Waarom zweet mijn ene oksel meer dan de andere?

Een 22-jarige lezeres ontdekte vorige week iets opvallends: de zweetvlek onder haar rechter oksel was vier keer zo groot als die onder haar linker. Ze keek verbaasd in de spiegel. Komt dat doordat ze haar rechterarm meer gebruikt dan haar linkerarm?

“Het is niet zo dat je onder je rechteroksel meer zweet, wanneer je met je rechterarm veel zwaait”, zegt Wim Venema, dermatoloog in het Wilhelmina Ziekenhuis in het Nederlandse Assen en medisch adviseur bij de Nederlandse Hyperhidrosis Patiëntenvereniging. Hyperhidrosis betekent overmatig zweten. “De lichaamstemperatuur wordt centraal geregeld in de hersenen.”

Als het warm is of je beweegt, dan reguleert de thermostaat in de hersenen je lichaamstemperatuur, zegt Venema. Je hersenen sturen via het zenuwstelsel een signaal naar de zweetklieren: aan de bak, zorg dat het lichaam van zijn warmte afkomt. De zweetkliertjes produceren dan vocht en wanneer dat vocht verdampt, koel je af. “Daarom heb je zo sterk de neiging om met warm weer je kleren uit te trekken. Hoe meer bloot, des te meer huidoppervlak er vrij is voor die verdamping.”

Seksuele aantrekkelijkheid

Okselzweet is een categorie op zich, licht Venema toe: “Het zorgt voor slechts 1 procent van de koeling.” In de plooien van je huid, zoals je oksels, zitten naast de normale vochtproducerende zweetklieren ook klieren die talg aanmaken. Die talg wordt door huidbacteriën, die het lekker warm vinden onder zo’n oksel, omgezet in de bekende zweetgeur. Een beetje geur is belangrijk voor de seksuele aantrekkelijkheid.

Waarom de ene oksel dan toch natter wordt dan de ander of sterker ruikt, blijft een raadsel, zegt Venema. “We hebben geen idee. Mogelijk hebben sommige mensen een beter ontwikkeld en actiever zenuwstelsel. Als iemand rechtshandig is, dan zou hij of zij meer kunnen zweten aan de rechterkant, omdat het de zenuwen daar scherper zijn.”

De lezeres zit er ook mee dat ze voor haar gevoel meer zweet dan anderen. Voor haar kwam de anderhalvemetermaatregel wel goed uit, zegt ze. Geen handen meer schudden, betekende eventjes niet paniekerig haar klamme palmen aan haar broek afvegen. Thuiswerken voorkwam het met klotsende oksels en een glimmende bovenlip bij de ochtendvergadering aanschuiven.

Erfelijk

“Die schaamte kan leiden tot sociaal isolement,” zegt Venema. Een van zijn patiënten vertelde hem dat ze zich zo schaamde over haar transpiratie dat ze het huis niet uit durfde. “Terwijl je zelf niet bepaalt hoeveel je zweet. Het is erfelijk. Het ingewikkelde is dat zweten iets emotioneels is. Als mensen zich realiseren dat ze zweten omdat ze stressen, dan zweten ze alleen nog maar meer. Het is een vicieuze cirkel.”

Venema benadrukt: hoeveel je zweet, ligt niet aan jou. Wie er veel last van heeft, kan een behandeling overwegen, zegt hij. Of een anti-transpirant gebruiken; zo’n deodorant met aluminiumzouten kan helpen om de zweetklieren onder de oksels te verstoppen. Dat zorgt niet alleen voor plaatselijk minder zweet, maar heeft vooral een psychologisch effect, zegt Venema. “Als je eenmaal weet dat het zweet minder hard stroomt, dan verdwijnt het vicieuze stresszweet.”