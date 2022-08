Waarom we niet genoeg zorgen voor het vrouwenhart: ‘We weten er allemaal veel te weinig over’

Hartzeer associëren we met mannen, terwijl vrouwen er ietsje vaker aan sterven. En dan hebben we het niet over liefdespijnen, maar over het fysieke hart. ‘Hartziekte is bij vrouwen de grootste doodsoorzaak, maar niemand kent de symptomen van een hartaanval bij een vrouw’, stellen cardiologen vast.

Hartproblemen, dat is iets voor mannen, zo denken veel mensen. En vraag om het even wie wat de symptomen zijn van een hartaanval en je krijgt geheid antwoorden zoals een drukkend gevoel op de borst, je linkerarm niet meer kunnen bewegen, of steken in de borst. Klopt, weten medici. Tenminste, als je het over mannen hebt.

Maar vrouwen krijgen ook hartaanvallen. Meer zelfs, het is voor vrouwen de grootste doodsoorzaak, voor kankers. En vrouwen sterven vaker aan hartaandoeningen dan mannen. In Europa overlijdt 42 procent van de vrouwen aan een hart- en vaatziekte. Dat gaat dan vooral over een hartinfarct. Ter vergelijking: 27 procent sterft aan kanker. Ook in België is een haperend hart de grootste doder onder vrouwen. Zo’n 31 procent van de vrouwen sterft eraan. Bij mannen komen kankers op de eerste plaats.

De symptomen van een hartinfarct dat op til is, zien er bij een vrouw vaak anders uit. “De bekende klachten zoals druk op de borst kunnen ook bij een vrouw een hartinfarct aankondigen”, zegt professor cardiologie Tine De Backer (UZ Gent). “Maar bij vrouwen kunnen het ook heel andere symptomen zijn. Het gaat dan voornamelijk om pijn in de bovenbuik, kaak en rug, maagpijn, braken, misselijkheid en andere spijsverteringsproblemen, kortademigheid en extreme vermoeidheid.”

Maar, zoals de Nederlandse tv-maker Janine Abbring in een tv-show op Vrouwendag verontwaardigd zei: “Niemand weet dat. En daarom sterven vrouwen vaker aan hart- en vaatziekten dan mannen.” Bij een vermoeide vrouw met pakweg maagpijn denkt inderdaad niemand een hartprobleem, ook die vrouw zelf niet.

Zelfde symptomen als stress

Nele Peeters (45) is zo’n vrouw. “Tot mijn grote verbazing ben ik in september vorig jaar in het ziekenhuis opgenomen met hartfalen”, vertelt ze. “Ik had al langer last van zware vermoeidheid, maar dat weet ik aan mijn drukke job met nachtdiensten als kinderverpleegkundige. Dat ik vaak buiten adem was bij de minste inspanning, minder goed sliep en was verdikt kwam volgens mij ook door de stress. Daar had ik sinds mijn dochter psychische problemen had nog meer last van. Aan mijn hart heb ik nooit gedacht, ook al heb ik een medische achtergrond.”

Maar toen Peeters niet kon slapen door kortademigheid en in het ziekenhuis een scan liet nemen om uit te sluiten dat het ging om een longembolie (verstopt bloedvat in de longen, BDB), bleek dat ze vocht in haar longen had. En dat kwam omdat haar hart in de problemen zat. “Ik kon het niet geloven”, zegt ze.

Nele Peeters is hartpatiënte. 'Op een bepaald moment nam ik het mezelf kwalijk. Was ik beter op de hoogte geweest, dan was ik niet in het ziekenhuis beland, dacht ik dan.' Beeld Damon De Backer

Verdere onderzoeken wezen op een aangeboren hartafwijking: een fout in de spierstructuur. Dat was door de jaren heen zodanig geëvolueerd dat het hart van Peeters ondertussen fel verzwakt was en de hartspier was vergroot omdat het zo zwaar was om het bloed rond te pompen.

“Na mijn ziekenhuisopname volgde een revalidatie en een zoektocht naar de juiste medicijnen om het hart te ontzien”, vertelt ze. “Dat gaat onder andere om middelen die de pompfunctie verbeteren. In het revalidatieprogramma leerde ik ook hoe ik zoutarm kan eten en ervoor kan zorgen dat ik voldoende maar niet te veel vocht inneem, want zout houdt vocht vast en hoe meer vocht, hoe meer werk voor het hart. Fysiek was het zwaar, maar ook mentaal. Want je denkt natuurlijk: ‘Wat als het niet meer goed komt met mijn hart?’”

