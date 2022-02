Waarom hard to get spelen niet slim is

Drie dagen niets van je laten horen, zeggen dat je geen tijd hebt terwijl je in pyjama op de bank ligt of de ander volstrekt negeren. De manieren om hard to get te spelen zijn legio en vaak werkt het nog ook. In eerste instantie. Maar of het op de lange termijn een slimme strategie is?

Fervente kijkers van Amerikaanse romcoms en dramaseries uit de jaren negentig en nul kennen de three day rule waarschijnlijk wel: jij zal drie dagen wachten met bellen na een eerste afspraakje. Ook als je de ander leuk vindt. Te gretig overkomen moet te allen tijden worden voorkomen. Waarom drie dagen? In de serie How I Met Your Mother baseert een van de hoofdpersonages de regel op de wederopstanding van Jezus. Die duurde ook drie dagen, dus dat moet wel wat betekenen.

Anno 2022 is de regel een beetje achterhaald, want hoe geloofwaardig is het dat je zo druk bent dat je dagenlang je telefoon niet aanraakt? Maar één ding geldt nog steeds: tijdens het daten wil je niet wanhopig overkomen.

Werkt het echt, dat hard to get spelen? Meestal wel, zo was de conclusie van een onderzoek uit 2012 naar deze strategie. Het kán je aantrekkelijker maken. Dat werkt als volgt: doe je kieskeurig, dan heb je vast meerdere opties en als dat het geval is, dan moet je wel een geschikte partner zijn.

Let wel, deze redenering gaat alleen op in de beginfase van het daten. En, ook belangrijk zo blijkt uit onderzoek uit 2010, té afstandelijk doen werkt dan weer niet. De onzekerheid of iemand je ziet zitten, fungeert als een magneet. Pure desinteresse is gewoon niet aantrekkelijk. Tip voor spelletjesspelers is dan ook: zaai vooral verwarring.

Zelfbescherming of angst om wanhopig te lijken?

Daten lijkt tegenwoordig wel een wedstrijd en je wint als de ander jou meer nodig heeft dan vice versa. Maar welbeschouwd kent zo’n spel alleen maar verliezers. Hard to get spelen is dan ook niet per se slim als je een relatie wil. Reine Rek, die als praktisch filosoof bij de School of Life in Amsterdam regelmatig lezingen verzorgt over de liefde en relaties, noemt het zelfs manipulatief en kinderachtig. ‘Wat doen kinderen en pubers als ze niet kwetsbaar willen zijn? Ze beschermen zichzelf door vooral niet hun gevoelens te tonen. Het is juist heel volwassen om jezelf wel kwetsbaar op te stellen. Dan vermijd je de intimiteit niet, maar laat je zien dat je voor jezelf kan zorgen en dat, indien je afgewezen wordt, je in staat bent daarmee om te gaan.’

Als je actief hard to get speelt, vraag jezelf dan af waarom je dat doet, raadt Lennart Klipp aan. Hij is psycholoog en schrijver van het boek Effectief aanmodderen. ‘Stel jezelf vragen als: waar maak ik mij zorgen over? Ben ik bang om als ‘te makkelijk’ of ‘wanhopig’ gezien te worden? Of ben ik bang dat de ander mij afwijst?’

Als je onbeschikbaarheid veinst als beschermingsstrategie, kleeft daar bovendien een groot nadeel aan, menen Rek en Klipp. Zonder intimiteit, zonder je open te stellen, is het vrijwel onmogelijk om diepe verbindingen aan te gaan met anderen. ‘Openheid, eerlijkheid en betrouwbaarheid zijn misschien minder sexy, maar op de lange termijn wel essentieel in een relatie’, zegt Klipp.

. Beeld Pexels

Rek: ‘Vraag je ook af wat voor mensen je aantrekt als je spelletjes speelt en in wat voor type relatie je dan terechtkomt. Waarschijnlijk trek je mensen aan die behoefte hebben aan ‘afwijzingen’, die zich niet goed kunnen hechten en jouw negeer- en afwimpelstrategie prettig vinden. Mensen die op zoek zijn naar echte liefde, vallen af.’

Hoe date je zonder spelletjes?

Maar ja, 5 minuten na de eerste date een bericht sturen met ‘ik mis je nu al’, daar worden ook niet veel mensen warm van. Rek legt uit dat mensen het onaantrekkelijk vinden als iemand te hard van stapel loopt, omdat die persoon dan geen eigenwaarde lijkt te hebben. ‘Mensen hebben het snel door als iemand zich helemaal in jou verliest en zichzelf kwijtraakt.’ De oplossing? ‘Zeggen dat je iemand leuk vindt, maar wel laten zien dat je ook oké bent met jezelf.’

Klipp raadt aan om te doseren. ‘Je kunt best gul zijn met aandacht, maar bijvoorbeeld wat terughoudender zijn met afspreken. Na een afspraakje kun je prima eerlijk zeggen dat je iemand graag nog een keer wilt zien, maar niet meteen je hele agenda voor die persoon omgooien’, zegt hij.

Eerlijk zijn dus, maar wel rustig aan doen. ‘Het is soms verstandig je impulsen iets uit te stellen. We zijn tegenwoordig zo gewend aan directe bevrediging van onze behoeften dat we ongeduldig zijn en lastig met onzekerheid om kunnen gaan, waardoor we geforceerd of opdringerig overkomen. Terwijl iets nog even uitstellen juist de aantrekkelijkheid ervan kan vergroten. Soms is het dus goed om even te wachten en pas wat later te reageren als je bent afgekoeld van de spanning of opwinding van het moment. Maar dat is iets anders dan hard to get spelen.’

Rek: ‘Wees eerlijk, maar begrijp ook wat erotiek is. Erotiek is het spannende gevoel, het verlangen dat door je lichaam siddert, maar wat je niet onmiddellijk inlost. Dat is iets anders dan manipuleren.’

. Beeld Jacob Lund Photography/ NounProject.com

He (or she) is just not that into you

Toch kan het allemaal behoorlijk verwarrend zijn. Hoe weet je nu of iemand een spelletje met je speelt of wanneer de ander geen interesse in je heeft? ‘Weet je nog dat boek en de film He’s just not that into you? Ja, zo is het wel’, zegt Rek. In het boek (2004) en de gelijknamige film (2009) draait het om meerdere romantische verhaallijnen, maar de overkoepelende gedachte is dat mensen het vrijwel altijd laten merken als ze interesse hebben in iemand. Blijft het vaag? Dan is het eigenlijk ook duidelijk: he (or she) is just not that into you.

Vooral mannen zouden volgens schrijvers Greg Behrendt en Liz Tuccillo namelijk niet zo in elkaar zitten dat ze subtiele tekens geven, wat het overanalyseren van ‘hints’ daarom volstrekt zinloos maakt. Excuses als hij/zij is vast druk, wil onze vriendschap niet verpesten, is geïntimideerd door mij, of nog niet toe aan een nieuwe relatie – het is allemaal zinloos. Rek: ‘Het beste wat je kan doen als je in de war raakt door iemands tegenstrijdige signalen is gewoon vragen hoe het zit. En als iemand zegt dat hij of zij niet op die manier in je geïnteresseerd is, accepteer dat dan. Er is bijna nooit een tweede laag.’

Ja, vragen om duidelijkheid is eng, want je kan worden afgewezen, maar je komt er echt wel weer bovenop, stelt Rek gerust. ‘Zelfliefde is hierbij belangrijk, maar dat betekent niet dat je het alleen hoeft te doen hoor. Omring je met mensen die lief voor je zijn. Je bent niet alleen op de wereld.’