grote kom en vul die voor de helft met bloem. Meng er een handvol gist en een handvol zout bij. Maak een putje in het midden en giet er langzaam lauw water bij terwijl je het mengsel omploegt met een houten lepel. Zodra je de textuur van havermout hebt, voeg je een eetlepel olijfolie toe. Gooi er een dun laagje bloem over en bedek de kom met een doek. Het zal beginnen te borrelen en te schuimen. Soms zetten we het een nacht in de ijskast, soms lieten we het vier uur op het keukenblad staan. Giet bloem op je keukenblad en gooi het mengsel erop. Meng het deeg met de bloem. Laat de lucht erin komen. Na een kwartier zit je goed. Strooi er wat bloem over en maak diepe inkepingen met een mes. Laat het deeg rijzen tot het dubbel zo groot is en laat 20 minuten bakken in de oven bij minstens 250 °C. Brood bakken is een kunst. Blijf proberen. Mijn brood was in het begin erg zwaar, tot ik begreep dat ik het deeg harder moest kneden en het langer moest laten rijzen.”

En dan gebruiken we het liefst nog een handmalertje en een buitenoven?

“Klopt. Investeer in een middeleeuws vrijheidssymbool: de graanmolen. De helft van de voedingswaarde van graan verdwijnt als meel lang bewaard blijft. Als je je eigen graan maalt en het meteen gebruikt, zal je brood voedzamer zijn. Koop geen elektrisch handmalertje, maar een manueel exemplaar. Het maakt geen vervelend geluid en je kunt ondertussen naar een podcast luisteren.

“Middeleeuwse dorpsbewoners deelden een buitenoven zodat ze de opgewekte hitte maximaal konden benutten. Dat systeem wordt nog altijd gebruikt, bijvoorbeeld op het platteland in Griekenland. Zelfvoorzienend zijn, is niet hetzelfde als op een eiland wonen.”

Om ecologisch te tuinieren moeten we plaats geven aan bloemrijk hooiland en wildeplantenhoeken, maar hoog gras en onkruid vragen om onderhoud. Geen gras- of bosmaaier kan op tegen de zeis, zegt u?

“De moderne tuinierder stuurt schril en enerverend gejank door de lucht, maar die bosmaaiers draaien op benzine en gaan kapot. Het alternatief werkt in alle stilte en is onverwoestbaar. Op YouTube vind je video’s over hoe je de zeis juist gebruikt. Het gaat om een soort ritmische swing. De maaibeweging bestaat uit een brede zwaai van 180 graden die rechts naast het lichaam aanzet en tot helemaal links doorloopt. Een ervaren tuinier haalt zo een maaibreedte van een goede 2 meter. Tillen is niet nodig, de zeis glijdt over de grond, zowel tijdens de maaibeweging als bij de terugzwaai.

“De maaibeweging die je met een zeis maakt is ongewoon. Je begint er best rustig mee, zodat je je lichaam niet overbelast. Maar zodra je de beweging onder de knie hebt, leidt het tot een meditatieve toestand die je hoofd leegmaakt. Een scherpe zeis klieft trouwens verrassend makkelijk door het gras.”

En ze is niet gevaarlijker dan een bosmaaier?

“Een zeis heeft een scherpe punt en een nog scherper snijvlak, maar als je ze correct gebruikt, loop je weinig risico. In je eigen voeten of benen maaien is haast onmogelijk. Alleen omstaanders moeten opletten en kinderen horen uit de buurt te blijven. Je kunt de zeis het best ook veilig wegbergen, zodat je nooit tegen een onbeschermd blad kunt aanlopen.

“Een bosmaaier is echt geen heilige graal. Je zit met een snel ronddraaiende maaischijf en nylondraden die steentjes recht in je oog kunnen flikkeren.”

En wat met eigen kweek. Aardbeien proberen te kweken raadt u af?

“Het is een overschatte fruitsoort die altijd ten prooi valt aan slakken, net op het moment dat je ze wil oogsten. Die slakken vallen bovendien in slaap in de half opgegeten aardbeien, wat een onaangenaam zicht is voor elke tuinierder. Je moet ze ook nog eens elke drie jaar vervangen, en ze occuperen de grond het hele jaar door, in tegenstelling tot andere soorten fruit die zichzelf laten opeten en plaats ruimen voor andere soorten. Druiven, bosbessen en frambozen zijn dan weer een pak makkelijker. En laat ons braambessen niet vergeten! Ze smaken rijker dan aardbeien en ze zijn rijp in september, dus ze compenseren dat melancholische gevoel op het einde van de zomer.

“Vlierbessen zijn nog zo’n geschenk van moeder natuur. Vlierbessenplanten kun je laten groeien in leemachtige, vochtige grond. Maar buiten vind je ze overal: in hagen, tussen beton, bij een modderige vijver... Ze zitten vol vitamine A en C en je kunt er heerlijke vlierbessensiroop of -jam van maken. Tip: koop zo’n thermometer die je vertelt wanneer de confituur de ideale stevigheid heeft.”

Appelbomen noemt u kleine mirakels.

“Ze zijn mooi om naar te kijken en ze leveren elk jaar meer appels. Zodra je een stukje grond hebt rond je huis, zelfs al is het maar een kleine voortuin, moet je een appelboom planten. Ze komen in verschillende variëteiten die telkens op een ander moment rijp worden. Als je het goed aanpakt, heb je van juni tot november een solide voorraad appels.”

