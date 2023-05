Waarom je je maaltijden maar beter niet voor tv eet: ‘Je lijf vergeet dat het aan het eten is’, en dat heeft negatieve gevolgen

Je neemt een hap, werpt een blik naar de tv. Je neemt nog een hap en voordat je het weet heb je je maaltijd weggewerkt. Verzadigd? Niet echt. Op lange termijn kan eten voor de tv zelfs overgewicht tot gevolg hebben. Kinderarts-endocrinoloog Edgar van Mil pleit daarom voor eten zonder (digitale) afleiding.

Er zijn weinig apparaten die zo kunnen afleiden als een laptop, smartphone, tablet of tv, zegt Edgar van Mil, die ook hoogleraar jeugd, voeding en gezondheid aan de Universiteit Maastricht is. “Je lijf vergeet door de digitale afleiding dat het aan het eten is. Terwijl eten een actieve bezigheid is, waarbij sensoren in je mond, maag en darmen signalen afgeven. Wanneer je aandacht dus wordt opgeslokt, krijg je die signalen niet meer goed door.”

Dit kan volgens Van Mil meerdere negatieve gevolgen hebben, waaronder te veel eten. Zo is er een verband tussen eten voor de tv en overgewicht. “Mensen met overgewicht kijken gemiddeld meer televisie dan mensen zonder overgewicht.”

Dit kan komen omdat je voor de tv het gevoel van verzadiging niet goed oppikt en dus door blijft eten. “Daarbij is het slecht voor je verteringsstelsel. Zo kun je maagpijn krijgen en spontaan in slaap vallen omdat je maag extra hard moet werken en veel energie vraagt.”

Vecht-of-vluchtreactie

Ook kan tv-kijken tijdens het eten gepaard gaan met stress. “Wanneer je naar een spannende film of serie kijkt, ontstaat er in je lichaam een stressreactie”, legt hij uit. “Je wordt dan helemaal erin meegezogen. Je lichaam wil dan meedoen en kan dan zelfs in de fight-or-flight-modus (vecht-of-vluchtreactie) gaan en stresshormonen zoals adrenaline en cortisol aanmaken. Je bloeddruk en hartslag gaan omhoog en het lichaam is voorbereid op een gevecht of om op de vlucht te slaan. Alles wat je niet nodig hebt wanneer je een maaltijd eet.”

Een ander negatief effect is gewend raken aan eten voor de tv. “Dit gebeurt mogelijk al als je gemiddeld drie keer per week ongeveer drie maanden tot een half jaar voor de tv eet en naar een bepaald programma kijkt of misschien wel een spelletje speelt. Je lijf raakt eraan gewend om daarbij te eten en geeft de eerstvolgende keer een signaal af. Je leert je lichaam dit dus middels conditionering.”

Zo krijg je automatisch trek, terwijl je eigenlijk geen trek hebt. “Dit noem je hoofdhonger. Het afleren van de gewoonte duurt even lang als de tijd dat het erin is geslopen, dat maakt het ook zo moeilijk.”

Maakt het dan nog uit of je gezamenlijk een programma kijkt onder het eten of dat je thuis alleen voor de tv zit? “Ja”, zegt Van Mil. “Wanneer je bijvoorbeeld met je collega’s aan het eten bent, ben je je bewust van je eetgedrag. Je zult dus veel netter eten en veel minder schrokken dan als je thuis uitgeblust met een bord eten op de bank een serie kijkt. Bovengenoemde negatieve effecten zullen niet of in mindere mate optreden.”

Als kinderen samen met klasgenootjes maar zonder digitale afleiding eten, dan kan dat een positief effect hebben op het volwassen eetgedrag. Van Mil: “Samen eten helpt om gevarieerder te eten. Kinderen kijken in elkaars broodtrommeltje en proeven van elkaars maaltijd. Hoe vroeger je gevarieerd eet, hoe meer je als volwassene lust.”

Muziek in plaats van tv

Als je samen eet, ga je vaak met elkaar in gesprek. Leidt dit dan niet af? “In theorie zou je tijdens een heel druk of emotioneel gesprek stress kunnen ervaren”, legt Van Mil uit. “Maar in de praktijk zien we dat dit niet tijdens een gezamenlijke lunch gebeurt. Er worden vooral korte en lichte onderwerpen besproken zoals het weer, weekendplannen, interesses en hobby’s.”

Wie alleenstaand is, zal niet altijd iemand in de buurt hebben om samen mee te eten. “Ik begrijp dat afleiding dan welkom is, maar kies dan niet voor bewegend beeld op je telefoon, maar zet rustige muziek op. Zo word je niet in het scherm gezogen en kun je ontspannen eten.”

Van Mil wil zowel volwassenen als kinderen aanraden om in alle rust te eten. Hij ziet nu vaak dat er te weinig tijd voor is, zowel op werk als op school. “Kinderen moeten op school vaak in een kwartiertje eten. Dat is gewoon te kort om even rustig te zitten en bewust te eten. Volwassenen proppen in de auto onderweg naar de volgende afspraak een broodje kaas naar binnen. Neem hier echt de tijd voor.”