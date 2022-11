Wanneer gaan mijn kinderen zelf hun rommel opruimen?

Lastige pubers, dreinende tieners of krijsende kleuters? Zonder de sturende hand van ouders wordt het huis een zwijnenstal. Waarom ruimen kinderen niet uit zichzelf op?

Alweer vieze schoenen in de hal, een kledingkast waar meer voor dan ín ligt en overal legoblokjes en kleurpotloden uitgestrooid in de slaapkamer. “Wij blijven bezig met opruimen, terwijl onze kinderen van 9 en 12 jaar alles laten slingeren”, verzucht een moeder. “Vroeger ruimde ik vaak samen met hen op, ik houd van een opgeruimd huis. Dat ging toen best goed: alle blokjes in die doos, alle kleurpotloodjes in een bakje. Maar nu ze ouder worden en ik wat meer zelfstandigheid van hen verlang, moet ik voortdurend optreden als opruimpolitie. Pas als we heel nadrukkelijk vragen om hun kamer op te ruimen of als ik dreig iets weg te gooien, komen ze in actie. Hoort dit bij de leeftijd of doen we iets verkeerd in de opvoeding?”

Het is misschien niet wat ouders willen horen, maar opruimen vraagt om behoorlijk ingewikkelde cognitieve vaardigheden, aldus kinderneuropsycholoog Diana Smidts. “Je moet orde aanbrengen, prioriteiten stellen, je concentratie behouden. En dat is echt nog lastig op deze leeftijd. Hun brein is er nog niet klaar voor.”

Vieze was in de wasmand

Het is goed om je kinderen al heel jong mee te laten opruimen, maar verwacht niet dat ze op basisschoolleeftijd de klus zelf wel kunnen klaren. Een 9-jarige die de opdracht krijgt om zijn of haar kamer op te ruimen, kijkt om zich heen en heeft waarschijnlijk geen idee waar te beginnen. Smidts: “Moet hij dingen oprapen? Weggooien? Sorteren? In de kast leggen? Wat willen zijn ouders precies van hem? En dan moet hij zich ook nog eens niet laten afleiden door de dingen die hij ondertussen tegenkomt. Dat gaat niet vanzelf. Je moet je kind hier echt nog bij begeleiden. Doe het voor en doe het samen. Ligt er een stapel kleding? Kijk dan samen naar wat de opties zijn: terug in de kast of in de wasmand als iets vies is of stinkt. Zo leren ze waar ze op moeten letten.”

Anita Kalsbeek is opruimcoach en orthopedagoog. Zij ziet in haar dagelijkse praktijk dat opruimen voor veel volwassenen al lastig is, laat staan voor kinderen. Kinderen snappen meestal niet waarom ze op moeten ruimen, omdat ze er zelf niet zo veel last van hebben als het een rommeltje is. Dat legobouwwerk moet ik nog afmaken, dus hoezo de blokjes opruimen? Steek je energie als ouder in opgeruimde algemene ruimtes en laat de eigen kamer even voor wat het is.

Kalsbeek: “Geef zelf het goede voorbeeld. Leg uit waarom jij wel graag wil dat het opgeruimd is in huis. Bijvoorbeeld omdat je iets dan makkelijker kunt vinden als je het nodig hebt, en dat er minder dingen kwijtraken of stukgaan. Als ze een jaar of 8 zijn, kun je wat meer op de structuur inzetten: zorg dat er een vast moment is waarop er opgeruimd gaat worden. Help je kind nog even mee. Zo slijt het wat meer in.”

Algemene ruimtes

De boodschap die ouders afgeven als ze zeggen dat hun kind moet opruimen, is dat het kind het eigenlijk zelf zou moeten kunnen. Smidts: “Maar zo ervaart het kind dat meestal niet en dus schieten ze in de weerstand. Dreigen om iets weg te gooien zal een averechts effect hebben. Ze hebben steun en begeleiding nodig, geen straf. Probeer het ook een beetje leuk te maken om op te ruimen.”

Om het makkelijker te maken voor de kinderen, helpt het om voldoende opbergplekken te hebben en een duidelijke instructie wat waar thuishoort. “Om ervoor te zorgen dat moeder zich minder ergert aan rommel in de algemene ruimtes kan ze een mand of krat voor elk kind wegzetten”, zegt Kalsbeek. “De broodtrommel, de sportsokken of spelletjes die rondslingeren in huis: doe ze in de mand van je kind in plaats van het zelf op te ruimen. Als je het maar lang genoeg volhoudt en kinderen beloont en complimenteert voor het opruimen, zal het op den duur (hopelijk) wat meer een automatisme worden.”