En als je zelf geen stuk grond hebt om op te experimenteren, kun je je aansluiten bij WWOOF: World Wide Opportunities on Organic Farms.

“Klopt, en die beweging bestaat ook in België. Ze is ontwikkeld in de jaren zeventig en stond oorspronkelijk voor ‘Working Weekends on Organic Farms’. Stadsmensen gingen tijdens het weekend gratis, in ruil voor logement, op een boerderij werken. De beweging werd groter en internationaler. Veel mensen zijn het idee genegen om te werken op het land, als een manier om de stress van het stadsleven van zich af te schudden. Maar vergis je niet: ook het plattelandsleven bezorgt je grijze haren.”

En dan is er nog de kunst van het brouwen?

“Het spaart je een fortuin uit, en met wat oefening is het nog lekker ook. Het makkelijkste drankje is sloegin. Je plukt sleedoorn, verwant aan de pruim, en dompelt die onder in gin of wodka met suiker. Gebruik zo’n traanvormige glazen fles. Laat het een paar maanden staan en je hebt een lekker en origineel drankje. Cider is net zo eenvoudig. Pers sap van verse appelen en giet in een plastic fles. Los brood- of champagnegist op in een paar theelepels warm water en voeg toe. Na een week of twee heeft het genoeg gegist en schenk je het over in een mooie glazen fles.

“Mijn ervaringen met bier brouwen zijn minder succesvol. Ik kocht uiteindelijk zo’n zelfbouwpakket, en hoopte op veertig flessen tegen een derde van de retailprijs, maar iets meer dan bruisend gistwater heb ik nooit kunnen maken. Wijn daarentegen, is veel eenvoudiger. Zoek maar op.”

U zorgde ook voor varkens?

“We hielden er twee. Gnasher and Rasher leefden op een stukje grond achter in de tuin. Na het eten gingen ze op hun achterste poten zitten, als een hond. We krabden hun rug en voelden terloops of ze klaar waren voor de slacht. Varkens houden is poepsimpel, maar het slachten besteed je beter uit. Een lokale slachter pakte het goed aan. Hij praatte tegen hen, streelde hen en joeg toen een kogel door hun kop. Het was een beetje triest, maar ik voelde vooral dankbaarheid. Onze varkens gaven ons het lekkerste, zachtste vlees dat ik ooit at. En ze hadden minder afgezien dan veel van hun soortgenoten.

“Meteen daarna hebben mijn vrouw en ik, in middeleeuwse stijl, hun bloed verzameld om bloedworsten te maken. Die avond maakten we ook twee gigantische leverpatés. De slachter heeft hen onthoofd en de ingewanden eruit gehaald. Mijn vrouw en ik maakten worsten, chorizo, ribbetjes...”

Sinds 2013 woont u weer in Londen met uw gezin. Was de lokroep van de stad toch te sterk?

“We verhuisden naar het platteland om aan de ratrace te ontsnappen. We hadden twee kleine kinderen en het vooruitzicht om de straten van Londen met de buggy te doorkruisen, beviel ons niet. We wilden vrij zijn en zelfvoorzienend leven. Ik wou boeken schrijven. Tussen 9 en 13 uur zat ik aan mijn schrijftafel, daarna werkte ik buiten. Het leven was er mooi, maar we misten onze vrienden. De enige manier om hen te zien was door hen een paar dagen bij ons thuis uit te nodigen. Leuk, tot je het gevoel hebt dat je een bed and breakfast runt. We maakten nieuwe vrienden, maar niet iedereen kon ons gezelschap op prijs stellen. In de plaatselijke pub sprak iemand me aan: ‘Jij schrijft hier op je gemak boeken over lui zijn terwijl wij met moeite kunnen overleven.’ Onze kinderen werden groter en we wilden hen van het stadsleven laten proeven. Bij onze terugkeer voelden we ons als middeleeuwse boeren die aanklopten aan de grote stadspoorten.” (lacht)

Wat blijft er over van uw pre-industriële droom nu u weer in Londen bent?

“Best veel. We proberen nog altijd volgens de seizoenen te leven. We verzamelen wilde look en zeewier en kopen alleen seizoensgroenten bij een bioboer. Ik kweek geen groenten meer, maar speel tennis en heb de auto voor de fiets ingeruild. In Devon moesten we voor alles de auto gebruiken en lange afstanden rijden.

“Ik ben niet puriteins, evenmin fanatiek. Ik heb geprobeerd om wat dichter bij de natuur te leven, maar ik besef ook wel dat onze moderne wereld veel troeven heeft die we echt wel mogen gebruiken. Door de verhuizing heb ik ontdekt dat the simple life enorm hard en gecompliceerd is, en gevuld met teleurstellingen. Maar de voldoening die je eruit haalt, maakt veel goed. Je spaart veel geld uit, maakt beter eten en ondertussen maak je een betere verbinding met de wereld waarin je leeft. Misschien is dat wel het belangrijkste: opgedane kennis delen met je buren en vrienden.”

How to Live in the Country door Tom Hodgkinson is uitgegeven bij Unbound, 304 p., 15,45 euro