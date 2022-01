Waarom het nooit te laat is om te stoppen met roken, zelfs als je al ziek bent

Als niemand zou roken, zou een op de drie kankers vermeden worden. Dat zijn harde cijfers. Het risico op kanker ligt bij rokers beduidend hoger voor zo goed als alle belangrijke organen.

Professor Nemery: “Bij lang en intensief roken gaan de longen uiteindelijk kapot. Symptomen van dit chronisch obstructief longlijden (COPD) duiken meestal op vanaf 40 à 45 jaar. Je wordt kortademig en hebt moeite om inspanningen te doen. Op termijn sterft het longweefsel af. De meeste patiënten sterven uiteindelijk aan longemfyseem. Ze kunnen niet meer ademen en hun hart gaat er ook onder lijden. De behandeling van COPD is niet eenvoudig, want je kan de schade niet herstellen. Medicatie en puffers kunnen helpen om de ziekte beter te verdragen, maar echt genezen gaat niet.”

“Het risico op longkanker is enorm hoog in vergelijking met een niet-roker: wel twintig keer zoveel of zelfs meer. Dat krijg je niet op één dag, maar veeleer bij veel en langdurig roken. De prognoses bij longkanker zijn niet zo goed. Eens je symptomen krijgt, is de ziekte meestal al vergevorderd. Er zijn wel evoluties in de behandeling, maar het is een moeilijk te behandelen kanker. We weten ook dat de kans op longkanker verhoogt bij passief roken. Als je partner rookt en jijzelf niet, heb je toch 30 procent meer kans om longkanker te krijgen.”

COPD en longkanker zijn op termijn dodelijk. Die ziektes openbaren zich bij rokers meestal boven de 45 à 50 jaar, maar ook jongere mensen lopen risico. “Bij mensen jonger dan 40 jaar zijn er ook andere ziektes die verergeren als ze roken. De behandeling van bijvoorbeeld astma zal veel moeilijker zijn als ze daarnaast ook nog roken.”

Effect op hart, bloedvaten en andere organen

Nicotine doet de hartslag stijgen, terwijl de koolmonoxide in de sigaret de zuurstof in het bloed verdringt. Verschillende kleine tabaksdeeltjes beschadigen de wand van de ader en doen het bloed sneller stollen. “Rokers hebben een veel grotere kans op dichtgeslibde aderen door aderverkalking. En dat kan leiden tot een hartaanval.” Hartaandoeningen komen 70 procent meer voor bij rokers dan bij niet-rokers, schrijft de Belgische Cardiologische Liga. “Ook andere bloedvaten kunnen verstoppen. Bijvoorbeeld in de benen, de hals of de hersenen. Bij een roker is de waarschijnlijkheid van een beroerte (CVA) drie keer zo groot als bij een niet-roker.”

“Daarnaast verhoogt ook het risico op andere vormen van kanker, zoals blaas-, nier-, hals-, neus-, slokdarm-, lever-, maag- en pancreaskanker en sommige soorten leukemie bij het roken. Vrouwen die roken hebben meer kans op borstkanker, baarmoeder- en baarmoederhalskanker.” Bijkomende effecten zijn verkleuring van huid en nagels, meer rimpels in het gezicht, broos, droog haar en tandvleesontstekingen. Die ontstekingen leiden tot terugtrekking van het tandvlees en tandverlies. Ongeveer de helft van deze gevallen is te wijten aan het roken.

Risico op blindheid

Minder bekend is het risico op blindheid. “Vooral in combinatie met diabetes is dit gevaarlijk, maar ook zonder diabetes loop je als roker een grotere kans op leeftijdsgebonden maculaire degeneratie. Dat is een oogziekte die de centrale gezichtsscherpte aantast.”

Of je maculaire degeneratie krijgt, hangt voor 50 procent af van je genen. Roken draagt 29 procent bij, wat betekent dat een combinatie van de twee het risico op zichtverlies 30 keer verhoogt. “Dit is een minder bekend risico, maar erg belangrijk, ook om mensen hiervan bewust te maken”, aldus professor Nemery. “Voor kanker kunnen we nog een soort blinde vlek hebben, ‘dat overkomt mij niet’, maar kans op zichtverlies schrikt wel echt af.”

Flinke daling van het risico

“Hoe meer en hoe langer je rookt, hoe hoger de kans op medische gevolgen. Het is nooit te laat om te stoppen met roken. Als je stopt op je dertigste, heb je schade van de tien of twaalf jaar die je gerookt hebt, maar je risico daalt heel sterk en komt binnen vijftien jaar bijna op het niveau van een niet-roker, zeker wat kanker betreft. Als je stopt op je veertigste, zal er ook een flinke daling van het risico zijn. Zelfs als je al ziek bent, is het nooit te laat om te stoppen. Uiteraard kunnen we longschade niet meer herstellen, maar die schade wordt ook niet meer groter. Als je al kanker hebt, zal de behandeling beter aanslaan als je stopt met roken.”

Toch hoor je nog het excuus à la ‘mijn grootvader heeft elke dag gerookt en is gezond 90 jaar geworden’.

Professor Nemery: “Niet alle mensen die roken krijgen dezelfde ziektes, en sommigen doen het relatief goed, ondanks het roken. Ze krijgen pas op latere leeftijd klachten. Mensen zoals de grootvader die kettingrokend oud wordt, bestaan, daar moeten we niet flauw over doen. Maar ze zijn lang niet altijd gezond. Vaak zijn die mensen niet meer in staat om echt inspanningen te doen. Of ze zien er gezond uit en zeggen ook dat ze gezond zijn, maar uiteindelijk mankeert er wel iets aan hun long- en hartfunctie.”

