Waarom het voor vrouwen lastiger is om hogerop te komen: ‘In veel bedrijven is de cultuur nog te masculien’

Nog steeds worden topposities vaker door mannen bekleed dan door vrouwen. Van bovenaf opgelegde maatregelen zoals het vrouwenquotum werken onvoldoende. Want er zijn ook een hoop onderliggende zaken op te lossen, stelt organisatieadviseur Marlies Brenters.

Vrouwen lijken aan veel kanten te worden tegengewerkt in hun weg naar de top. Een vrouwenquotum is eerder een doekje voor het bloeden dan een structurele oplossing. Want het is niet alleen de top waar het misgaat, vrouwen moeten hun hele loopbaan lang meer moeite doen dan mannen om de carrièreladder met succes te beklimmen.

Dat komt volgens organisatieadviseur Marlies Brenters doordat de meeste bedrijven zijn ingericht op mannen. Zolang meer mannen dan vrouwen de leiding hebben en er een masculiene cultuur heerst op de werkvloer, zal het veel vrouwen niet lukken om hogerop te komen, beschrijft ze in haar nieuwe boek De FemDeal.

Waarom is het erg dat de meeste organisaties zijn ingericht op mannen?

“Veel bedrijven zijn ooit opgericht door mannen en daardoor ingericht op de man. Mannen aan de top van deze organisaties denken vanuit hun eigen werkelijkheid en belangen. Zo helpen ze elkaar, meestal onbewust, om hogerop te komen. Dit noem ik de MenDeal. Daarnaast heerst er binnen deze bedrijven een masculiene cultuur. Het draait om je concurrenten verslaan, het werk op de eerste plaats zetten en vooral geen zwakte tonen als je aan de top wilt komen. Maar dit is een cultuur waarin veel vrouwen niet gedijen. Daarom pleit ik voor een FemDeal. Een verandering van het DNA van bedrijven zodat vrouwen er beter in gedijen. Zolang dit niet gebeurt gaat het probleem van de lekkende pijpleiding nooit opgelost worden.

“Want dan blijft de boodschap aan vrouwen: pas je aan, gedraag je maar wat meer als een man, dan kom je er wel. Dat zie je heel duidelijk terug in carrièreboeken voor vrouwen als Nice Girls Don’t Get The Corner Office. Deze boeken bevatten vaak dezelfde boodschap: vrouwen moeten zich maar wat meer als mannen gedragen, dan komen ze er wel. Deze adviezen gaan uit van een situatie waarin man zijn de norm is. Als we het omdraaien, dat mannen meer als een vrouw moeten zijn om de top te bereiken, klinkt zo’n advies ineens heel vreemd. Dat zegt denk ik genoeg. Daarnaast zegt zo’n boek dat nice zijn je niet verder helpt als vrouw. Dat is niet waar, aardigheid telt wél. Als je als vrouw niet aardig bent, gaat dat ten koste van je gunfactor op het werk. Maar dat geldt dan weer niet voor mannen.”

Wat ligt daar aan ten grondslag?

“Helaas is hokjesdenken een heel hardnekkig iets. Onze hersenen moeten heel de dag ontzettend veel informatie verwerken, daarom proberen ze zo zuinig mogelijk om te gaan met de energie. We doen het niet bewust, maar hokjesdenken is wel het makkelijkst voor ons brein. Daarom denken we vanuit stereotypen als we iemand bijvoorbeeld voor het eerst zien. Sekse is zo’n zichtbaar iets, logisch dat ons brein daar meteen een stereotypering op loslaat. Omdat we overal om ons heen - op televisie en in reclames - een traditionele man-vrouwrolverdeling zien, domineert dat ons brein. Vrouwen horen aardig, sociaal en zorgzaam te zijn. Daar komt bij dat we mannen en vrouwen het meest waarderen als ze voldoen aan het stereotype.”

Hoe werkt dit precies in het nadeel van vrouwen als ze hogerop willen komen?

“Vrouwen moeten ook op het werk voldoen aan het stereotiepe beeld, ze moeten sociaal, warm, zorgzaam en empathisch zijn. Maar om het te kunnen maken in het bedrijfsleven, moeten ze ook nog eens masculiene eigenschappen hebben. Zoals zichzelf profileren, competitief en assertief zijn. Vrouwen hebben dus een dubbele opdracht. De vrouwen die dit spel beheersen, komen hogerop. De groep die dit niet kan, stijgt minder makkelijk op die ladder. Het is niet voor niets dat vrouwen in grotere getale dan mannen uitstromen, met als grootste reden dat ze toch hun draai niet hebben kunnen vinden.”

Hoe moeten we dat aanpakken?

“De meeste bedrijven gaan nóg meer aandacht besteden aan diversiteit, om zo een gelijke verhouding te krijgen. Ik zeg altijd: als je mannen en vrouwen gelijke kansen geeft, dan heb je helemaal geen diversiteitsbeleid nodig. Een vrouwenquotum is een vorm van symptoombestrijding en verandert niets wezenlijks. Vaak wordt er gewoon extra ruimte gecreëerd in de top zodat er wel vrouwen bij kunnen maar mannen gewoon kunnen blijven zitten. Bovendien is het een kunstmatige ingreep, dat roept weerstand op bij mannen en dat is begrijpelijk.”

“Waar we wel het verschil me gaan maken is een eerlijkere beoordeling en selectieprocedure. Deze zijn nu zo ingericht dat mannen eerder geselecteerd worden en beter worden beoordeeld. De weg voor mannen naar de top is daardoor veel makkelijker dan voor vrouwen. Een hr-beleid moet zo sekseneutraal mogelijk worden ingericht. Als er bijvoorbeeld alleen maar mannen in de aanstellingscommissie zitten, kiezen zij (onbewust) het liefst iemand die op hen lijkt, een man dus. Een voorbeeld van een symfonieorkest laat zien hoe dit dan gaat. De dirigent van het orkest was verantwoordelijk voor de werving van nieuwe musici. Maar er werden altijd mannen gekozen. Toen kwamen ze op het idee om de audities achter een gordijn te doen. Op die manier werden er veel meer vrouwen geselecteerd en gingen vrouwen ook vaker op auditie.”

Maar met een sekseneutraal hr-beleid alleen gaan we er niet komen, zeker?

“Nee, zolang het draait om the winner takes it all, zolang winst maken het belangrijkste doel is van een bedrijf, blijven vrouwen afhaken. Over het algemeen willen vrouwen in hun functie graag iets doen waar de maatschappij ook nog wat aan heeft. Mannen hebben dat minder. Die zijn over het algemeen meer bezig met hun persoonlijke doelen: geld verdienen, macht en status. Wil je dat vrouwen de ambitie hebben om hogerop te komen, zorg er dan voor dat ze ruimte krijgen om de wereld een stukje beter te maken. Dan kun je zien dat ze ineens wél leiding willen geven.”