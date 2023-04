Wat als je ene kind steeds de baas speelt over je andere kind?

Twee zussen van 6 en 8 jaar kunnen gezellig samen spelen, dachten hun ouders. Maar de oudste commandeert en bekritiseert haar zusje voortdurend.

“Onze dochters gaan helemaal niet leuk met elkaar om”, bekent een moeder. “Eerlijk gezegd komt dat vooral door onze oudste, die zich de hele tijd op een negatieve manier met haar zusje bemoeit. Ze controleert, bekritiseert en bepaalt hoe haar zusje zich moet gedragen: ‘Nee, we gaan niet buiten spelen, zo moet je dat niet doen, eet eens niet zo raar.’ Samen spelen is alleen een optie als onze jongste zich aanpast aan haar oudere zus.”

De ouders spreken hun oudste dochter hier vaker op aan. “Maar om nu te zeggen dat het helpt: niet echt. Overigens is onze oudste in de klas en bij haar vriendinnen niet zo, het lijkt echt iets te zijn tussen onze twee dochters. Hoe kunnen we de sfeer tussen hen verbeteren?”

Wie heeft er het meeste last van de manier waarop de zusjes met elkaar omgaan? “Het lijkt erop dat vooral ouders er een probleem mee hebben”, denkt Ingeborg Dijkstra, pedagoog bij Stepping Stones. “Misschien vind het jonge zusje het wel helemaal prima. De vraag is of je er dan wat aan moet doen.”

Geboren leider

Want wat speelt er nu eigenlijk echt tussen de zussen? “Ik raad ouders aan om dat eerst goed te observeren”, zegt Mariëlle Beckers, orthopedagoog bij Buro Bloei. “Als je goed kijkt, zie je soms andere signalen. Het is pas een probleem als de zussenrelatie onder druk komt te staan en zij er zelf last van hebben.”

Kritiek geven, commanderen en de baas spelen: het zijn eigenschappen die vaak als negatief worden gelabeld. “Het is de kunst om het vanuit een andere invalshoek te bekijken”, zegt Dijkstra. “Misschien is de oudste wel een geboren leider in de dop.”

Het gezin is een belangrijke leerplek voor sociale vaardigheden. Je leert er ruziemaken, voor jezelf opkomen en nog veel meer. En dat moeten ouders tot op zekere hoogte gewoon laten gebeuren. Beckers: “Je hoeft als ouder niet alles op te lossen, laat het hen zelf ontdekken.”

Het jonge zusje kan wellicht wat weerbaarder te worden, het oudere zusje zal leren dat zij niet alles kan bepalen. “Als ouders actief ingrijpen bij zo’n conflict, dan krijgt de een vaak wat meer de schuld dan de ander. Probeer de situatie te benoemen zonder een oordeel te vellen”, zegt Dijkstra. “Wat gebeurt hier en wat voel jij daarbij?”

Het gedrag van de oudste kan bijvoorbeeld ook voortkomen uit jaloezie of onzekerheid, omdat ze gezien wil worden. Beckers: “Als je haar daar steeds op aanspreekt, kan ze denken: zie je wel, ik ben minder leuk, ze vinden mij minder aardig. En daardoor zal haar gedrag waarschijnlijk niet veranderen, mogelijk versterk je het zelfs.”

Dat zussen altijd gezellig samen spelen, is vooral iets dat ouders graag willen. Maar het is lang niet altijd de realiteit. Misschien hebben de zussen compleet andere interesses. Of misschien zijn ze juist erg hetzelfde, waardoor de oudste zich wil onderscheiden ten opzichte van haar jongere zusje.

Gedrag kopiëren

Als je toch wat wilt veranderen, kun je als ouder op een ander manier de regie nemen. “Vraag je kinderen om elk drie briefjes in een pot te stoppen met dingen die zij leuk vinden om te doen. Je trekt er een briefje uit en dat wordt de activiteit van die namiddag. Dan leert het oudste meisje dat ze niet altijd kan kiezen en de jongste krijgt ook eens haar zin”, zegt Dijkstra.

“Ga soms een-op-een iets met je kinderen doen”, tipt ze nog. “Of stimuleer de zusjes iets te doen waarbij ze samen moeten werken, zoals een taart bakken”, adviseert Beckers.

Een belangrijke laatste advies: kijk goed naar jezelf. Jouw gedrag bepaalt het gedrag van je kinderen. Wat kan jij veranderen zodat je dochter zich anders gedragen? Dijkstra verklaart: “Niet zelden kopiëren kinderen het gedrag van hun ouders. Vraag je dus ook eens af of je zelf veel kritiek hebt op anderen of bepaalt wat de kinderen moeten doen.”