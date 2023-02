Waarom voelt je lichaam ’s ochtends stijf aan en wat kun je eraan doen?

Word je regelmatig wakker met stijve spieren, krakende gewrichten of het algemene gevoel dat je lichaam niet zo lenig is als toen je naar bed ging? Je bent niet de enige. Gelukkig kun je wat ondernemen om dat onaangename gevoel te verlichten.

Wakker worden met een gespannen lichaam is “bijna een universele menselijke ervaring”, zegt Maryclaire Capetta, fysiotherapeut en assistent-professor op de afdeling kinesiologie aan de Universiteit van Connecticut. En, zo voegt ze eraan toe, het is voor velen dagelijkse kost. Maar hoewel een stijf gevoel in de ochtend normaal is en meestal snel verdwijnt, is het ook onaangenaam zolang het duurt. Het goede nieuws, aldus deskundigen, is dat er een paar trucjes zijn die je kan toepassen – wanneer je je stijf voelt en zelfs vóórdat het gevoel ontstaat – om je te helpen sneller verlichting te krijgen.

Maar waar komt die stijfheid eigenlijk vandaan? Meestal is dat strakke gevoel als je wakker wordt het gevolg van nachtelijke veranderingen in de smering in twee verschillende delen van het lichaam: de gewrichten en de fascia. De fascia zijn een complexe groep bindweefsel die de spieren, zachte weefsels, organen en botten omringen en ondersteunen. Zie de fascia als een vezelig web dat zich om en door spierweefsel wikkelt om het structuur en stabiliteit te geven. Het vormt meerdere lagen, met daartussen een gelachtig smeermiddel dat de lagen soepel laat glijden en dat helpt om je los en lenig te voelen, zegt Antonio Stecco, onderzoeker van fascia en hoogleraar revalidatiegeneeskunde aan de New York University.

In bepaalde situaties – zoals wanneer je lichaamstemperatuur daalt, wanneer je langere tijd stil hebt gelegen of wanneer melkzuur zich ophoopt in de spieren en fascia tijdens intensieve inspanning – wordt het glijmiddel dikker en stroperiger. De fascialagen kunnen dan niet meer zo gemakkelijk glijden, wat leidt tot een gevoel van stijfheid. Wanneer je slaapt, treden veel van die verdikkingen op: je ligt meestal lange tijd stil en je lichaamstemperatuur heeft de neiging te dalen.

Ook je gewrichten kunnen ertoe bijdragen dat je je ’s ochtends stijf voelt. In gezonde gewrichten smeert een dikke vloeistof de ruimte tussen de uiteinden van je botten. Die zijn afgedekt met kraakbeen, zodat ze vrij en comfortabel kunnen bewegen. Als je lange tijd niet beweegt (zoals tijdens het slapen), zuigt het kraakbeen het smeermiddel op als een spons, aldus Capetta, waardoor je gewrichten krakend aanvoelen.

Remedies

Het goede nieuws is dat de remedie voor ochtendstijfheid – of die nu wordt veroorzaakt door je fascia of je gewrichten – hetzelfde is: beweging. Terwijl je nog in bed op je rug ligt, kun je beginnen je hele lichaam te strekken, zoals een kat of hond doet als hij wakker wordt: strek je benen en armen wijd in tegengestelde richting. Probeer vervolgens je tenen te buigen of strek alleen je armen en romp. Probeer je knieën en ellebogen zachtjes te buigen, je polsen en enkels te roteren of met je hoofd zachtjes van links naar rechts te knikken om weer vloeistof in je gewrichten te brengen.

Als je je nog steeds stijf voelt nadat je uit bed bent gekomen, probeer dan ter plaatse te marcheren, waarbij je de gewrichten die stijf aanvoelen blijft buigen, raadt Capetta aan. Als je rug en de zijkanten van je lichaam strak aanvoelen, kun je een zachte stretching proberen, zoals een losse voorwaartse buiging naar je tenen met licht gebogen knieën of zijwaartse buigingen of de kat-koe-yogahouding (op handen en knieën, afwisselend een holle en bolle rug makend). Studies suggereren dat regelmatige yogabeoefening effectief kan zijn bij het verminderen van ongemak in verband met gewrichts- en spierstijfheid en chronische rugpijn. Doe wat goed voelt. Als je een hond hebt, kun je hem ’s ochtends al uitlaten om je lichaam te stimuleren en je sneller lenig te voelen. Als het ’s ochtends koud is, probeer dan een warme douche.

Hoewel het gezond en normaal is om je een beetje gespannen te voelen na een nacht van stilliggen, kun je je nog meer gespannen voelen als je basisflexibiliteit al beperkt is. Je kan dit verminderen door lenig te blijven en in het algemeen een actieve levensstijl aan te houden. Als je nog niet regelmatig stretcht, kan het toevoegen van amper een kwartier stretching aan je dag je helpen om je minder stijf te voelen bij het ontwaken, zegt Stecco. Als je voor je werk achter een computer zit, probeer dan de hele dag te bewegen en van houding te veranderen.

Slaappositie evalueren

Als je vaak wakker wordt met een stijve nek en schouders, kun je de positie waarin je het vaakst slaapt eens evalueren. Als je bijvoorbeeld op je zij slaapt, moet je kussen je hoofd zo ondersteunen dat je nek in dezelfde lijn ligt als je ruggengraat. Als je steeds wakker wordt met een stijve onderrug, kan je matras de boosdoener zijn. Er is niet één universeel matrastype dat alle stijfheid verhelpt. Deskundigen bevelen verschillende hardheidsgraden aan, afhankelijk van je behoeften.

Als je gewrichtstijfheid langer duurt dan een uur nadat je uit bed bent gestapt en weken of zelfs maanden aanhoudt, moet je een arts raadplegen, zegt Capetta. Gewrichtsstijfheid die een uur of langer aanhoudt, kan een vroege indicator zijn van artritis. Je moet ook een arts raadplegen als je je regelmatig rekt en toch gedurende de dag een chronische gespannenheid voelt.

Meestal trekt de gespannenheid vanzelf weg in de loop van de ochtend. “Maar iedereen heeft een andere drempel voor wat hinderlijk is”, zegt Capetta. Als je er last van hebt, kan wat beweging en stretching ’s morgens vroeg genoeg zijn “om de duur of de impact van deze specifieke ervaring te verminderen”, zegt ze – of die nu universeel is of niet.