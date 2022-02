Waarom kampt de een met stinkende zweetvoeten en de ander niet?

Zweet helpt ons lichaam op temperatuur te blijven, maar waarom stinkt het soms zo? Zweetvoeten kunnen allerlei oorzaken hebben, die je niet per se met wassen en schrobben te lijf moet gaan.

Waarom stinken sommige volwassen voeten een uur in de wind, terwijl babyvoetjes uitnodigen tot teder knabbelen? Op zichzelf stinken zweetvoeten niet, ze geuren zelfs amper. Het vocht dat uit onze zweetklieren komt, bestaat voornamelijk uit water, zouten en olieachtige stoffen uit de talgklier.

Een beetje vocht en een laagje vet geeft ons grip op de omgeving: met droge voeten was het voor onze voorouders wellicht lastig klimmen. Zweten is bovendien belangrijk, omdat het ons lichaam helpt op temperatuur te blijven.

Gemiddeld zweten we ongeveer een liter per dag en eentiende daarvan, de inhoud van een glas wijn, verliezen we via de voeten. Zo nodig schroeft het lichaam die zweetproductie op tot wel drie keer zoveel.

Kwart miljoen zweetklieren

Onze voeten bevatten de meeste zweetklieren, ongeveer 125.000 per stuk. Dat zijn voornamelijk exocriene zweetklieren, bedoeld om snel af te koelen. Rond de oksels en de geslachtsdelen stoten apocriene zweetklieren vocht uit met iets meer geur, wat vermoedelijk ook een seksuele functie heeft. Zulke luchten vind je niet op de voeten. Eventuele geuren daar zijn afkomstig van bacteriën en schimmels op de huid. Wanneer ze een tijdje verkeren in een al te vochtige omgeving, nemen ze in aantal toe en gaan ze stoffen produceren waar onze neus gevoelig voor is.

Rubberen gympen dragen, of synthetische sokken die vocht slecht afvoeren, is vragen om stankoverlast. Maar ook niet al te zweterige, neutraal geurende voeten bevatten een oerwoud aan bacteriën en schimmels, vertelt dermatoloog Menno Gaastra van het nederlandse Centrum Oosterwal. ‘Ons lichaam bevat meer bacteriën dan menselijke cellen en een groot deel daarvan zit op de huid. De samenstelling is voor ieder mens uniek, bijna net zo specifiek als dna.’ De samenstelling per voet kan sterk verschillen. Sommige mensen hebben zelfs een stinkvoet en een gewone.

Het gekrioel op onze voeten is niet alleen de oorzaak van nare geurtjes, maar ook noodzakelijk voor ons welzijn. De schimmels en eencelligen dragen bij aan onze afweer, ze vormen de eerste verdedigingslinie tegen vijandige indringers in de vorm van virussen, schadelijke bacteriën en schimmels.

Om die reden is het niet zo verstandig om de voeten al te langdurig in te zepen, af te schrobben en te weken in heet water. Daar lijden namelijk de lichaamseigen eencelligen onder, waardoor vreemde soorten hun kans schoon zien. ‘Zo kan een disbalans ontstaan’, legt Gaastra uit. ‘Bovendien droogt de huid uit, doordat je het vetlaagje verwijdert dat uit de talgklier komt. Het gevolg zal zijn dat de voet juist meer gaat zweten om dit te compenseren.’

Zo raak je al wassend van de regen in de drup, want precies die disbalans van je voetenbiotoop veroorzaakt weer meer stank. Bovendien worden voeten zo kwetsbaar voor nare schimmelinfecties en wratten.

Hormonen

Zoals gezegd is de ene voet de andere niet. Dat de voeten van puberjongens bijvoorbeeld notoire stinkerds zijn, heeft te maken met hun overvloedige hormoonproductie. Testosteron verandert de talgproductie, waardoor de biotoop sneller uit balans raakt. Mannen zweten meer dan vrouwen, simpelweg omdat ze meer zweetklieren hebben. En zwaarlijvige mensen zweten weer meer dan dunne, omdat ze naar verhouding minder huidoppervlak hebben om de warmte af te voeren. Dat alles kan zijn weerslag hebben op de voetengeur.

Voeten die ondanks gedegen hygiëne buitengewoon blijven stinken, hebben nogal eens pitted keratolysis, een huidaandoening veroorzaakt door lichaamsvreemde bacteriën. Deze bacteriën koloniseren vochtige voeten, die hierop vaak reageren met nog meer zweten. De geur komt door de zwavelverbindingen die de eencelligen aanmaken. Vaak is de huidaandoening herkenbaar aan een droge, schilferige huid met kleine putjes erin, soms alleen aan de stank en eventueel jeuk. Wat helpt is antibiotische zalf.

. Beeld Pexels

Lastiger te behandelen zijn voeten die onder alle omstandigheden tegen de klippen op zweten. Mensen die daar last van hebben, zegt Gaastra, zijn soms te helpen met botulinetoxine (botox), dat de spieren van de zweetklieren zodanig verlamt dat ze minder zweet uitpersen. Ook schrijven artsen in uitzonderlijke gevallen het antitranspiratiemedicijn oxybutynine voor.

Sokken op 60 graden

Het overgrote deel van hinderlijke stinkvoeten is echter eenvoudig te verhelpen door de bekende huis-, tuin- en keukenmiddelen. ‘Draag ademende schoenen, liefst twee paar per dag, zodat ze kunnen drogen’, somt Gaastra op. ‘Was je sokken op minimaal 60 graden, zodat alle bacteriën doodgaan. Douche niet te lang en te warm en droog je voeten goed af.’

Verder waarschuwt de dermatoloog voor al te geurige voetendeodorant, aangezien die irritatie en eczeem kan veroorzaken. Een laatste tip: mochten je voeten een beetje droog aanvoelen na het wassen, smeer ze dan ter bescherming in met een neutrale, vettige crème. ‘Dat is goed voor de balans van de dierentuin op je voeten.’