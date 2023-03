Wanneer schakelen we precies over op het zomeruur? En welke mentale en fysieke gevolgen kan dat hebben?

Daar is het zomeruur weer. Zondag schakelen we over van de winter- naar de zomertijd, wat betekent dat we die nacht een uur minder lang kunnen slapen. Avondtypes en ouders van jonge kinderen huiveren al bij het vooruitzicht. Hoe bereidt u zich best voor op deze overgang?

Wat houdt het zomeruur in?

Zomertijd is de tijd die we van eind maart tot eind oktober aanhouden door de klok een uur vooruit te zetten. De klok loopt gedurende zeven maanden voor op de standaardtijd, of wintertijd. ’s Ochtends blijft het langer donker, ’s avonds kunnen we langer genieten van daglicht.

Wanneer schakelen we precies over naar het zomeruur?

We schakelen komende zondag, 26 maart, over op het zomeruur. Concreet wordt de klok in de nacht van zaterdag op zondag om 2 uur een uur vooruit gedraaid. De nacht wordt met andere woorden een uur korter. Bij de meeste smartphones, tablets en laptops verandert het uur trouwens vanzelf. Daar hoeft u niets voor te doen.

Wat betekent de overgang van winter- naar zomertijd voor uw bioritme?

Het komt erop neer dat we een uur opschuiven. Op zich is dat geen probleem, zegt slaapexpert Annelies Smolders. “Wat wel problematisch is, is het uur minder slapen. In de zomer gaan we vanzelf wat minder slapen, omdat het langer licht blijft en we daardoor vaak ook wat langer opblijven. Maar dit gebeurt geleidelijk aan. Bij die overschakeling naar het zomeruur gaat het in één keer, op een abrupte manier.”

“We recupereren minder goed, we hebben 15 tot 20 procent minder remslaap”, legt professor Johan Verbraecken, coördinator van het Slaapcentrum in het UZ Antwerpen, uit. “Dit kan zich vertalen in moeilijker op gang komen ’s ochtends. In de ochtenduren is er bij het begin van de zomertijd minder licht, terwijl licht ons van nature helpt om wakker te worden.”

De meeste mensen hebben daar gelukkig niet al te veel last van. Zeker ochtendtypes of kortslapers verteren de overgang naar de zomertijd meestal vlot. Dat is anders bij avondtypes, oudere mensen en kleine kinderen.

Avondtypes hebben het al moeilijk om op tijd te gaan slapen. Voor hen is dat uur vroeger opstaan dus zeker niet eenvoudig, zegt Verbraecken. “Het is makkelijker om een uur later te gaan slapen dan om een uur vroeger op te staan.”

Oudere mensen hebben doorgaans al minder slaapkwaliteit, en minder slaapduur. “Ouderen hebben al een kortere, lichtere slaap. Als daar dan nog eens abrupt een uurtje van wordt afgepakt, kunnen ze daar meer last van hebben”, zegt Smolders.

Beeld Getty Images/Westend61

Welke mentale en fysieke gevolgen kan die overschakeling hebben?

U kent het wel: na een korte nacht bent u wat minder alert, of sneller prikkelbaar. Bij kinderen uit vermoeidheid zich soms in hyperactief gedrag. Dat kan ook het geval zijn bij de overgang naar de zomertijd, al is dat meestal na een of twee dagen alweer voorbij.

Er zijn ook ernstiger gevolgen, schetst Verbraecken. “We zien elk jaar dat er bij de overgang van winter- naar zomertijd meer verkeersongevallen zijn, en meer hartinfarcten”, zegt hij. “Ons orgaansysteem heeft ook een bioritme, en dat kan ontregeld geraken door die verschuiving.”

Hoe kunnen mensen zich voorbereiden op de zomertijd?

Verbraecken adviseert goed gebruik te maken van het licht. “Kom veel buiten zodat je biologische klok zich zo goed mogelijk kan aanpassen aan het nieuwe slaap-waakritme.” U kan uw slaappatroon ook beschermen door minder koffie of alcohol te drinken.

Wat ook kan helpen, en niet enkel bij de overschakeling naar de zomertijd, is om ’s avonds de duisternis actief op te zoeken, onder meer door schermen te weren. Dit betekent niet dat u geen tv meer mag kijken voor het slapengaan. Omdat u minder dicht bij uw televisiescherm zit, en er doorgaans ook minder actief mee bezig bent, is de tv minder schadelijk.

De experts wijzen vooral op het blauwe licht van de kleinere schermen, zoals laptops, tablets en smartphones. Die laat u best een uur voor u gaat slapen aan de kant. “In een ideale wereld is dat zelfs 2 à 3 uur”, zegt Verbraecken. Dat heeft alles te maken met de productie van melatonine, het hormoon dat ons slaperig maakt. “Het effect van schermen wordt vaak onderschat”, zegt Smolders. “Schermgebruik kan die melatoninepiek met drie uur verschuiven, wat ons slaapritme uitstelt.”

Pak je dit het best geleidelijk aan, of is het beter om zoals bij een jetlag meteen in het nieuwe uur mee te draaien?

De overgrote meerderheid is na één vermoeide, prikkelbare dag aan het nieuwe uur gewend. Wie uit ervaring weet dat hij of zij er meer last van heeft, kan de schok verkleinen door enkele dagen op voorhand al een ander ritme aan te nemen.

“Je zou een aantal dagen op voorhand al wat vroeger kunnen gaan slapen,” zegt Smolders, “en ’s ochtends de wekker elke dag een kwartier vroeger zetten. Zo zorg je dat die overgang geleidelijker aan gebeurt, niet in één keer abrupt.”

Zijn er tips specifiek voor (kleine) kinderen?

Kinderen hebben veel slaap nodig en hebben baat bij een vaste structuur. Denk aan een verhaaltje vlak voor het slapengaan. Daarom kan het bij kinderen aangewezen zijn om al enkele dagen op voorhand zachtjes te beginnen schuiven met de bedtijd.

Dat gaat eenvoudiger als kinderen doorheen de dag veel energie kwijt kunnen. “Laat kinderen veel buiten komen, geef ze veel lichaamsbeweging zodat ze voldoende behoefte aan diepe slaap opbouwen en ‘s avonds vlot in slaap vallen”, besluit Verbraecken. “Zo gebeurt de omschakeling zo vlot mogelijk.”