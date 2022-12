Waarom koop je tóch die nieuwe jas, terwijl je al geldzorgen hebt?

“Als je geldstress hebt, neem je vaker beslissingen die voor een ander niet handig of logisch lijken. En dat geldt eigenlijk voor iedereen die in zo’n situatie terechtkomt”, vertelt de Nederlandse gedragswetenschapper Mirre Stallen (Universiteit Leiden en Hogeschool van Amsterdam). “Dat komt omdat je niet bezig bent met de lange termijn. Logisch, want je hebt nú problemen en er is geen ruimte voor later.”

Wie acute geldzorgen heeft, gaat bijvoorbeeld eerder een lening aan met een hoge rente. Met die lening kunnen openstaande rekeningen worden betaald. Maar door de hoge rente wordt de totale schuld eigenlijk alleen maar hoger.

Wat geldzorgen doen met je hersenen

Dat er door geldzorgen minder ruimte is voor de lange termijn, is ook te zien in de hersenen. Stallen: “Uit onderzoek weten we dat het hersengebied waarmee we doelen stellen voor de toekomst minder actief is bij geldstress. Je bent dus minder geneigd om te sparen of geld opzij te zetten voor onverwachte uitgaven, zoals een kapotte koelkast. Terwijl dit soort doelen voor mensen juist belangrijk zijn om de geldproblemen op te lossen.”

Een ander gebied in de hersenen wordt juist actiever als je geldstress ervaart. Dat is het deel in ons brein dat helpt te beoordelen of je iets fijn vindt. “Tijdens geldstress kan het extra moeilijk zijn om dingen die je echt wilt hebben te weerstaan. Die vind je dan namelijk nóg fijner dan zonder die stress. Je koopt dus misschien sneller wat lekkers of die ene mooie nieuwe jas, ook al heb je er eigenlijk het geld niet voor, als je het grote plaatje bekijkt.” Schulden zijn dus niet altijd je eigen schuld. “Ze zijn voor een groot deel het gevolg van de stressvolle situatie waarin iemand zit”, zegt Stallen.

Schaamte over geldproblemen

Verder draagt schaamte bij aan het in stand houden van de geldproblemen. “Mensen durven vaak niet over hun geldzorgen te praten, omdat ze denken dat ze zelf schuldig zijn. Tegelijkertijd weten ze zelf vaak niet dat ze hulp kunnen krijgen van instanties. Ze komen in een vicieuze cirkel terecht en de problemen stapelen zich snel op.”

Maar hoe kom je uit die stressvolle en psychisch belastende situaties die het gevolg zijn van geldproblemen? Volgens Stallen is het antwoord heel simpel: geef die mensen extra geld.

“Verschillende buitenlandse studies laten zien dat de geestelijke gezondheid en het welzijn van mensen met schulden verbetert zodra ze geld krijgen. Ze hebben minder angstklachten, voelen zich minder eenzaam en zijn minder vaak depressief. Ook durven ze meer te investeren in zichzelf. Ze zijn eerder bereid om een studie op te pakken of weer fulltime te gaan werken.”

Waar het om gaat, is dat je de vicieuze cirkel doorbreekt, zegt de gedragsdeskundige. “Mensen krijgen dan weer meer ademruimte en daarmee ook ruimte om na te denken over de lange termijn.”