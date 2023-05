Waarom je best eens per maand je vaatwasser op hogere temperatuur laat draaien

Van etensresten en vet tot kalk in het water: de binnenkant van een vaatwasser krijgt heel wat te verduren. Hoe kun je je vaatwasser het best schoonmaken?

“Als de vaat niet meer schoon uit de machine komt en de machine onfris ruikt, is het tijd om je vaatwasser schoon te maken”, tipt Zoë Zwaanenburg, oprichter van poetsprins.nl. “Op de verpakking van reinigingsmiddelen voor de vaatwasser staat vaak dat je het toestel een keer per maand moet reinigen. Ik vind dat wat veel. Als je het toestel dagelijks gebruikt, is om de twee maanden reinigen ook goed.”

Hoe reinigen?

In de vaatwasser zitten meerdere onderdelen die wel een schrobbeurt kunnen gebruiken. Babs van der Staak van de Nederlandse Consumentenbond raadt aan om regelmatig te controleren of deze zaken gereinigd moeten worden.

Filter schoonmaken

Fabrikanten adviseren om de filters regelmatig schoon te maken. Maar wat is regelmatig? Volgens de Consumentenbond kun je het best iedere week controleren op voedselresten. Zie je wat restjes zitten, maak de filter dan schoon. Om die te reinigen, maak je hem los en verwijder je etensresten. “Was losse onderdelen af met afwasmiddel en heet water”, adviseert Zwaanenburg.

Sproeiarmen reinigen

De sproeiarmen hebben onder het vet en vuil ook wat te lijden. Volgens de Consumentenbond is eens in de twee tot vier maanden schoonmaken voldoende. “De sproeiarmen kun je voorzichtig losklikken of - schroeven”, zegt Zwaanenburg. “Prik de gaatjes door met een satéprikker. Zelf laat ik de sproeiarmen vervolgens een nachtje weken in heet water met schoonmaaksoda.”

Deurrubbers poetsen

De deurrubbers kun je met een doekje schoonmaken. Volgens Van der Staak zou eens in het kwartaal voldoende moeten zijn.

Binnenkant vaatwasser

Als je vaker op lage temperatuur wast, is de kans dat er vuil en vet achterblijft groter. Van der Staak adviseert om maandelijks een programma op hoge temperatuur, rond 70 graden, te draaien. “Fabrikanten raden aan de machine te draaien zonder vaat en een vaatwasmiddel te gebruiken. Bij kalkafzetting, vettige aanslag of vieze geurtjes kun je een machinereiniger gebruiken.”

In plaats van een machine­reiniger gebruikt Zwaanenburg ook weleens citroen en schoonmaakazijn. “Halveer een citroen en plaats een helft boven en een helft onder in de machine. Verdeel een scheutje (75-100 ml) schoonmaakazijn op de bodem.”

Ontkalker

Het is volgens de experts niet nodig om bij elke wasbeurt een ontkalkend middel te gebruiken. Als je glazen wilt die vrij zijn van druppels en strepen is het advies om een glansspoelmiddel te gebruiken. “Zo’n middel bevat oppervlakte­actieve stoffen en zuren. Die zorgen ervoor dat de vaat opdroogt zonder sporen van druppels of strepen. Azijn is hiervoor niet voldoende”, licht Van der Staak toe.

Een witte waas op je glazen is waarschijnlijk kalkaanslag en kun je verwijderen met een beetje azijn. Voeg zout toe als dat niet in de combivaatwastabletten zit en stel de vaatwasser af op de juiste waterhardheid. Kijk daarvoor in de gebruiksaanwijzing. “Blijf je last hebben van een witte waas, dan kun je de waterhardheid op je machine hoger instellen”, zegt Van der Staak. “Heb je een melk­achtige film op bijvoorbeeld drinkglazen die niet meer weggaat, dan zijn je glazen beschadigd”, aldus Van der Staak.

Kalk voorkomen

Om kalkafzetting in de vaatwasser en leidingen tegen te gaan, is het belangrijk het zoutreservoir altijd te vullen met onthardingszout. “De vaatwasser neemt zelf de juiste hoeveelheid om de hardheid van het water goed te krijgen. Dus je kunt gewoon het reservoir volgooien en eens in de zoveel maanden controleren of er nog genoeg in zit”, tipt Zwaanenburg.

Wel of niet voorspoelen?

De Consumentenbond raadt aan om etensresten zoveel mogelijk weg te schrapen voordat je de vaat in de machine plaatst. Voorspoelen kost wel extra energie en water. Als je de vaatwasser niet dagelijks laat draaien, is voor­spoelen volgens Zwaanenburg wel een goed idee om geurtjes te voorkomen. “Als je last hebt van nare geurtjes, kun je een scheutje azijn in de filter gieten. Dit helpt om geurtjes te neutraliseren.”