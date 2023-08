Waarom krijg ik zo snel blauwe plekken en anderen niet?

Dat duivelse keukenkastje waar je je hoofd tegen stoot, een kniestoot tegen de tafel, vallen van je fiets; deze situaties resulteren vaak in (op z’n minst) blauwe plekken. Hoe komt het dat sommige mensen bij de minste stoot blauw kleuren? Hoe ontstaat een blauwe plek?

Een hematoom, ook wel bloeduitstorting of blauwe plek genoemd is, een inwendige bloeding waarbij bloed tussen omliggende weefsels terechtkomt. De Nederlandse dermatoloog Janneke Kessels, werkzaam bij de dermatologieafdeling Zuyderland Heerlen in Nederland, noemt het een trauma aan je bloedvaatjes.

Het veroorzaakt een gevoelige blauwe plek en soms een zwelling. Omdat de plek dieper in de huid zit, komt het aan zijn blauwe kleur. De kleur verandert vaak na verloop van tijd. Veelal ontstaat een blauwe plek door vallen, stoten of een operatie. Ook kan bepaalde medicatie spontane bloeduitstortingen veroorzaken.

Vooral ouderen hebben volgens Kessels snel last van blauwe plekken. Daarnaast zijn er tal van medische oorzaken die blauwe plekken veroorzaken. Dit duidt meestal op een bloedziekte.

Vanaf een jaar of zeventig krijgt een op de tien ouderen last van spontane blauwe plekken, legt Kessels uit. De huid wordt dunner en het bindweefsel slapper: “Dan kun je als het ware door je om te draaien in bed al een blauwe plek krijgen.”, zegt Kessels. Ook van veel zonblootstelling kunnen de bloedvaatjes kwetsbaarder worden, waardoor sneller blauwe plekken ontstaan.

Een lichte huid heeft volgens Kessels niks te maken met het sneller krijgen van blauwe plekken: “Door de lichte huid valt het alleen meer op. Hoe lichter de huid, hoe sneller je een blauwe plek ziet.”

Het lijkt soms dat vrouwen sneller blauwe plekken krijgen dan mannen. Maar dat durft Kessels niet met zekerheid te stellen: “Maar het is wel zo dat vrouwen een gevoeligere en kwetsbaardere huid hebben dan mannen en hierdoor misschien ook makkelijker blauwe plekken krijgen.”

De voornaamste medische redenen voor blauwe plekken zijn volgens Kessels: een verhoogde stollingswaarde, suikerziekte en het gebruik van prednison. Een minder gangbare reden is een vitamine C-tekort. Kessels: “Dit is zeldzaam, maar door een tekort aan vitamine C kunnen er bloedingen in de slijmvliezen, huid en spieren in het lichaam ontstaan die dan weer blauwe plekken veroorzaken.”

Er circuleren heel wat adviezen over wat te doen tegen blauwe plekken. Op het internetforum: ‘Oma weet raad’ wordt bijvoorbeeld volop gespeculeerd door mensen die huismiddeltjes met elkaar delen tegen blauwe plekken. Zo zou het volgens iemand helpen om de plek in te smeren met boter. ‘De volgende dag is de bult en blauwe plek minder zichtbaar.’ Volgens de gebruiker maakt het niet uit welke boter. Een ander geeft aan ochtendurine te gebruiken op een blauwe plek; de afvalstoffen zouden de plek doen verkleinen.

Kessels moet hier een beetje om lachen: “Dit is natuurlijk niet gekend. Ik zou dit zelf niet adviseren.” Wat Kessels haar patiënten nog weleens aanraadt is een zalf met arnica-extract. “Deze zalf kun je op de blauwe plek smeren, dit kan helpen bij een sneller herstel van huid.”