Waarom ziet mijn hals er zoveel ouder uit dan mijn gezicht?

Waarom lijkt het alsof mijn hals twee keer zo snel veroudert als de rest van mijn lichaam en wat kan ik eraan doen?

De huid van de hals veroudert “sneller dan bijna elke andere plaats op het lichaam”, aldus Theodora Mauro, professor dermatologie aan de University of California. De huid van uw hals is “bijzonder kwetsbaar” voor schade, zegt ze. Een slechte houding, onvoldoende huidverzorging, blootstelling aan de zon en de natuurlijke verzwakking en achteruitgang van uw nekspieren kunnen allemaal leiden tot versnelde veroudering.

De huid in de hals geneest ook minder goed dan elders op het lichaam omdat deze minder veerkrachtig is en minder stamcellen en andere structuren heeft die helpen bij het herstel, aldus Katie Given, gediplomeerd dermatologisch chirurg in de Bay Area van San Francisco. Als het gaat om het vertragen van het verouderingsproces van de halshuid, zegt ze, “is de truc preventie, preventie, preventie”.

Je hals heeft bescherming tegen de zon nodig

“De zon is de vijand van je hals”, aldus Mauro. Veel tekenen van halsveroudering zijn terug te voeren op blootstelling aan de zon. Wanneer je huid wordt blootgesteld aan zelfs maar een beetje zonlicht, legt ze uit, bereiken ultraviolette A-golven de dermis, of de binnenste laag van de huid, en beschadigen de cellen die verantwoordelijk zijn voor de productie van collageen en elastine.

Collageen en elastine zijn twee eiwitten die essentieel zijn om de structuur van de huid intact te houden, aldus Oma Agbai, universitair hoofddocent dermatologie aan het UC Davis Medical Center van de University of California. “Collageen helpt om de huid stevig te houden, en elastine helpt haar haar oorspronkelijke vorm terug te krijgen nadat ze is uitgerekt”, zegt ze. De dermis, die deze eiwitten bevat, “is meestal dunner in de hals dan in andere delen van het lichaam, zoals het gezicht en de bovenarmen”, voegt ze eraan toe.

Langdurige blootstelling aan de zon kan leiden tot een “kreukeliger en gerimpelder” uiterlijk, evenals huidverkleuringen en zonnevlekken, aldus Agbai.

Mensen vergeten vaak om zonnebrandcrème op hun hals te gebruiken, zegt Mauro, maar dat gebied beschermen is net zo belangrijk als de rest van het lichaam. Ze raadt aan elke dag een vochtinbrengende zonnecrème met een factor van minstens 30 te gebruiken; smeer je hals zeer goed in, zegt ze, en blijf je door de dag heen insmeren als je buiten bent.

Behandel je hals net zo goed als je gezicht

Mensen zijn geneigd om hun gezicht veel aandacht en zorg te geven door regelmatig serums en vochtinbrengende crèmes aan te brengen, aldus Agbai. De hals daarentegen krijgt niet veel aandacht. We moeten dat gebied opnemen in onze huidverzorgingsroutines, zegt ze.

Naarmate we ouder worden, verliest onze huid wat van zijn vermogen om vocht vast te houden, aldus Mauro. De huid in onze hals wordt droog, dof en minder glad. Zorg er dus voor dat je zowel ’s ochtends als ’s avonds een vochtinbrengende crème gebruikt, zegt ze, en vermijd het gebruik van huidverzorgingsproducten op basis van alcohol in je hals, want die drogen je huid nog meer uit. Veel zepen bevatten surfactanten die de huid ook uitdrogen, zegt ze, en sommige producten bevatten alkalische ingrediënten die de pH-waarde van de huid en de vochtbarrière verstoren. Als een product je huid er droog laat uitzien en aanvoelen, kan dat een teken zijn om over te schakelen op iets anders.

Om de stevigheid van je huid te verbeteren, kan je overwegen een lotion of serum met retinoïden te proberen, die bij regelmatig gebruik de collageenproductie kunnen stimuleren.

Pas op voor ‘tech-nek’

Een andere factor die bijdraagt aan een ouder uitziende hals is ‘tech-nek’, of de neiging om naar beneden te kijken als je een laptop of mobiel apparaat gebruikt, aldus Agbai. Deze houding veroorzaakt niet alleen nekpijn en spanning, maar doet ook je huid verschrompelen - en als je urenlang zo vooroverbuigt, ontwikkel je horizontale lijnen in je hals en onder je kin, zegt ze.

Om te voorkomen dat halslijnen ontstaan (of dieper worden), moet je je computer en telefoon zo plaatsen dat je je nek niet langdurig buigt, zegt Mauro. Ze merkt echter op dat een andere houding de lijnen die er al zijn niet doet verdwijnen.

Naast het volgen van bovenstaande best practices is het belangrijk om niet te roken, wat de huid kan beschadigen, en over het algemeen op je gezondheid te letten, zegt Mauro.

Als je tekenen van veroudering in je hals wilt aanpakken, praat dan met een gediplomeerd dermatoloog of een andere professional over de mogelijkheden, aldus Given. Sommige cosmetische procedures zoals Botox of fillers kunnen je huid strakker of voller maken, waardoor ze er jonger uitziet. Intensievere procedures met een langere genezingstijd, zoals laserbehandelingen of microneedling met radiofrequente ablatie (die de huid met specifieke golflengten aanpakt om de collageenproductie te stimuleren), kunnen helpen om huidverkleuringen, verslapping, textuur en fijne rimpels aan te pakken. Maar deze behandelingen zijn duur en eerder cosmetisch dan medisch noodzakelijk, en ze moeten meestal worden herhaald om de resultaten te behouden, aldus Given.

Uiteindelijk, zegt ze, hoort een ouder wordende hals bij het ouder worden, punt uit.