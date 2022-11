Waarom vervelen we ons, en wat kunnen we ervan leren?

Iedereen, niet alleen kinderen, heeft weleens van die momenten waarop de inspiratie compleet zoek is. Door de oorzaak daarvan te achterhalen, kunnen we betere keuzes maken in hoe we onze tijd doorbrengen, zeggen deskundigen.

Minstens een keer per weekend komt een van mijn kinderen - ze zijn 8 en 11 jaar - naar me toe en kreunt: “Ik ben doodop. Er is niets te doen.” Als ik ze dan herinner aan alle dingen die ze kunnen proberen (een boek lezen, een kunstproject maken, piano spelen) kijken ze me aan alsof ik ze net heb gevraagd 150 sit-ups te doen en lopen dan met ingezakte schouders weer weg.

Het zijn natuurlijk niet alleen kinderen. Veel volwassenen meldden dat ze zich verveelden tijdens de schijnbaar eindeloze pandemische lockdowns. Verveling kan ook bijdragen aan het gebrek aan betrokkenheid dat velen nu voelen op hun werk. Sommige onderzoeken wijzen erop dat ook tieners de laatste tijd meer verveling ervaren dan vroeger.

Verveling is geen pretje, maar het kan een bron van nuttige informatie zijn. “Het ontstaat wanneer we dingen doen die niet boeiend of bevredigend lijken, en het zet ons aan om iets anders te willen doen”, zei Andreas Elpidorou, een filosoof die emoties en bewustzijn bestudeert aan de Universiteit van Louisville in de VS.

Onderzoek suggereert dat verveling kan ontstaan om een handvol redenen, en dat het uitzoeken van de oorzaak ons kan helpen betere keuzes te maken in hoe we onze tijd doorbrengen - of in ieder geval onze ervaringen aan te passen zodat ze meer voldoening geven. Dit is hoe je de wetenschap van verveling voor je kunt laten werken.

Oorzaak begrijpen

Erin Westgate, een onderzoekster aan de Universiteit van Florida, heeft zich jarenlang verdiept in de verschillende oorzaken van verveling en heeft ontdekt dat verveling in een aantal situaties optreedt.

Ten eerste kunnen we ons verveeld voelen wanneer we in een positie verkeren waarin we niet kunnen opletten, ofwel omdat de taak die we uitvoeren te gemakkelijk of te moeilijk is. “Om je aandacht bij iets te kunnen houden, moeten de cognitieve eisen en de cognitieve middelen in evenwicht zijn”, legt Westgate uit - met andere woorden, de eisen van de taak moeten overeenkomen met wat je hersenen aankunnen.

Als wat we doen te gemakkelijk aanvoelt, kunnen we ons vaak niet concentreren en leidt onze onoplettendheid tot verveling. Dit kan gebeuren wanneer je kind je weer eens hetzelfde spelletje laat spelen of “wanneer je op een vergadering bent waar je baas hetzelfde onderwerp bespreekt voor wat wel de honderdste keer lijkt en je gewoon wegvalt”, zegt Karen Gasper, een psychologe aan de Pennsylvania State University die bestudeert hoe gevoelens het leven van mensen beïnvloeden.

Verveling kan ook optreden wanneer een activiteit niet bijzonder zinvol is. En dan zijn er natuurlijk de situaties waarin je niet echt iets doet en je je lusteloos en verveeld voelt - dat wat mijn kinderen (en mij!) soms overkomt als we vrije tijd hebben. Westgate zei dat ze vermoedt dat dit gebeurt omdat we op die momenten geen doel voor ogen hebben, waardoor we ons verloren en ongemakkelijk voelen.

Pas taak aan

Vervolgens werkt u eraan om het probleem aan te pakken - maar wat u doet hangt af van de situatie en hoeveel flexibiliteit u hebt. De beste oplossing als je je ergens bij verveelt, is ermee stoppen en iets anders gaan doen. Maar school, werk en zorg vereisen vaak dat we steeds weer saaie taken doen. Als we het gevoel hebben dat we geen controle hebben over onze handelingen, kan het gebrek aan autonomie de verveling nog verergeren, aldus Westgate. Uit een klassiek onderzoek bleek dat mensen die gedwongen werden naar saaie lessen te luisteren, het gevoel hadden dat de tijd langzamer verstreek dan mensen die er zelf voor hadden gekozen.

Als de taak die je doet te gemakkelijk aanvoelt, overweeg dan om iets nieuws of uitdagends te proberen als je de mogelijkheid hebt. Misschien beginnen de dagelijkse wandelingen je te vervelen en moet je in plaats daarvan gaan wandelen of bergbeklimmen. Als je geen andere keuze hebt dan de taak te blijven doen, denk dan na over manieren om de taak complexer te maken. Zoals met collega’s spelletjes spelen om het werk uitdagender te maken.

Anders denken

Wanneer een verplichte taak niet boeiend is omdat het niet de moeite waard is, kan het helpen om na te denken over het nut van de taak, inclusief hoe het kan helpen om grotere doelen te bereiken. Als je kind bijvoorbeeld niet van wiskunde houdt, moedig het dan aan om na te denken over hoe wiskunde later zijn of haar belangen kan dienen. Onderzoek heeft aangetoond dat een dergelijke manier van denken ertoe bijdraagt dat leerlingen betrokken blijven en beter presteren op school.

Het kan ook helpen om na te denken over hoe een schijnbaar ondankbare taak anderen dient of een gemeenschap opbouwt. Als je naar de kruidenier gaat, kun je het zien als een zinloze tijdverspilling, of je kunt het zien als een taak die je doet om je gezin gezond en gevoed te houden.

The New York Times