Gezondere alternatieven?

Ook light sigaretten worden vaak gezien als ‘gezondere’ alternatieven. “Maar dat is en blijft een truc van de tabaksindustrie. Mensen passen hun rookgewoontes niet aan. Ook als ze light roken, roken ze bijna evenveel om toch hun dosis nicotine binnen te krijgen. Het blijft dus even schadelijk. Wat de schade betreft, is er ook geen verschil tussen filtersigaretten, zelfgerolde sigaretten, sigaren, een pijp of waterpijp. De schadelijke, kankerverwekkende effecten komen van de verbranding van tabak. Roken is een inname van heel veel fijnstof. Of je nu actief of passief rookt. We zijn bezorgd om luchtverontreiniging, maar de hoeveelheden fijnstof in het milieu zijn echt vele malen minder geconcentreerd dan bij het roken, zelfs bij het passief roken in huis.”

“Bij een e-sigaret is er geen sprake meer van verbranding, alleen van verhitting. Die is daarom minder schadelijk dan een echte sigaret, maar dat wil niet zeggen dat het gezond is. Het echte gevaar van de elektronische sigaret is dat jonge mensen die nog nooit gerookt hebben ermee zouden beginnen. Zij raken zo verslaafd en worden op die manier uiteindelijk echte rokers. Als we zeker zouden zijn dat de elektronische sigaret alleen gebruikt zal worden door mensen die willen stoppen met roken, dan zou dat een heel goede zaak zijn. In de praktijk is dat niet zo. We zijn niet zeker dat het echt helpt, althans niet op grote schaal. Sommige mensen blijven de twee gebruiken, andere mensen beginnen ermee en dat is een ramp.”

“Maar hoewel sommige mensen er baat bij hebben om over te schakelen naar een elektronische sigaret, zijn er geen bewijzen dat het een efficiëntere manier is om te stoppen met roken dan andere methodes. Bovendien blijven sommige mensen de twee combineren. Ze roken nog een paar ‘echte’ sigaretten en gebruiken daarnaast de e-sigaret. Ik stel me dan ernstige vragen bij de gezondheidswinst.”

Gedaan met die sigaret?

“Stoppen met roken is moeilijk omdat nicotine een harddrug is. Je raakt er heel snel aan verslaafd, de eerste sigaret kan al voldoende zijn. De tabaksindustrie heeft er alle belang bij dat je blijft roken. Het is bovendien een legale harddrug en meer sociaal geaccepteerd dan bijvoorbeeld cocaïne. Dat maakt stoppen ook moeilijker, want je wordt in je dagelijks leven vaker met roken geconfronteerd.”

“Stoppen is gemakkelijk, maar het volhouden is iets anders. Mensen hervallen door stress op het werk of als ze uitgaan met vrienden. Wie heel veel moeite heeft om te stoppen, kan geholpen worden met nicotinepleisters of andere middelen om nicotine in te nemen. Het probleem met die pleisters is dat die goed zijn om je drang naar een sigaret tegen te gaan, maar niet volledig in de nicotinebehoefte kunnen voorzien. Een roker jaagt op een heel snelle en brutale manier nicotine in zijn hersenen. Eén trek zorgt voor een piek van nicotine die je hersenen zodanig stimuleert dat je er genoegen aan beleeft. Als die dosis is uitgewerkt, ervaar je een onweerstaanbaar verlangen.”

“Pleisters kunnen ervoor zorgen dat je minder last hebt van dat verlangen, maar geven niet het genot van een plotse opname van nicotine. Ze zorgen voor een geleidelijke opname in het bloed. Daarom zijn ze wel nuttig, maar sterk verslaafden zijn er onvoldoende mee geholpen. Sommige artsen schrijven ook medicatie voor, zoals Champix, een licht antidepressivum. Maar uiteindelijk moet de roker het zelf doen. De motivatie om te stoppen moet vanuit henzelf komen. Anders is er geen methode die helpt.”

In één keer of geleidelijk

“Er is geen eenvormige manier om te stoppen met roken, omdat niet iedereen om dezelfde reden rookt. Is het uit verveling, uit stress, omdat je iets in je handen moet hebben of uit pure verslaving? De meeste mensen zijn zich daar niet van bewust. Daarom kan het goed zijn om een tabakoloog te raadplegen, die nagaat welk type roker je bent. Afhankelijk van de reden waarom je rookt, moet je ook op een andere manier stoppen.” Als het kan, blijkt abrupt stoppen de beste manier. “Geleidelijk minder roken is niet zo effectief, omdat mensen zichzelf vaak beliegen. Ze zeggen dat ze ‘maar’ tien sigaretten roken, en in de praktijk blijken dat er dan aardig meer te zijn.”

De lichamelijke ontwenningsverschijnselen zijn de eerste week het sterkst. De schreeuw om nicotine neemt daarna af, maar de psychologische effecten kunnen veel langer aanhouden. “Zelfs mensen die al dertig jaar niet gerookt hebben, zeggen nog weleens te smachten naar een sigaret.”

De hoogleraar heeft wel respect voor mensen die stoppen. “De eerste dagen zijn lastig. Er zijn mensen die er weer mee beginnen, enkel en alleen omdat hun omgeving zegt dat ze er zo ambetant van worden. De wil is er soms wel, maar de uitvoering nog niet. Daarom is hulp van een tabakoloog nuttig. Ze kunnen tips en trucjes geven om niet te hervallen. De ziekteverzekering betaalt die consultaties bovendien ook terug.”