Op het einde van de revalidatie was Peeters nog altijd niet de oude. “Nu pas, na bijna een jaar, start ik weer met werken, zij het minder dan voordien en voorlopig nog geen nachtdiensten”, zegt ze. “Sowieso zal ik altijd moeten letten op een goede balans tussen rust en beweging en moet ik zout- en vochtarm eten en drinken om het hart te ontlasten. Want die structurele afwijking gaat niet weg. Maar ik zorg nu wel optimaal voor mijn hart. Ik weet nu tenminste hoe dat moet en wat de symptomen zijn als het in de problemen raakt.”

Peeters beseft dat ze geluk had dat ze goed is hersteld. “Mijn cardioloog zei me dat mocht ik een paar dagen later naar mijn hart hebben laten kijken, ik op intensieve was beland”, vertelt ze. “Op een bepaald moment nam ik het mezelf kwalijk. Was ik beter op de hoogte geweest, dan was ik niet in het ziekenhuis beland, dacht ik dan.”

Dramatische gevolgen

Een informatiecampagne van de Belgische Cardiologische Liga komt volgens Peeters dan ook geen moment te vroeg. De minder herkenbare en gekende symptomen samen met de verkeerde overtuiging dat hart- en vaatziekten niet bij vrouwen voorkomen, of het nu gaat over een plotse hartaanval of een aangeboren hartziekte, hebben namelijk dramatische gevolgen: vrouwen besteden minder aandacht aan de symptomen, melden zich minder vaak in het ziekenhuis en worden minder goed behandeld. En ondertussen is het percentage van vrouwen met een hartaanval de laatste vijftien jaar maar liefst verdrievoudigd.

Dat vrouwen meer en meer ‘leven als mannen’ verklaart dat voor een deel. Zowel bij vrouwen als mannen zijn cholesterol, stress, roken, lichamelijke inactiviteit, diabetes en hoge bloeddruk belangrijke cardiovasculaire risicofactoren.

En meer dan vroeger roken jonge vrouwen eerder in hun leven en vaker, bewegen ze minder, ervaren ze zowel in hun privé- als professionele leven stress, drinken ze meer alcohol en eten ze minder evenwichtig. Ook nemen vrouwen de meeste zorgtaken op in hun gezin, terwijl ze ook buitenshuis werken. Psychische factoren zoals angst, stress of depressie hebben bij vrouwen bovendien duidelijk ook een nefaste invloed op hart en vaten.

Daarnaast spelen de leeftijd en de menopauze ook een rol. Vrouwen leven steeds langer en het risico op een hartaanval stijgt zoals bij mannen met de leeftijd. Daardoor zijn er steeds meer vrouwen in de menopauze. En dat blijkt eveneens een risico.

“Het vrouwelijke hormoon oestrogeen beschermt het hart. Maar onder andere door een ongezondere levensstijl verzwakt die beschermende functie. Bovendien zakt het oestrogeengehalte vanaf een jaar of 45 steeds meer”, zegt De Backer. “Daarom zie je dat vrouwen voor de menopauze minder hartproblemen hebben dan mannen, maar daarna net meer.”

Dat een vrouwenhart ook gevoeliger lijkt voor emotionele stress is, maakt het bovendien sowieso al meer vatbaar voor ‘storingen’. Bij vrouwen is het hart anatomisch kleiner en zijn de slagaders relatief dunner, waardoor ze vatbaarder zijn voor complicaties bij bepaalde ingrepen.

En vrouwen hebben meer last van het gebrokenhartsyndroom, dat officieel het syndroom van Takotsubo heet: door een hevige positieve of negatieve emotie krijgt het hart een tijdelijk zuurstoftekort waardoor het in de problemen komt. Typisch is dan dat de hartpunt niet meer samenknijpt, maar aan de basis net wel overdreven samentrekkingen vertoont.

Alsof dat allemaal nog niet genoeg is, is het nijpende gebrek aan kennis duidelijk nefast voor het vrouwenhart. Zo heeft een vrouw bij een hartaanval 27 procent minder kans een hartmassage te krijgen dan een man, hoewel zo’n massage een essentiële stap is om te overleven. “Bij vrouwen is het vaker al te laat voor zo’n hartmassage”, zegt Katrien Verberckmoes van de Cardiologische Liga. “Omdat ze atypische symptomen hebben die ze zelf niet hebben herkend of omdat vrouwen blijkbaar ook langer wachten met medische hulp inschakelen wanneer ze iets voelen dat ernstig lijkt.”

