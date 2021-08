‘Wachten tot april is te laat’: vakantiehuizen voor volgende zomer nu al massaal geboekt

Bij reisorganisatie TUI staat het boekingssysteem voor volgende zomer nog niet eens op de website. In theorie kan je er dus nog niet terecht. Daarom - omdat ze de boot zeker niet willen missen - nemen heel wat Vlamingen hun toevlucht tot zogenaamde ‘preboekingen’. Ze reserveren hun reis nu al, en die kan dan later in het systeem gezet worden.

Eigen bubbel

“Vroegboekers - mensen die willen reserveren voor er geboekt kan worden - hebben we elk jaar, maar ik schat dat het er nu toch 15% meer zijn dan in een normaal jaar”, zegt Piet Demeyere van TUI. Vergelijken doen de reisorganisaties altijd met 2019, toen de boekingen nog niet beïnvloed werden door corona. “Vooral logementsvormen waar je in je eigen bubbel kan blijven, zijn voor volgende zomer heel populair. Denk maar aan een caravan of een bungalow met twee of drie slaapkamers en een terras. Bij deze accommodaties is de vraag ieder jaar groter dan het aanbod. Gezinnen die in een stadshuis zonder tuin wonen, willen tijdens hun vakantie wél naar buiten kunnen. Dit keer komt daar het gevoel bij dat we in onze eigen bubbel willen blijven. Dat gevoel is zeker nog niet weg. Vandaar dat de rush op vakantiehuizen nu veel groter is. Wie wacht tot april, zal te laat zijn.”

Volgens Demeyere boeken we niet alleen ‘bubbelhuisjes’ in het buitenland. “Het binnenland is als vakantiebestemming bijzonder populair geworden”, stelt hij vast. “Bij buitenlandse reizen moet je er de onzekerheid en de restricties bijnemen. Wat niet wil zeggen dat er niet meer gereserveerd wordt voor Spanje of Frankrijk. De kwakkelzomer hier zorgt ervoor dat we kiezen voor bestemmingen waar we veel zekerder zijn van mooi weer. Voor de zomer van volgend jaar wordt er nu ook al volop geboekt in kleinere accommodaties in het zuiden van Europa. Charmante hotelletjes op een Grieks eiland bijvoorbeeld, die doorgaans niet meer dan vijftig kamers tellen, zullen heel snel volzet zijn. Waar we wel nog mee wachten, is vliegvakanties vastleggen naar all-inhotels. Daar is de ‘sense of urgency’ - het gevoel van hoogdringendheid - veel kleiner.”

“Ik denk dat mensen door de coronapandemie iets meer schrik gekregen hebben voor het vliegtuig of de TGV. Je zit daar tenslotte met tientallen op elkaar. Daarom kiezen velen voor de auto”, voegt Bart Cattoir van ‘Vakantie Provence’ eraan toe. Hij verhuurt vakantiewoningen met zwembad in de Provence in Frankrijk. “Bovendien, een all-informule is leuk, maar wil je in deze coronatijden echt drie keer per dag aan een buffet aanschuiven? Wij verhuren al 17 jaar vakantiehuizen maar zagen nooit eerder zo vroeg zoveel boekingen voor de zomer van het jaar nadien. Ik schat dat het er 20 tot 25% meer zijn dan gewoonlijk. Corona heeft daar veel mee te maken, maar er zijn ook best wel wat mensen die deze zomer niets meer vonden en voor volgend jaar dat risico niet meer willen lopen. Ja, we hebben nog huisjes te huur maar het gaat erg snel en de beste zijn er toch al uit.”

Vakantiehuis in de Franse Provence: 'Wie wacht tot april, zal te laat zijn. De beste zijn er nu al uit.’ Beeld RV

Bij Interhome, dat vakantiewoningen verhuurt in heel Europa, staan er voor volgende zomer maar liefst al 82% meer boekingen in de systemen. “De reishonger voor 2022 is bijzonder groot”, concludeert Thibault van Look, Country Manager Benelux bij Interhome. “Ook het reisbudget is trouwens aanzienlijk toegenomen: het ligt 24,5% hoger dan in 2019. De top drie van de meest geboekte landen zijn Spanje, Frankrijk en Italië. Vooral Spanje vind ik opmerkelijk: de slechte coronacijfers daar schrikken de Belgen duidelijk niet af.”

Opvallend genoeg zijn we met reisjes tijdens de herfstvakantie of met skivakanties deze winter nog helemaal niét bezig, stelt TUI vast. “Wie net van vakantie terugkeert, denkt al aan de zomer van volgend jaar. Dat is de psychologie van de mensen”, zegt Piet Demeyere. “Met de vakanties die dichterbij liggen, zijn we nu niet bezig. Kerstmis is nog veraf. De wintervakanties zullen wel in september geboekt worden.”