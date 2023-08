Waarom krimpen we en wat kan je eraan doen? ‘Regelmatig bewegen vertraagt alle verouderingsprocessen’

Dat we vroeg of laat een paar centimeters van onze lichaamslengte moeten prijsgeven weten we wel. Maar vanaf welke leeftijd begint het, zullen lange mensen meer krimpen en vooral: wat kan je doen om je lengte zo lang mogelijk te bewaren? We vroegen het aan geriater Anton De Spiegeleer van UZ Gent. ‘Hoeveel je krimpt is maar voor de helft genetisch bepaald, de rest heb je zelf in de hand, dat is gigantisch veel.’

Het toppunt van je lengte bereik je rond je twintigste. Tot je dertigste merk je amper een verschil, maar daarna neemt je lichaamslengte stilaan af. In het begin gaat dat nog rustig: “Tussen je 30 en 60 jaar verlies je gemiddeld één centimeter per decennium, daarna gaat het sneller. Niet iedereen krimpt evenveel, gemiddeld verlies je zo’n 5 tot 8 centimeter als je een hoge leeftijd bereikt. Je startlengte maakt daarbij weinig verschil, dus grote en kleine mensen kunnen evenveel krimpen. Doorgaans krimpen vrouwen meer dan mannen.”

Waarom krimpen we?

Maar waarom krimpen we? Geriater Anton De Spiegeleer legt uit. “Er zijn drie grote processen en één kleine oorzaak”, vertelt hij. “De drie grote processen hebben te maken met je rug. Om te beginnen veroudert het kraakbeen en het bindweefsel van je tussenwervels in je ruggengraat. Als je jong bent zijn dat mooie kussentjes tussen je wervels, maar ze raken uitgedroogd en daardoor word je kleiner.”

“Ten tweede raken de ruggenwervels ingedrukt als gevolg van osteoporose. Je botten worden poreuzer en vaak gaat dat gepaard met rugpijn. Dat is iets waar vooral vrouwen last van hebben, we vermoeden als gevolg van de hormonale processen tijdens de menopauze. Ten derde verouderen je spieren: naarmate je ouder wordt verliezen ze massa en kracht . Dat gebeurt met alle spieren in je lichaam, maar als je rug- en buikspieren minder sterk worden, ga je meer en meer gebogen lopen.”

“Tot slot is er nog een kleine verandering: met het ouder worden staan je voeten niet meer hol, maar krijgen veel mensen lichte platvoeten. Dat is de reden waarom je soms een schoenmaat groter hebt als je ouder wordt, maar het kan ook een halve of hele centimeter verschil maken voor je lichaamslengte.”

De drie grote processen staan niet los van elkaar. Wie sterke spieren heeft, zal ook sterkere botten hebben en het bindweefsel van de tussenwervels in betere conditie houden. “Dat geldt trouwens voor veroudering in het algemeen”, gaat De Spiegeleer verder. “Iedereen veroudert, dat kunnen we niet voorkomen. Maar er is een verschil tussen gezond verouderen en versnelde veroudering. Als bepaalde processen zoals krimpen sneller verlopen, is dat een alarmsignaal.”

“Vaak is het een teken dat er een snelle veroudering is en loop je ook meer kans op andere problemen zoals hart- en vaatziekten of problemen met de hersenen.” Gelukkig kan je wel iets doen om het krimpproces zo traag mogelijk te laten verlopen. “Zo’n 50 procent heb je zelf mee in de hand, dat is gigantisch veel en daar kan je echt een verschil maken voor je gezondheid.”

Remedie één: bewegen!

Een eerste sleutel om ervoor te zorgen dat je spieren niet langzaam wegkwijnen, is zorgen dat ze voldoende actief blijven. “Regelmatig bewegen is heel goed om alle soorten verouderingsprocessen te vertragen. Wat weinig mensen beseffen is dat je niet alleen rustige fysieke activiteiten nodig hebt zoals wandelen, fietsen en zwemmen, maar ook krachtoefeningen waarbij je intensiever sport.”

“Een goede krachtoefening is iets wat je twaalf keer na elkaar kan doen, daarna wordt het te moeilijk. Met gewichten oefenen is het beste voorbeeld, dat kan thuis of in de fitness. Hoewel het beter is om rond je dertigste of veertigste te starten met krachtoefeningen, is het nooit te laat om te beginnen: ook op je zeventigste kan je starten; dan gebruik je heel lichte gewichtjes op maat van je spierkracht. Dat combineer je best met rustige fysieke activiteiten, zo versterk je het effect.”

De geriater heeft ook nog een tip voor iedereen die wat jonger is en vaak voor een scherm zit: “Let nu al op de houding van je rug, een goede zithouding aan de computer onderhoudt de rugspieren en kan op termijn een paar centimeter verschil maken.”

Het antikrimpdieet

Een tweede manier om krimpen tegen te gaan is door op je voeding te letten, verduidelijkt De Spiegeleer. “Voeding is erg belangrijk, in onderzoek zien we een verschil in microbioom in de darmen van mensen die wel of geen osteoporose hebben. We zijn volop bezig aan onderzoek hoe we dat bijvoorbeeld met probiotica kunnen beïnvloeden, maar zover zijn we nog niet. Daarom blijft het advies om in het algemeen gezond te eten.”

Om te vermijden dat je krimpt, heb je voldoende eiwitten nodig om je spieren sterk te houden. “De meeste Belgen hebben voldoende eiwitten in hun voeding. Bij 65-plussers zien we iets vaker een tekort, vooral bij het ontbijt en het avondmaal. Het is namelijk belangrijk dat de eiwitten goed gespreid zijn over de dag: bij elke maaltijd heb je zo’n 25 à 30 gram nodig. Eiwitten zitten onder meer in vlees, vis, eieren, zuivel, soja, peulvruchten en noten.”

Ook belangrijk voor je botten en spieren is dat je voldoende vitaminen en mineralen binnenkrijgt. “Vooral vitamine D dat je uit zonlicht haalt en calcium dat veel in zuivel zit, zijn belangrijk om osteoporose af te remmen. Maar ook vitamine C en K, kalium en magnesium zijn belangrijk. Door vaak genoeg buiten te komen en met een gezond eetpatroon met veel groenten en fruit en vezels krijg je al die stoffen binnen en kan je lichaam ze ook opnemen. Tot slot voorkom je osteoporose door niet te roken en weinig of geen alcohol te drinken.”

Of je veel of weinig krimpt heb je meestal niet zo snel in de gaten. “Als je twijfelt kan je jezelf regelmatig eens meten, en je kan ook een bloedafname laten doen bij de huisarts om je vitamine D en calcium te laten controleren. Vooral voor 70-plussers is dat belangrijk. Maar als je genoeg beweegt en een gezond eetpatroon hebt, geef je jezelf het meeste kans om je lichaamslengte zo lang mogelijk te houden en in het algemeen gezond te verouderen.”