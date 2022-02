Podcast Wat is er mis met mij?

▶ Wanneer zelfs slapen niet meer lukt: psychotherapeut leert u sneller, beter en dieper te slapen

- Beeld Getty Images/Tetra images RF

Als kind was Maite al niet zo’n goede slaper. Het duurde vaak lang vooraleer ze insliep en dat gaf haar een eenzaam gevoel. Nu, meer dan 30 jaar later, is inslapen nog altijd moeilijk. Als ze wakker ligt, voelen de nachten donker en zwart. Problemen worden groter, maar ze maakt zich ook zorgen over de volgende dag. Slapen wordt dan een ‘moetje’, want anders loopt het gegarandeerd mis. Psychotherapeut Wilfried Van Craen geeft in deze aflevering concrete tips om sneller, beter en dieper te slapen.