Waarom Taylor Swift en andere vrouwelijke popsterren zo vaak van outfit veranderen

Oscar de la Renta. Versace. Alberta Ferretti. Roberto Cavalli. Elie Saab. Christian Louboutin. Zuhair Murad. Ashish. De lijst van ontwerpers die de looks hebben uitgetekend voor Taylor Swift’s Eras Tour, die in maart begon in Arizona en in augustus eindigt in Californië voordat ze overzee gaat, leest als een minitour van de modeweken, vol met glitters en t-shirts met boodschap.

De extravagante verkleedpartij werd weinig verrassend met hartverwarmend enthousiasme begroet. Zoveel kleren! Zoveel glitter! Zo leuk! Online vind je sites met stukken als ‘Every Outfit Taylor Swift Has Worn on Her Eras World Tour’. En er blijven nieuwe stijlen opduiken, waardoor nieuwe artikels mogelijk blijven. Alsof een uitpuilende garderobe een prestatie op zich is.

Misschien is dat zo, maar ook de logistiek erachter is beangstigend: hoe verander je zoveel en zo snel van outfit midden in een optreden?

Met de ontelbare kledingwissels heeft Taylor Swift de lat hoog gelegd voor artiesten die op tournee gaan. Beeld CASSIDY ARAIZA / NYT

Taylor Swift heeft in ieder geval de lat hoger gelegd voor de artiesten die op tournee gaan, nu we de Zomer van de Diva ingaan: Madonna, die aan een tournee begint (stel je eens voor wat voor looks dat zou kunnen opleveren), en Beyoncé, die de lat hoog legde in augustus toen ze een teaser loste voor ‘I’m That Girl’. Daarin zag je haar op een paar minuten tijd in minstens zeven looks, van cyborg-godin tot cowboy-dominatrix tot killer Audrey Hepburn.

Heruitvinding

Al kan je in al die Swiftiaanse kleding, in al die kledingwissels, ook iets anders zien. Misschien zijn ze niet alleen een tour down memory lane, maar een puntige metacommentaar op de verwachting dat vrouwelijke popsterren nieuwe versies van zichzelf onthullen voor ons kijkplezier, hun oude imago overtreffen met steeds maar weer nieuwe garderobes. En een boodschap dat Swift er misschien een punt achter zet.

De belofte van heruitvinding is een Amerikaanse kernwaarde: de overtuiging dat iedereen recht heeft op een nieuwe start, dat je alleen beperkt wordt door je verbeelding en mogelijkheden. Het is onlosmakelijk verbonden met de belofte van de mode, die eveneens de verleiding inhoudt van een nieuwe jij, die je in staat stelt verschillende gedaantes aan te nemen tot je je vestigt in een persoon die goed voelt.

Toch is het ook een soort gevangenis, zoals Swift, die er een gewoonte van heeft gemaakt haar kledingkeuzes een betekenis te geven, zei ze in haar documentaire Miss Americana uit 2020.

“De vrouwelijke artiesten die ik ken hebben zichzelf twintig keer meer opnieuw uitgevonden dan de mannelijke artiesten”, zegt ze tegen het einde van de film, terwijl verschillende versies van haar publieke personae voorbijflitsen: tiener Taylor, met haar gouden krullen, fonkelende blauwe oogschaduw en prinsessenjurken; 1989-Taylor, met haar bob-kapsel en glitterbody’s; Reputation-boze Taylor, met slangen die over haar ledematen kruipen.

Het is noodzakelijk, vervolgt Swift, want anders “zit je zonder werk”.

Destijds had ze het over haar nieuw gevonden politieke stem en over haar nieuwe album Lover. Maar in veel opzichten wordt wat ze bedoelde nu blootgelegd in haar Eras Tour. Elk muzikaal tijdperk dat in de show aan bod komt, had – en heeft – zijn eigen uitstraling, een stuk of tien. Als je ziet hoe ze die opeenvolgend doorloopt, zie je niet alleen prachtige kleding die doelgericht wordt gedragen, maar ook het hamsterwiel van voortdurende heruitvinding die de norm is voor vrouwelijke popsterren sinds Madonna in de jaren tachtig de toon zette.

Modemetafoor

Het is vooral opvallend in vergelijking met een andere act die nu met soortgelijke respons en bijval toert: Bruce Springsteen. Springsteen is 73 en zijn stijl is de voorbije vijftig jaar nauwelijks veranderd. Hij draagt nog steeds een versleten spijkerbroek en een denim overhemd, armbanden om zijn pols en boots aan zijn voeten.

“De vrouwelijke artiesten die ik ken hebben zichzelf twintig keer meer opnieuw uitgevonden dan de mannelijke artiesten", zegt Swift in haar documentaire 'Miss Americana'. Beeld Getty Images for TAS Rights Mana

Er zijn natuurlijk ook mannelijke rocksterren die er een punt van hebben gemaakt om zichzelf opnieuw uit te vinden: David Bowie, maar ook, tot op zekere hoogte, Harry Styles (hoewel hij meestal één outfit per avond draagt). En er zijn vrouwen – Lucinda Williams, Patti Smith – die tegen de trend in gingen.

Maar het is ook waar, zegt Kathy Iandoli, adjunct-professor aan de Steinhardt School van de New York University en auteur van God Save the Queens: The Essential History of Women in Hip-Hop, dat de druk om zich te verkleden en te veranderen hoofdzakelijk op vrouwen drukt, aldus Iandoli. “Als vrouwelijke popster hoort een bepaald niveau van kledingwissels bij je, en voor labels is het een manier om creativiteit te vermarkten. En als je bekendstaat als een evolutionaire artiest, word je altijd gehouden aan de standaard van ‘wat is de volgende versie van jou?’”

Fernando Garcia, creatief directeur van Oscar de la Renta, die voor de huidige tournee een lavendel faux fur jas met bijpassende met kristallen geborduurde jurk en een middernachtblauwe, met kristallen geborduurde jumpsuit maakte, zei dat het werken met Swift aan Eras “heel erg voelde als een full circle moment”. Als dat zo is, is het misschien ook een teken dat een ander tijdperk ten einde loopt.

Op een bepaald moment in de Eras-show, wanneer Swift ‘Look What You Made Me Do’ zingt, worden alle oude Taylors belichaamd door achtergronddansers in verschillende outfits in kleine glazen doosjes – al die mini-meisjes uit het verleden, gevangen in hun eigen beperkte ruimtes, in hun oude garderobes, om uiteindelijk vrij te breken. Als modemetafoor is het moeilijk te missen.