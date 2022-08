Waarop moet je letten bij de aankoop van uv-kleding?

Beschermt speciale uv-werende kleding beter dan gewone kleding?

Alle kleding houdt uv-straling in enige mate tegen, maar hoeveel precies is van verschillende factoren afhankelijk, zegt toxicoloog Femke Affourtit van het Nederlandse onderzoeksinstituut RIVM en het platform Waarzitwatin. Hoe donkerder en dichter geweven, hoe meer uv-straling het tegenhoudt. En synthetische materialen zoals elastaan, polyamide en polyester absorberen meer uv-straling dan natuurlijke materialen als katoen en wol.

Maar in de zomer, als de zonkracht op zijn hoogst is, worden juist dunnere en lichtere stoffen gedragen, die minder uv-straling tegenhouden. Voor een Zwitsers onderzoek zijn op een zonnige dag vijfhonderd passanten van straat geplukt en is de mate waarin hun kleding tegen de zon beschermt gemeten. In een kwart van de gevallen bood die onvoldoende bescherming tegen verbranding.

“Uv-werende kleding heeft vaak dezelfde eigenschappen als normale kleding die straling goed tegenhoudt: de stof is meestal dichtgeweven, synthetisch en er zijn vaak donkere kleurstoffen aan toegevoegd. Daarnaast worden ze gecoat met een chemische uv-filter, dat helpt uv-straling te absorberen of reflecteren”, zegt Affourtit.

Als een kledingstuk is gekeurd als uv-werend, staat er UPF 30 of hoger op het etiket vermeld. Wordt er geen filter genoemd, dan is het geen officiële uv-kleding.

Zijn al die extra chemische stoffen in de kleding slecht voor de huid?

In Europa mogen alleen uv-filters die zijn goedgekeurd worden gebruikt. Ze zijn dus veilig. “Het kan wel zijn dat je allergisch bent voor bepaalde chemische stoffen. Daardoor kan je huid geïrriteerd raken”, zegt Affourtit. In tegenstelling tot voeding en cosmetica hoeft er geen ingrediëntenlijst op het label van kleding te staan. Alleen de stof moet worden genoemd, maar de chemische additieven staan niet vermeld. Affourtit: “Als je allergisch bent voor bepaalde chemicaliën, kun je het best de fabrikant benaderen voor aanschaf.”

Ze adviseert om kleding eerst één keer te wassen om ‘losse’ chemicaliën, die niet goed zijn opgenomen door de stof, te verwijderen. Maar pas op, bij vaak wassen kan de uv-filter zijn werking verliezen, net zoals de kleurstof uit een kledingstuk vervaagt na verloop van tijd. Het verschil met kleurstof is, dat je het verdwijnen van de uv-filter met het blote oog niet kunt waarnemen, zegt Affourtit.

Het kledingstuk alleen met de hand wassen zonder wasmiddel helpt de levensduur van de uv-filter verlengen. Ook kun je bijvoorbeeld eens per jaar een speciaal wasmiddel met uv-filter gebruiken om zeker te weten dat het kledingstuk nog voldoende beschermt.

Werkt uv-kleding beter dan zonnebrand?

Uv-kleding werkt makkelijker dan zonnebrand omdat zonnebrand na zo’n twee uur zijn werking verliest. In kleding zitten de filters vast in de stof, op de huid verdwijnen de uv-filters door zweten, water en schuren. Niet iedereen smeert vaak genoeg en daarnaast smeren veel mensen de zonnebrand niet dik genoeg. Voor het hele lichaam zijn minimaal zeven theelepels zonnebrand nodig, zegt Linda Sumner van KWF Kankerbestrijding.

Beeld Pexels

Sumner waarschuwt niet laks te worden met zonnebrand als je uv-kleding draagt. “Let erop dat je onbedekte delen iedere twee uur blijft insmeren.” Ook het advies om tussen 12 en 15 uur uit de zon te blijven blijft gelden. En kinderen tussen 0 en 1 moeten ook mét bedekkende uv-pakjes de zon mijden.

Is dure uv-kleding beter dan goedkope?

Eerst waren het vooral dure, hippe merken die uv-pakjes op de markt brachten, inmiddels hangen UV-pakjes ook bij winkels als HEMA en Zeeman. Voor een fractie van de prijs. “Hoe duur uv-kleding is, maakt niet uit”, zegt Sumner. “Als een kledingstuk het label uv-beschermend heeft, moet het voldoen aan strenge Europese eisen.”

Het is dus verboden in Europa om een onjuiste UPF-waarde te vermelden. Bij een Chinese webwinkel is dat nog maar de vraag. Koop je een product buiten de Europese Unie? Let dan op de regelgeving in het land van aanschaf. Er zijn ook commerciële keurmerken, zoals de UV STANDARD 801 van het Duitse laboratorium Hohenstein, bekend van het OEKO-TEX-keurmerk voor textiel. Zij hebben naar eigen zeggen het strengste certificeringssysteem ter wereld, waarbij zonwerende kleding onder realistische omstandigheden wordt getest.