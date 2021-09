‘Waarom scheiden? Ik had weleens een affairtje, hij had soms een scharrel, en we waren gelukkig’

Ze was altijd al voorstander geweest van een open huwelijk, dus toen haar man opbiechtte seks te willen met een andere vrouw, maakte Vera (58) geen bezwaar. Ironisch genoeg lukte het haar zelf niet om ook iemand te vinden bij wie ze wat genegenheid kon krijgen. ‘Zoals mijn eigen man zijn er dus helaas niet veel.’

“Afgelopen zomer zaten we op een middag samen op de bank toen mijn man zei: ‘Ik heb Pauline weer ontmoet en het begint erop te lijken dat we niet alleen een leuke vriendschap hebben, maar het ook op gebied van seks goed met elkaar kunnen vinden.’ Ik keek hem aan, het was duidelijk dat hij hiermee een belangrijke wending in ons huwelijk aankondigde. We waren op dat moment 35 jaar samen en de laatste tien jaar waren zonder seks geweest. Op een of andere manier had ik er zelf niet zo’n zin meer in met hem, ik was wat aangekomen, voelde me minder aantrekkelijk. Ook al had hij zich daar niet expliciet over uitgelaten, en zat zijn afwijzing vooral in mijn eigen hoofd: ik wist dat hij op sportieve, slanke vrouwen viel en tot die categorie behoorde ik allang niet meer.

“Maar ik wilde hem natuurlijk niet tot geheelonthouding dwingen. Als hij seks miste, had ik er niks op tegen als hij andere vrouwen wilde ontmoeten. Als ik eerlijk ben, ben ik ons hele huwelijk al voorstander van een open huwelijk. Hij was altijd degene die tegen was; toen ik op mijn eenentwintigste tot over mijn oren verliefd op hem werd en vertelde dat ik nog twee vriendjes had, zei hij, dan wordt het niks tussen ons. Dus geen probleem, ik zette die andere jongens meteen aan de kant, want dat doe je als je gek op iemand bent: alles om hem te houden.

“We kregen banen, kinderen, hadden andere dingen aan ons hoofd dan open liefde, en bovenal konden en kunnen we het samen buitengewoon goed vinden. Als hij en ik samen naar een feestje gaan, blijkt steeds dat ons bij thuiskomst exact hetzelfde is opgevallen: hoorde je wat die tegen die zei, en zag je ook dat die en die zich raar gedroeg, dat moet iets te betekenen hebben. Het is heerlijk om met een man als de mijne een leven te delen. Geef ons een crisis, geef ons een ingewikkelde verbouwing en we komen er wel uit.

Monogamie

“’Waarom gaan jullie niet scheiden’, vroegen vriendinnen de laatste jaren weleens als ik het onderwerp seksonthouding ter sprake bracht. ‘Seks hoort bij een huwelijk.’ Merkwaardig, dacht ik dan, waarom zou ik niet van hem kunnen houden zonder seks te hebben? Ik had weleens een affairtje, hij had soms een scharrel, en we waren gelukkig.

“Maar toen hij deze zomer over zijn relatie met Pauline begon - grappig trouwens, ze is totaal geen slanke sportieve vrouw - zag ik daarin mijn ticket naar het openbreken van wat al die jaren tamelijk moervast had geleken. Ik heb het idee dat veel mensen kiezen voor monogamie uit angst de ander kwijt te raken, zonder te beseffen dat 25 procent van alle gehuwden regelmatig vreemdgaat en dat in dat stiekeme een veel groter gevaar voor een relatie schuilt dan het in alle openheid vrijen met een ander.

“Na zijn ontboezeming spraken wij af dat we iedereen zouden vertellen over de nieuwe invulling van ons huwelijk. Niet op activistische wijze, maar op een no-nonsensemanier zouden we tegen niemand liegen, behalve dan tegen mijn moeder want die kon het vast niet aan. De kinderen reageerden niet geschokt. En ik wacht nog op het moment dat een van de buren vraagt: ik zag dat je man ieder weekend weg is? En dat ik dan antwoord: ja, dan is-ie bij zijn vriendin. Benieuwd hoe ze reageren.

“We overwogen of we vaste afspraken moesten maken wat betreft contacten met anderen, maar uiteindelijk besloten we niet meteen alle pasverworven vrijheden dicht te timmeren met regels. Het bleef bij één regel: mocht een van ons het gevoel hebben dat iets ongemakkelijk is, dan konden we te allen tijde op de rem gaan staan. Dat is nog maar één keer gebeurd. Toen zijn vriendin een dag van tevoren vroeg of hij met haar oudejaarsavond wilde doorbrengen, vond ik dat niet prettig en is hij thuisgebleven. Wat overigens niet wil zeggen dat dit een in beton gegoten afspraak is, misschien dat ik er volgend jaar heel anders tegenaan kijk.

Tinder

“Later diezelfde zomer, toen mijn man op vakantie was met vrienden en ik alleen met mijn volwassen dochter aan de keukentafel zat, besloot zij dat het tijd was een Tinderprofiel aan te maken voor mij. Aanvankelijk was het heel grappig, er reageerden veel mannen, ook jonge. Maar toen kwam de deceptie. Want wat ik wens is niet seks als doel op zich, ik verlang naar nieuwe ontmoetingen, nieuwe kennismakingen en als daar seks uit voortkomt, graag. De reden waarom ik al van jongs af voorstander ben van een open huwelijk, is dat ik het altijd vreemd vond dat je wel goeie gesprekken mag voeren en een biertje mag drinken met een andere man, maar niet mag zoenen. Dat er tussen liefde en seks altijd een schot lijkt opgetrokken.

‘Maar het gekke is, ik ontmoet nergens mannen die dat ook zo ervaren. Ik zit op Tinder, op Happn, Second Love heb ik er al afgegooid, en zodra ik duidelijk maak dat ik getrouwd ben en wil blijven, denkt iedereen dat ik dus alleen op seks uit ben. Ik kom mannen tegen die al bij de tweede zin vragen of ik geil ben, zoals men vroeger in de kroeg vroeg: mag ik een vuurtje, vragen ze nu: welke lingerie heb je aan? Zo ongelofelijk ontluisterend, dat mannen me zien als een fuckbuddy. Zo fantasieloos ook. Waar zijn ze, de gelijkgestemde mannen? Mannen die net als ik genegenheid belangrijk vinden? Die liefde en seks als eenheid zien?

“Heel stom, ik dacht dat we verder waren wat betreft de man-vrouwverhouding, maar het is of de tijd stil heeft gestaan, of beter: achteruitholt. Kennelijk zijn mannen hier niet aan toe, ik heb ze althans nog niet ontmoet. En de keren dat ik wel iemand tegenkwam die ik echt aardig vond, liepen op niks uit toen ze na een tijdje niks meer van zich lieten horen. Ik wist het altijd al: een man als de mijne is zeldzaam, want hij blijkt het wel te kunnen, twee gelijkwaardige relaties tegelijkertijd.”