Waarom sommige mensen het altijd koud hebben en andere niet: ‘Gewicht, leeftijd en geslacht spelen mee’

De winter nadert, de verwarming blijft bij sommigen uit en voor koukleumen is dat een marteling. Kan je jezelf trainen om lage temperaturen te verdragen? Of eens een koukleum, altijd een koukleum? Thermofysiologen Hein Daanen en Boris Kingma geven zes praktische tips om op te warmen.

In deze tijden een warm bed verlaten, een warme douche verlaten, een warm huis verlaten: het klinkt als de hel. Een mens is niet gemaakt om het koud te hebben, als je het ons vraagt. En ook als je het aan de wetenschap vraagt, blijkbaar: mensen zijn tropische dieren, zegt Hein Daanen, professor thermofysiologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. “Voor we 40.000 jaar geleden in Europa terechtkwamen, leefden we in het warme Afrika. En in termen van evolutie is 40.000 jaar heel weinig. Ons lichaam is echt afgestemd op hitte.”

Maar helaas, wij leven in België en hier wordt het weleens bijtend koud. Voor sommigen onder ons is dat werkelijk pijnlijker dan voor anderen. “Iedereen reageert anders op kou”, zegt Boris Kingma, thermofysiologisch onderzoeker bij onderzoeksorganisatie TNO. “Zowel wat betreft hoezeer je hersenen het als ‘koud’ ervaren, als hoe je lichaam omgaat met de kou.”

De individuele verschillen kunnen groot zijn, zegt Daanen. “Het is een spectrum.” Wel typisch is dat je het het snelst koud krijgt aan je extremiteiten. Denk: handen, voeten, neus. “Daar knijpen de bloedvaten in de huid het snelst dicht”, zegt Kingma.

Vet en spieren

Factoren die meespelen in hoe koud je het hebt? Bij de ene komen signalen van de koudereceptoren in de huid krachtiger binnen in de hersenen dan bij de ander. Maar ook je gewicht, leeftijd en geslacht spelen mee. “Magere mensen hebben het sneller koud omdat vet het lichaam isoleert”, legt Daanen uit. “Oudere mensen hebben het ook sneller koud, omdat hun bloedvaten in de huid minder goed samenknijpen, en laat dat net een belangrijke manier van het lichaam zijn om warmte vast te houden.”

“En vrouwen hebben het sneller koud omdat die relatief minder spiermassa hebben dan mannen”, vult Kingma aan. “Spiermassa produceert meer warmte dan vet. Zowel in rust, als wanneer je lichaam de spieren gaat samentrekken – rillen, dus – voor nog meer warmte.”

Beeld Getty Images

Wat ook een invloed heeft: hoeveel bruin vet je hebt. “Zoogdieren gebruiken bruin vet om het warmer te hebben”, zegt Daanen. “Dat is wit vet met mitochondriën, orgaantjes die veel warmte kunnen produceren. Al heeft de mens heel weinig bruin vet. Ter vergelijking: in rust maakt ons lichaam 100 watt aan warmte aan, door bruin vet te verbranden komt daar maar 15 watt bij.” In normale omstandigheden is dat genoeg om ongeveer 1 graad luchttemperatuur te compenseren, voegt Kingma toe.

Wennen

Stuk voor stuk factoren waar je amper invloed op hebt. En ook de fysieke processen waarmee je lichaam op kou reageert, kan je niet manipuleren. “Een mens past zich wel heel goed aan hitte aan”, zegt Daanen. “Als je een lichaam elke dag blootstelt aan hoge temperaturen, vinden er fysiologische veranderingen plaats. Het lichaam gaat meer zweten, waardoor de lichaamstemperatuur daalt. Als je een lichaam herhaaldelijk blootstelt aan kou, zie je nauwelijks aanpassingen. De doorbloeding, bijvoorbeeld, wordt niet beter.”

Maar plottwist: je subjectieve ervaring van kou kan je wél naar je hand zetten. “Ja, je kan je lichaam aan kou doen wennen”, zegt Kingma. ,,Je moet jezelf er gewoon voldoende aan blootstellen.” Denk maar aan mensen die gaan ijszwemmen, of mensen die met hun handen in koud water moeten werken. “In het begin vinden zij de kou ook erg onaangenaam. Maar we merken in onderzoek dat hun ervaring na een tijd verandert”, zegt Daanen. “De pijnperceptie en het ongemak worden minder naarmate je lichaam aan kou went.”

Elke dag koud douchen

Zet dus elke dag je douche even op koud of draag je een dikke trui minder, dan pluk je daar naar verloop van tijd de vruchten van. Al wil Kingma ook nuance toevoegen. “Ik ken mensen voor wie die eerste dagen zonder dikke trui te pijnlijk zouden zijn. Dan kan je toch beter gewoon ervoor zorgen dat je lichaam warm blijft.”

Tweede belangrijke kanttekening: je wil ook niet té veel wennen aan kou. Want hoe meer je went aan kou, hoe minder goed je lichaam erop reageert met meer warmteproductie. “En zo ontstaat er wel een gevaar op onderkoeling”, zegt Daanen. Opletten in extremere temperaturen of situaties dus.