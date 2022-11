Wat als de kinderen na de scheiding vaker bij vader zijn dan moeder lief is?

Na jaren van co-ouderschap stel je vast dat je kind liever naar die andere ouder wil. Wat nu?

Een gescheiden moeder merkt dat haar pubers steeds vaker bij hun vader zijn. Ze heeft het daar moeilijk mee en wil het tij keren. Na de scheiding werden afspraken gemaakt over co-ouderschap tussen vader en moeder. Inmiddels is het een paar jaar verder en ziet moeder met lede ogen aan hoe de kinderen (13 en 15 jaar) steeds vaker bij hun vader zijn dan afgesproken. Moeder heeft wel een idee waarom. “Hij woont dichter bij hun middelbare school en de binnenstad. En wat ongetwijfeld ook meespeelt: hij laat de kinderen langer gamen én ze mogen langer opblijven. Minder regels, meer vrijheid: dat spreekt hen wel aan. Maar ik ben ervan overtuigd dat dit niet het beste voor hen is.”

Moeder heeft een poging gewaagd om erover te praten met haar ex, maar dat gesprek verliep moeizaam. “Hij vindt dat hij mag opvoeden zoals hij dat wil. Hoe overtuig ik mijn kinderen weer vaker bij mij te zijn?”

De kinderen overtuigen? “Dat werkt vaak niet”, zegt Corrie Haverkort, filosofe en medeoprichter van Stiefplan, dat expertise deelt over nieuw samengestelde gezinnen. “Je brengt hen daarmee in een loyaliteitsconflict, waarbij je ze vraagt te kiezen tussen vader en moeder. Dat is voor kinderen verwarrend en zorgt er eerder voor dat kinderen zich van je afwenden.”

Goed overleg

Hoewel moeder aangeeft dat het gesprek met haar ex moeizaam verliep, is het belangrijk dat ze deze weg toch blijft bewandelen, eventueel met iemand erbij. “Afspraken maken over de kinderen, dat doe je als ouders met elkaar”, aldus Haverkort. “Al zijn er situaties waarbij dat echt niet lukt, hoe verdrietig dat ook is.”

“Bij ouderschap na een scheiding blijft goed overleg heel belangrijk”, zegt ook Ariadne Oomen, therapeut bij de Relatiepraktijk. “Het is sowieso belangrijk geen verwijten te maken of je te bemoeien met elkaars opvoedstijl. Ga ervan uit dat je allebei het beste voorhebt met je kinderen, maar dat je andere keuzes maakt. Dat kun je lastig vinden, maar het is de realiteit.”

Natuurlijk mag je vinden dat je het zelf beter doet als opvoeder. Maar iedereen heeft recht op eigen regels en een eigen manier van opvoeden. Haverkort: “Een scheiding betekent altijd dat je een deel van de zorg en de opvoeding moet loslaten. Daar moet je vertrouwen in hebben, tenzij er gevaar dreigt. Bijvoorbeeld als moeder ziet dat de kinderen een gameverslaving ontwikkelen, dan wordt het een ander verhaal.”

Lossere opvoedstijl

Volgens Oomen hoeft het niet te gaan over zijn lossere opvoedstijl, maar kunnen er ook andere zaken onder de oppervlakte spelen. Misschien heeft moeder nog veel verdriet over de scheiding, misschien is er sprake van onverwerkte rouw, misschien is ze bang om de kinderen kwijt te raken. “Dus een eenduidig advies is wat lastig.”

Belangrijk in hun gesprek is het benoemen van de eigen wensen en behoeftes. Oomen: “Hou het dicht bij jezelf. Zeg dat jij het jammer vindt dat je de kinderen minder ziet. Misschien is het tijd voor nieuwe afspraken. Het draait om gelijkwaardig ouderschap, dat moeten ouders elkaar gunnen.”

Haverkort raadt gescheiden ouders aan om het ouderschapsplan regelmatig te herzien, omdat er altijd dingen veranderen. Zo rond de puberteit krijgen kinderen vaak andere voorkeuren. Ze hebben minder zin om heen en weer te pendelen. Soms geven praktische redenen de doorslag, zoals dat vader dichterbij school woont. Of misschien vinden ze het gezelliger bij hun vader. En durven kinderen dit niet te zeggen. Het is echter geen wedstrijdje wie het leukste of het makkelijkste is, de kinderen houden van allebei hun ouders evenveel.

Versoepelen

“Als moeder het kan verantwoorden, is het verstandig om haar opvoedregels wat te versoepelen en in dit geval meer aan te sluiten bij vader”, zegt Haverkort. “Al wil dit niet zeggen dat de kinderen dan vanzelf meer bij haar komen. Wellicht spelen er andere dingen mee, dit kan ze met de kinderen bespreken.”

Ook kan moeder zich afvragen hoe erg het is als de kinderen wat vaker bij hun vader zijn. “Als je verkrampt blijft vasthouden aan hoe het was, verlies je mogelijk meer dan wanneer je meebeweegt”, besluit Oomen. “Als je echter hernieuwde afspraken hebt gemaakt, eerst samen en daarna in overleg met de kinderen, houd je daar dan aan.”