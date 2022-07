Waarom u deze zomer écht geen autopech wilt hebben in het buitenland

Autopech op vakantie is al erg genoeg, maar kan deze zomer nóg vervelender worden. Door een groot tekort aan vervangend vervoer moeten vakantiegangers waarschijnlijk langer wachten op een andere auto of zullen ze met een alternatief, zoals de trein of vliegtuig, naar huis moeten.

Bij Eurocross Assistance voorzien ze deze zomer grote problemen voor automobilisten met panne in het buitenland. Ze schatten dat er dit hoogseizoen zo’n 4.440 hulpvragen voor autopech binnenkomen, wat neerkomt op 110 procent van 2019.

“Gezien de perikelen met vliegen is de laatste verwachting dat we boven die inschatting uitkomen. Er zal veel met de auto op vakantie worden gegaan en dan met name in de omringende landen en Zuid-Europa. Daarnaast verwachten we veel verkeer richting Marokko en Turkije”, aldus woordvoerder Angela Looyé van de alarmcentrale. Volgens haar zal alles uit de kast worden gehaald om het zomerseizoen zo vlekkeloos mogelijk te laten verlopen. “Maar”, waarschuwt ze, “helemaal soepel zoals normaal zal het deze zomer niet gaan.”

Tekort aan huurauto's

Er werd eerder al gewaarschuwd dat een tekort aan vervangauto’s voor problemen zou kunnen zorgen. Dat is een direct gevolg van het grote tekort aan huurauto’s in het buitenland. In coronatijd hebben grote autoverhuurbedrijven flink het mes gezet in hun voorraad. Zij zagen zich genoodzaakt dat te doen omdat er nauwelijks auto’s werden verhuurd. Auto’s kosten nu eenmaal geld als ze stilstaan. Om toch geld in het laatje te krijgen, werden de voertuigen verkocht.

Daarnaast spelen er nog andere problemen: het tekort aan chips voor de auto-industrie en de oorlog in Oekraïne. Die maken het lastig is om de voorraad auto’s nu weer snel aan te vullen. Het tekort aan huurauto’s treft niet alleen mensen die met panne te maken krijgen, maar ook mensen die een auto willen huren op de vakantiebestemming.

Beeld Getty Images

Volgens directeur Hans Knottnerus van autoverhuurspecialist Sunny Cars is het probleem dat er veel vraag is naar huurauto's en het aanbod beperkt. Daardoor zijn er op veel populaire bestemmingen nog maar weinig beschikbaar. Op de ABC-eilanden (Aruba , Bonaire en Curaçao) bijvoorbeeld is tot eind augustus zo goed als alles verhuurd, op de Canarische eilanden zijn er nog wel auto’s beschikbaar in het hoogseizoen.

Op het moment ziet Knottnerus het aantal lastminuteboekingen voor huurauto’s afnemen. “Mensen hebben schrik van de toestanden op Schiphol en pakken de eigen auto, hebben schrik dat er weinig auto’s beschikbaar zijn en schrikken van de hoge prijzen.” Volgens hem zijn die minstens verdubbeld ten opzichte van het hoogseizoen in 2019.

300 kilometer verderop

Intussen hebben alarmcentrales naast de bekende verhuurbedrijven als Sixt en Hertz ook met andere bedrijven, waaronder Drive On en Logicx, afspraken gemaakt om extra vervangende auto’s in het buitenland klaar te hebben staan. Doorgaans is het zo dat wie panne onderweg krijgt, zich kan melden bij een van de alarmcentrales. Die zorgen dan voor alternatief vervoer.

Dat vervangend vervoer kan er wel komen, maar dat staat misschien 50 of 300 kilometer verderop. Daardoor kan het even duren voordat de vervangende auto op de bestemming is. Looyé van Eurocross: “Door de coronacrisis zijn er minder bergingsbedrijven. Dat betekent dat bergers het veel drukker hebben en bijvoorbeeld ook grotere afstanden moet afleggen. We laten geen reiziger staan, maar afhankelijk van de situatie ter plekke kan het langer duren dan we zouden willen.” Ook is de kans aanwezig dat het aangeboden alternatief dan de bus, trein of vliegtuig is.

De oproep aan vakantiegangers is om er zelf ook alles aan te doen om pech onderweg te voorkomen. “Zorg bijvoorbeeld dat alle vloeistoffen bijgevuld zijn en doe van tevoren een onderhoudsbeurt”, zegt Looyé van Eurocross.

Het lijkt er niet op dat die oproep en masse door vakantiegangers wordt opgevolgd. Volgens koepelorganisatie Bovag hebben de garages het wel druk, maar niet drukker dan normaal. Veel mensen laten de airco checken in de zomer of doen een onderhoudsbeurt voordat ze op vakantie gaan, maar dat is volgens woordvoerder Danielle Rousselet van de Bovag meestal zo. “We zien daarin niet meer drukte dan andere jaren.”

Tips van Eurocross: • Laat je auto voor vertrek controleren

• Zorg voor voldoende water, veiligheidshesjes en eten en neem voldoende medicatie mee op reis voor het geval je langer moet blijven, om wat voor reden dan ook

• Neem een creditcard mee, die heb je nodig voor het huren van een vervangauto

• Sta je gevaarlijk langs de snelweg: bel eerst 112, veiligheid gaat voor alles. Een alarmcentrale zal je kunnen ondersteunen in het proces daarna

• Check de verzekering! Ben je wel verzekerd voor pechhulp en vervangend vervoer in het buitenland?

• Als je op vakantie gaat, dan geldt: ’s lands wijs, ’s lands eer. Je bent nu eenmaal in een ander land waar andere regels en gewoontes gelden, ook waar het hulpverlening door bergingsbedrijven betreft. De wachttijd is sowieso in veel landen langer, in landen als Frankrijk is men vaak tussen 12.00 en 14.00 uur dicht, je moet langer reizen om vervangend vervoer op te halen, de taalvaardigheid kan tegenvallen en grotere reparaties kunnen vaak pas na het weekend plaatsvinden.