De Backer bevestigt dat. “Vrouwen letten doorgaans wel meer op hun algemene gezondheid en gaan op medische controles, maar als het echt erg is, stellen ze hulp zoeken eerder uit”, zegt ze. “Daar komt bij dat soms ook artsen nog te weinig denken aan een hartprobleem wanneer ze een vrouw zien met bijvoorbeeld kortademigheid en pijn in de kaak of rug.”

Zo toont onderzoek dat wanneer een man met hartklachten in het ziekenhuis komt, hij al snel de juiste testen en behandelingen krijgt, terwijl het voor vrouwen altijd langer duurt. Vooral mannelijke artsen blijken dan te snel te denken: die vrouw heeft maagpijn.

Geen vrouwen in studies

Zeer verwonderlijk is dat misschien niet als je weet dat het vrouwenhart erg lang genegeerd is. Tot nog niet zo heel lang geleden waren er niet eens vrouwelijke deelnemers in cardiologische studies, iets wat ondertussen is rechtgezet.

“Maar laattijdige diagnose en behandeling kunnen leiden tot iets meer sterfte bij vrouwen dan mannen”, zegt De Backer. “Onder medisch personeel is er tegenwoordig wel steeds meer aandacht voor het vrouwenhart.”

Gevraagd naar de belangrijkste adviezen zeggen cardiologen onder andere in koor: ‘Laat naar je hart kijken’, naar analogie met de campagnes ter preventie van borstkanker. “Een algemene check-up bij de huisarts van je bloeddruk, cholesterol, suiker en het hart is aan te raden rond de drie mijlpalen in een vrouwenleven, namelijk in de puberteit als een meisje anticonceptie start, bij een zwangerschap en rond de menopauze. Dan veranderen de hormoonspiegels en die hebben een impact op het hart”, zegt De Backer.

Zo is bekend dat anticonceptie op basis van synthetische oestrogenen een stollend effect hebben op het bloed, waardoor het minder vloeibaar is en het risico op stolsels in de bloedvaten toeneemt.

Gelukkig hebben de nieuwere anticonceptiemiddelen een gezondere samenstelling met natuurlijk oestrogeen. Maar je vraagt er dus het best naar want synthetisch oestrogeen in te hoge dosissen kan gevaarlijk zijn voor wie een familiegeschiedenis heeft van embolieën, trombose of hartaanvallen voor de leeftijd van 65 jaar.

En je stopt sowieso het best met roken, maar al helemaal als je anticonceptie met synthetische oestrogeen slikt. Die combinatie verhoogt het risico op bloedklonters en dus op beroerte, hartinfarct en vernauwing van de slagaders van de onderste ledematen. Bij vrouwen boven de 35 die roken en tegelijkertijd anticonceptie met synthetisch oestrogeen nemen is het risico op een hartaanval daardoor maar liefst dertig keer hoger.

“Zelfs voor wie slechts een paar sigaretten per dag rookt is het dus absoluut noodzakelijk anticonceptie zonder synthetische oestrogenen te kiezen”, zo adviseert de Cardiologische Liga.

Ook rond de zwangerschap komt je hart onder druk te staan en is een controle van hart en cardiovasculaire factoren, zoals bloeddruk, aangewezen. Hetzelfde geldt voor vrouwen tussen 45 en 50 jaar. Krijg je menopauzeklachten en overweeg je hormoonvervangende therapie, dan vraag je ook het best naar lage dosissen en natuurlijk oestrogeen. “Wie dat doet en op tijd start met die therapie en dus niet vele jaren na de menopauze, biedt haar hart daarmee wellicht extra bescherming”, zegt De Backer.

Daarnaast gelden voor vrouwen dezelfde levensstijladviezen als mannen: voldoende beweging, gezonde voeding, niet roken, stress beperken en matig alcoholgebruik.

Maar De Backer heeft ook nog een meer psychologische raad. “Negeer ongewone klachten niet”, zegt ze. “Het is geen schande om naar je arts of zelfs naar de spoed te gaan als je je echt onwel en beroerd voelt. Denk niet opnieuw dat je je er wel doorslaat of dat het gewoon stress is. Vrouwen nemen veel op zich en denken wanneer het misgaat te vaak dat ze zich moeten vermannen. Ook dat is slecht voor hun hart.”

Meer info: liguecardioliga.be/hart-en-vaatziekten-bij-vrouwenbeter/