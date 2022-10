Wanneer kan mijn peuter het middagdutje overslaan?

Help, mijn dreumes wil geen dutje meer doen, maar ’s nachts slaapt hij ook nog niet goed door... Moeten de ouders zich dan maar neerleggen bij hun diepere wallen?

Dat heerlijke moment van stilte in huis als je kindje even in bed ligt ’s middags. Een moeder van een zestien maanden oude dreumes droomt ervan, maar in de praktijk komt het er nauwelijks van. “Slapen is al zijn hele leven een ding”, vertelt zij. “Sinds zijn geboorte zijn onze nachten vrijwel altijd onderbroken. Ons zoontje wordt meerdere keren per nacht wakker. De momenten dat hij overdag slaapt, gebruik ik daarom graag om zelf even te gaan liggen. Ik heb het hard nodig. Sinds hij een jaar is doet hij nog één dutje overdag, maar ook dat gaat steeds moeilijker. Het duurt soms wel een uur voordat hij ’s middags in slaapt valt en dan is hij na een uurtje weer wakker. Daarnaast valt het me op dat hij ’s avonds langer wakker is. Zou het beter zijn om hem overdag wakker te houden, zodat hij in de avond moe en uitgeput in slaap valt?”

Een dreumes die overdag niet meer wil slapen? “Het klinkt tegenstrijdig, maar misschien kan hij beter weer terug naar twee slaapjes overdag”, denkt Susanne Willekes, gecertificeerd kinderslaapcoach van The Sleep Agency en auteur van de boeken Slaap! Hoe je baby van 0-12 maanden doorslaapt en Slaap! Voor dreumes en peuter. “Een kind van deze leeftijd heeft gemiddeld ’s nachts 11 uur slaap nodig en overdag nog 2,5 uur. Over het algemeen gaat een kindje tussen de 15 en 18 maanden over van twee slaapjes naar één per dag. En pas tussen de 2,5 en 3,5 jaar vervalt ook het middagslaapje.”

Er zijn nogal wat kinderen (en hun ouders dus ook) met slaapproblemen. Een op de vier jonge kinderen heeft moeite met inslapen of doorslapen. Vooral kinderen die alert zijn en/of gevoelig voor prikkels kunnen slaapproblemen ontwikkelen.

Verplichten is nutteloos

“Moeder baalt dat haar kindje niet gaat slapen overdag, omdat ze zelf behoefte heeft aan een moment van rust. Je kunt het nog zo graag willen, maar je kindje heeft een eigen wil en je kunt hem niet dwingen”, zegt slaapcoach Aisha Scheuer van Bewust Kindercoaching en auteur van het recentelijk verschenen boek Slaapt-ie al door? Een van haar belangrijkste tips is om het idee los te laten dat je dreumes móét slapen. “Zorg ervoor dat je kind een moment van rust heeft, maar dat geldt ook voor jezelf. Probeer niet alles op te lossen voor je kindje. Haal je kind uit bed als het al een tijdje niet lukt, zet hem bijvoorbeeld voor de televisie en ga zelf in de zetel liggen. Probeer het een uurtje later rustig nog een keer.”

Als je inzicht krijgt in de patronen en de valkuilen binnen het gezin, kan je kindje beter leren slapen, is de overtuiging van Scheuer. “Ben jij bijvoorbeeld een ouder die behoorlijk perfectionistisch is en die alles graag wil oplossen? Je moet ook voor jezelf durven kiezen en tijd vrijmaken voor je eigen behoeftes. Pak de rust wanneer het kan.”

Beide slaapcoaches vinden het onverstandig om te stoppen met het middagslaapje. Dan is de kans erg groot dat het kindje ’s avonds en ’s nachts moeilijker de slaap kan vatten. En zo werk je nog meer vermoeidheid in de hand. Willekes ziet dat veel jonge kinderen niet weten hoe ze zelf in slaap kunnen vallen. “Daar hebben ze hun vader of moeder bij nodig, bijvoorbeeld om hen te wiegen of vast te houden. Er zijn verschillende methodes om dat af te bouwen, stapje voor stapje. Want je wint er veel mee als je kindje zelf in slaap kan komen. Lukt het overdag en bij bedtijd, dan heb je kans dat het doorslapen ’s nachts beter gaat. Als ze dan even wakker worden, weten ze net als bij het zelf in slaap vallen ook nu hun tutje te vinden of pakken ze hun knuffel zonder dat ze daar hun ouders direct voor nodig hebben.”