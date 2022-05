Waarom er altijd een paar blikken tomaat in uw voorraadkast moeten staan

Samuel Levie verwondert zich over een ingrediënt dat in het seizoen is of dat hij is tegengekomen tijdens zijn culinaire speurtochten. Deze week stuit hij op bliktomaat.

Vorig jaar had ik een erg goede tomaten­oogst, dus toen de zon zich vorige week enthousiast liet zien, trok ik mijn tuinpak aan en ging aan de slag. Ik plantte verschillende soorten tomaten in opkweekbakjes in een mini­kas. Al snel kreeg ik het gezelschap van een jonge merel. Toen ik hem een regenworm toegooide, besloot hij dat we vrienden waren en bleef hij af- en aanvliegen.

Door het werk in de tuin en het spel met mijn nieuwe kompaan vergat ik de tijd, en toen ik rond een uur of zes op mijn horloge keek en binnen twee hongerige kinderen aantrof, wilde ik snel een lekker familiemaal produceren.

Goede tweede plek

Ik maakte de balans op in de koelkast, maar die was zo goed als leeg. Ik spitte door de uitpuilende lade met voorraad. Het werd pasta met tomatensaus. Maar de tomaten uit de tuin laten nog even op zich wachten. Er is natuurlijk weinig lekkerder dan pastasaus van bijna overrijpe zomer­tomaten. Toch komen bliktomaten vaak op een goede tweede plek. Bliktomaat is zuur, vol van smaak en een stuk lekkerder voor pastasaus dan de meeste tomaten die je nu in de supermarkt koopt.

Tomaten doen het, anders dan de meeste groenten, prima in blik. Het loont wel de moeite om voor betere kwaliteit te gaan. Ik kies meestal hele gepelde tomaten en niet de passata of blokjes tomaat. Voordat ik de tomaten gebruik, knijp ik ze fijn tussen mijn vingers, of ik snij ze klein voor ik ze samen met het sap in de pan doe.

Bak de tomaat altijd minstens een kwartier in een brede pan. De saus wordt dikker, de zuren wat minder fel. Ik maakte een saus met een paar tenen knoflook, enkele ansjovisfilets en wat blaadjes basilicum. Een schep ricotta vermengd met parmezaan maakt dit fantastische, snelle lentemaal helemaal af.

Beeld Samuel Levie

Snelle pasta met tomaat, ansjovis en ricotta

Voor 4 personen: 4 tenen knoflook / 4 el olijfolie / 5 ansjovisfilets / 2 blikjes gepelde tomaten / 400 g penne / 200 g ricotta / 50 g parmezaan, geraspt / handje basilicumblaadjes

1. Breng een pan met ruim water en een goede snuf zout aan de kook.

2. Snijd de knoflooktenen fijn, verhit een pan met brede bodem en bak hierin de knoflook tot hij begint te geuren. Doe de ansjovis erbij en roer even om. De ansjovis zal gaan smelten. Giet nu ook de blikken gepelde tomaten in de pan en laat rustig sudderen. Breng de saus op smaak met een beetje zout en zwarte peper (chilivlokken kan ook). Intussen kook je de pasta volgens de instructies op de verpakking. Meng de kaas en ricotta samen in een kom.

3. Als de pasta gaar is, giet je hem af en meng je hem met een lepel kookvocht goed samen met de saus. Roer een halve minuut door. Verdeel de pasta over vier borden. Doe op ieder bord een lepel van het ricottamengsel, een scheut olijfolie en wat blaadjes basilicum. Draai er naar smaak nog wat extra zwarte peper overheen.