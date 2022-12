Waarom verpleegkundigen voor het beroep blijven kiezen: ‘Niks doet meer deugd dan een kindje te zien spelen dat enkele dagen geleden nog doodziek in bed lag’

Silke Ginneberge. Beeld Wouter Van Vooren

Silke Ginneberge (25), verpleegkundige op de pediatrie in UZ Brussel: ‘Je moet net zo goed met de ouders leren omgaan’

“Eigenlijk is mijn interesse in verpleegkunde begonnen toen mijn jonger zusje in het ziekenhuis belandde met een vergevorderde appendicitis. Ik raakte toen erg onder de indruk van hoe zorgzaam die verpleegkundigen te werk gingen, en hoe goed ze ons geruststelden. Toen dacht ik: zoiets zou ik ook willen doen.

“Ik ben in de zomer van 2019 begonnen op de pediatrie van Brussel. Een half jaar later schudde corona alles dooreen. Ik herinner me hoe ook bij ons in het begin de angst leefde dat dat we veel zieke kindjes op de afdeling zouden krijgen. Maar dat gebeurde niet. Velen van ons sprongen dan maar bij op andere afdelingen. Toch bleven we voortdurend met de vraag zitten: zal ook op de pediatrie de grote drukte nog komen?

“Nu is het een ander verhaal. Op dit moment ligt de pediatrie volledig vol, vooral met kindjes met RSV en andere seizoensvirussen. Op zich is die drukte normaal voor deze periode. Maar wat nieuw is, is dat er veel baby’tjes bij zijn, soms van een tot twee weken oud. Als die beademd of geïntubeerd moeten worden, is dat heftig.

“Wat ik onderschat had in dit beroep, is dat je niet alleen met de kindjes, maar net zo goed met de ouders moet leren omgaan. Ouders worden soms ongeduldig omdat hun kind ziek is en ze niet precies weten wat er gaande is. Maar ze beseffen niet altijd dat we naast hun kind ook zeven andere zieke kindjes moeten verzorgen. Die waardering komt gelukkig wel achteraf. Soms brengen ouders zelfs een cadeautje of een kaartje naar het ziekenhuis als bedanking. Dan voel je dat je werk toch geapprecieerd wordt.

“Ik ga niet liegen: als je zoals in deze periode twee of drie dagen na elkaar shiften van twaalf uur moet doen, dan ben je op. Ik denk dat iedereen dan weleens denkt: ik hou ermee op. Maar uiteindelijk sleuren je collega’s en al die lieve kindjes je er toch weer door. Ik denk niet dat ik iets anders zou kunnen doen.”

Kelly Deunynck. Beeld Wouter Van Vooren

Kelly Deunynck (23), verpleegkundige op de geriatrie: ‘Het doet deugd om een verschil te maken in de laatste uren van iemands leven’

“Vorige week belandde een oudere patiënte op de geriatrie die in korte tijd erg verzwakt was. Uiteindelijk besliste ze zelf dat het zo goed geweest was. Net voor haar overlijden heeft ze ons verteld hoe dankbaar ze was voor de laatste hulp die we haar boden. Ook haar familie uitte niks dan dankbaarheid. Dat doet deugd, om te horen dat je toch een verschil maakte in die laatste fase van iemands leven.

“Toen ik tijdens mijn opleiding aan mijn medestudenten vertelde dat ik eraan dacht om op de geriatrie te gaan werken, keken velen me raar aan. ‘Zie jij dat wel zitten, hele dagen door oudere mensen wassen en naar het toilet brengen?’ Ik vind het jammer dat de geriatrie zo’n reputatie heeft, want eigenlijk is het werk er heel divers. Ik kom dagelijks in aanraking met allerlei soorten pathologieën, en leer elke dag nog bij over het menselijke lichaam.

“Ik ben op de geriatrie begonnen in januari 2022. Ik dacht dat het geen covidafdeling meer zou zijn, maar net toen kwam er een nieuwe golf. Vandaag is het al bijna even druk. We hebben nu zelfs bedden op de geriatrie moeten sluiten omdat we met personeelstekort zitten. Dan zijn er wel dagen bij dat je amper de tijd hebt om iets te drinken of naar het toilet te gaan. Ik vraag me weleens af of ik dit werk ga volhouden tot mijn zestigste. Onder de collega’s lachen we weleens: dan zijn we wellicht zelf rijp voor de geriatrie (lacht).

“Uiteraard komen overlijdens op de geriatrie geregeld voor. Elke keer doet dat iets raars met je, al kunnen dat ook mooie momenten zijn. De meeste dankbaarheid krijgen we van mensen die geen familie of vrienden meer hebben, die helemaal alleen op de geriatrie terechtkomen. Als we die mensen kunnen bijstaan in hun laatste uren, dan denk ik: ik ben er toch nog even kunnen zijn voor die persoon.”

Sara Vandesompele. Beeld RV

Sara Vandesompele (42), hoofdverpleegkundige pediatrie AZ Jan Palfijn: ‘Niks doet meer deugd dan een kindje te zien spelen dat enkele dagen geleden nog doodziek in bed lag.’

“Ik merk dat er veel misverstanden bestaan over het werk op de pediatrie. Veel mensen denken dat het niet meer is dan kinderen badjes en flesjes geven. Terwijl wij net heel veel verschillende technische handelingen en types observaties moeten kennen.

“Ik werk sinds 2002 als verpleegkundige op de pediatrie. Sinds 2012 ben ik er hoofdverpleegkundige. In die tijd heb ik mijn job wel zien evolueren. Vroeger was de drempel lager om kinderen naar de pediatrie te sturen. Vandaag nemen we enkel nog kinderen op bij wie de ambulante zorg niet volstaat. Over het algemeen hebben we dus meer patiëntjes in ziekere toestand, wat uiteraard de werkdruk verhoogt.

“Ook op administratief vlak is er veel werk bij gekomen. Er is een duidelijke trend van ‘informatisering’ gaande. Bij zieke patiënten moeten we voortdurend tal van parameters, zoals bloeddruk of ademhaling, ingeven. Dat leidt tot betere zorg, maar ook daardoor komt er natuurlijk heel wat werk bij.

“Elke winter is het razend druk op de pediatrie. Gelukkig houden we de sfeer erin met ons team. In AZ Jan Palfijn werken we volgens het principe van gedeeld leiderschap tussen artsen en verpleegkundigen. Wat anders dus dan de klassieke hiërarchie die je misschien zou verwachten. Er is vooral veel wederzijdse waardering. Vorige week trakteerde het artsenteam iedereen op chocolaatjes voor het harde werk. Dat zijn kleine dingen, maar die waardering doet veel.

“Toch zijn het vooral de kindjes die ons door de lastige momenten sleuren. Het doet telkens deugd om een kindje ziek te zien toekomen en voor onze ogen te zien genezen. Kinderen gaan daar bovendien anders mee om. Zodra ze zich weer beter voelen, zitten ze hier alweer in de gang te spelen. Niks doet meer deugd dan een kindje te zien spelen dat enkele dagen geleden nog doodziek in bed lag.”