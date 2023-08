Wanneer kunst botst op harde limieten van Russische regime

Voor het regime in Rusland is ze een buitenlandse agent, voor het Westen een activistische kunstenares. Al gruwelt Victoria Lomasko van die omschrijving. Samen met vijf andere vrouwelijke tekenaars maakt de Russische deel uit van een expo in het Brusselse Stripmuseum en van een Canvas-documentaire.

Met een koffer en Dwarf, haar kat, ontvluchtte Victoria Lomasko (44) vorig jaar in maart haar thuisland. Voor de Russische overheid leek het alsof ze een buitenlandse reis maakte, maar zij wist beter: dit was een vlucht.

Redenen te over. Sinds ze in 2012 meeliep in een protestmars en er als kunstenaar optekende hoe mensen zich voelden, sprak ze zich steeds duidelijker uit over het regime. “Dat jaar zette de politie er een brutale provocatie in en namen ook de aanvallen op politieke tegenstanders toe.”

“Zelfs ten tijde van de pandemie leefde ik met permanente angst. De grens was gesloten, en zonder westerse vaccins konden we sowieso niet naar westerse landen reizen. Tegelijk vaardigde het regime steeds vaker nieuwe wetten uit en werden burgers frequenter gearresteerd. Ik zag levens vernietigd worden. Er ging geen dag voorbij of ik stelde mezelf de vraag: ‘Wanneer ben ik aan de beurt?’

Met de hulp van het Brusselse productiehuis Clin d’Oeil Films stippelde ze haar reis uit via Kirgistan, Istanbul en Parijs om uiteindelijk in Brussel te arriveren. Daar zou Clin d’Oeuil haar twee jaar volgen worden voor de zesdelige docu Draw for Change.

Activisme?

Gewapend met inkt en potloden etaleert ze de kleine donkere kantjes van de maatschappij die Rusland voor de rest van de wereld graag verborgen houdt. Haar gesprekspartners zocht ze in alle lagen van de maatschappij. Van godvrezende oude vrouwen, jonge skinheads, sekswerkers, mensen in detentiekampen, vervolgde en/of bange lgbtq’ers tot stakende truckchauffeurs.

Ze komt op dreef wanneer de termen ‘artist-activist’ en ‘graphic journalist’ vallen. “Ik volgde enkele cursussen journalistiek en dacht even dat ik een ‘graphic journalist’ was zoals Joe Sacco, maar heb te veel respect voor dat vak om me zo te omschrijven”, begint ze. Maar terwijl ze die omschrijving intussen leerde appreciëren, kan ze niet anders dan het “volledig oneens” te zijn met de term ‘artist-activist’.

“Activist zijn betekent deel uitmaken van een gemeenschap, een soort subcultuur. Een kunstenaar moet echter volledig onafhankelijk zijn, niemand kan een kunstenaar ‘juiste’ en ‘progressieve’ ideeën opleggen. Weet je, toen de oorlog begon, heerste bij activisten het idee om of enkel te vertellen over Oekraïne, Poetins plannen of hoe we graag diens Rusland zouden zien ineen stuiken. Maar ik ben een kunstenaar die gewone mensen in moeilijke omstandigheden ziet overleven: armoede, discriminatie, oorlog, dictatuur, sancties, …”

Victoria Lomasko Beeld Victoria Lomasko

Conflict van generaties

Op sociale media stond ze dan ook op gespannen voet met activisten die vonden dat ze haar werk niet meer kon tonen “omdat ik Russisch ben”. Ze blaast. “Die mensen zijn gek. Kunst staat altijd boven beleid, echte kunst is geen illustratie bij politiek nieuws uit de krant van vandaag. Als ik creëer, denk ik hoe het publiek het werk na vijf, tien, twintig, honderd jaar kan aanvoelen.”

Het huidige Rusland omschrijft ze als een conflict van generaties. “Aan de ene kant zijn er de mensen die opgroeiden met het Sovjettrauma; compleet geïsoleerd, overtuigd dat de oorzaken van hun economische en persoonlijke omstandigheden te wijten zijn aan het Westen. Aan de andere kant leeft een kritische generatie die zich schaamt om de oorlog maar niet weet wat te doen.”

Ze zegt ook dat voor de oorlog het grootste deel van de Russen nog apolitiek was. “Nu nog geloven velen dat alles er goed gaat, zelfs dat er een democratie heerst. Ook vrienden van me dachten dat ik van drama hield wanneer ik zei dat het te gevaarlijk werd voor me. Maar ik wist dan al: zet één stap richting politiek of sociaal leven en je wordt geslagen, gevangengezet of zelfs verkracht, gemarteld en vermoord. Of dat nu naar een bijeenkomst gaan is, of je je uitspreekt tegen autoriteiten, een lgtbq-festival organiseert of protesteert tegen de vernietiging van een park ten voordele van een bouwheer, ...”

Het werk 'Isolation' van Victoria Lomasko. Beeld Fondazione Brescia Musei

Riskante terugkeer

Mocht een visum uitblijven, dan wordt haar terugkeer naar Rusland elke dag riskanter. Ze erkent dat het Russische regime net iets minder interesse toont voor grafische artiesten “dan voor muzikanten en acteurs met een groot publiek.” Maar nu haar boeken steeds vaker vertaald worden, de interviews wereldwijd toenemen en de documentaire Draw for Change binnenkort zijn internationale première beleeft, wordt het - dixit Lomasko - gevaarlijker. “Want in die docu spreek ik veel over Poetin en zijn regime.”

En er is nog iets wat ze in Rusland niet zullen appreciëren, vertelt ze: haar imposante schilderij The changing of seasons in het Brusselse GC Nekkersdal, een werk van drie bij zeven meter dat verwijst naar het bekend Russische monument The Motherland Calls. Dat eert de helden van de oorlog in Stalingrad, maar Lomasko goot een flinke anti-oorlog saus over haar adaptatie ervan. “Ik weet dat op dit ogenblik iedereen die naar Rusland terugkeert, gecontroleerd wordt. Een klik op Google volstaat om dat schilderij of fragmenten uit Draw for Change te zien opdoemen. Hoe kan ik ooit terug?”

Tot 27 augustus in het Stripmuseum. Info: stripmuseum.be. Draw for Change is dit najaar te zien op Canvas.