Waarom u plots de helft meer betaalt voor uw ijsbergsla en wat de overheid kan doen om gezinnen te beschermen

Een gezin geeft nu per maand 89 euro meer uit in de supermarkt dan een jaar geleden, zo blijkt uit een analyse van Testaankoop. De consumentorganisatie spreekt zelf van een ‘voedingscrisis’. ‘Dit zal nog wel even blijven duren.’

Bij welke producten zit de hoogste prijsstijging?

Wat de aarde geeft, is in theorie gratis. Maar in de supermarkt wordt er een steeds hogere prijs voor betaald. Een overzicht van Testaankoop toont dat de sterkst gestegen producten zich bij de groenten bevinden, met ijsbergsla als absolute uitschieter. In vergelijking met vorig jaar betaal je daar nu de helft meer voor (53,29 procent).

De prijs van ijsbergsla is met 53,29% gestegen ten opzichte van vorig jaar. Beeld Getty Images

Ook diepvries- en zuivelproducten kosten nu een flinke duit meer dan een jaar geleden. Diepvriesfrieten gingen eveneens met de helft omhoog, jonge goudakaas bijna (42 procent), eieren en room stegen elk met ongeveer een derde. Testaankoop kwam tot die bevindingen door de korf met meer dan 3.000 basisproducten uit zeven supermarktketens te vergelijken met de prijzen in maart 2022.

Ook diepvries- en zuivelproducten kosten nu een stuk meer dan een jaar geleden. Beeld Shutterstock

De consumentenorganisatie berekende ook wat een gezin van twee personen nu moet neertellen voor zijn voeding. In de supermarkt betaalt zo'n gezin nu gemiddeld 521 euro per maand. Dat is 89 euro meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Hoe komt dat eigenlijk?

Die hogere kosten nu zijn vooral het gevolg van de hogere energieprijzen uit het verleden. Die zijn ondertussen weer aan het dalen, maar de effecten ervan laten zich dus wel nog steeds voelen. Volgens Laura Clays, de woordvoerder van Testaankoop, verklaren de hoge energieprijzen van eind vorige zomer de malaise van deze winter.

“Veel groenten worden in de winter in serres gekweekt”, zegt Clays. “Maar kwekers moeten in september al beslissen om de verwarming aan te steken. In die maand vorig jaar lagen de energieprijzen nog zeer hoog. Daarom hebben velen besloten om minder serre-oppervlakte te verwarmen, met als resultaat dat er vandaag een kleiner aanbod is. De prijzen van tomaten, paprika’s of komkommers swingen nu de pan uit.”

De energiemalaise werd gecombineerd met tegenvallende oogsten in het zuiden van Europa en Noord-Afrika, waar zulke groenten in de winter buiten worden geteeld. Sommige groenten waarvan we denken dat ze typisch zijn voor onze keuken worden ook daar verbouwd. Dat maakt dat wortelen of bloemkolen nu niet aan de prijsstijgingen ontsnappen.

Zijn dat de enige verklaringen?

Nee, volgens Fevia moet je naar het grotere plaatje kijken om de prijsstijgingen volledig te begrijpen. De sectorfederatie heeft onlangs een jaarverslag gepubliceerd, waaruit duidelijk blijkt dat niet enkel de energieprijzen de voedingsbedrijven op kosten jagen.

Werkelijk alles wat je nodig hebt om voedingsproducten te maken, is duurder geworden. Groenten, maar ook vlees zijn in prijs gestegen. Andere zaken die voedingsbedrijven gebruiken om hun waren te verpakken en tot bij de winkels te brengen, kosten nu ook meer.

“Papier, glas of metaal, het is allemaal in prijs gestegen”, zegt Nicolas Courant, de communicatiedirecteur van Fevia. “Glas, bijvoorbeeld, kost meer omdat zowel Rusland als Oekraïne dat produceren. Zo zie je dat er heel veel factoren meespelen. De energieprijzen zijn dan wel aan het dalen, ze blijven toch op een hoger niveau dan vroeger.”

Die hogere papierprijs laat zich rechtstreeks in het Testaankooplijstje zien. Ook de categorieën ‘zakdoekjes in pakjes’ of ‘keukenpapier’ zitten bij de sterkste stijgers. De hogere prijzen blijven dus zeker niet beperkt tot de voedingsproducten.

Hoe lang zal dit nog aanhouden?

Dat is volgens Fevia moeilijk te zeggen. Maar de inflatie en de bijbehorende index heeft bij de voedingsbedrijven ook bijgedragen aan de kostenspiraal. Zij moeten hun werknemers nu een hoger loon betalen en kunnen niet anders dan dat aan hun klanten doorrekenen.

“Iedereen hoopt dat de voedingsprijzen op termijn zullen stabiliseren”, zegt Courant. “Maar het zal toch nog wel even duren voor dat gebeurt. We hebben nog nooit meegemaakt dat kosten collectief zo sterk zijn gestegen.”

Wat kan de overheid doen?

Tijdens de energiecrisis heeft de overheid het grof geschut bovengehaald om de energiefacturen van de gezinnen te doen dalen. De btw voor elektriciteit en gas is zelfs definitief op zes procent vastgelegd. Binnen het kader van een fiscale hervorming wil de regering de belastingen op groenten en fruit op termijn afschaffen. Maar Testaankoop vraagt om nu in actie te schieten om de “voedingscrisis” te bezweren.

De consumentenorganisatie verwijst zo naar Frankrijk, waar er wordt nagedacht over een anti-inflatiemandje. Daarin zitten twintig basisproducten die supermarkten aan hun klanten zouden aanbieden zonder er zelf ook maar één cent op te verdienen (in Griekenland bestaat zo’n mandje al).

De Franse supermarktketen Carrefour heeft trouwens de prijzen van sommige basisproducten ook in ons land al voor honderd dagen bevroren. “Supermarkten ondernemen dus al acties volgens dat principe”, zegt de woordvoerder van bevoegd minister Pierre-Yves Dermagne (PS). “De regering beschermt de koopkracht van de bevolking door de automatische indexering, wat de meeste buurlanden niet doen.

“Er loopt momenteel een studie door het Prijzenobservatorium om de verschillen tussen Belgische supermarkten en die in de buurlanden te onderzoeken en te kijken over welke hefbomen we beschikken om dit probleem aan te pakken.”