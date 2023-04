Waarom de overbeschermende ‘helikopterouder’ geen moderne plaag is

Een op de vijf Vlaamse tieners kampt met psychische klachten en met de regelmaat van de klok worden ‘helikopterouders’ aangeduid als een oorzaak. Onterecht, zo toont nieuw onderzoek. ‘Overbeschermend opvoeden komt niet zoveel voor en is niet per se nefast’, zien ontwikkelingspsychologen.

“Moeder cirkelt boven me als een helikopter.” Het zinnetje staat in het boek Between Parent & Teenager van de Israëlische kinderpsycholoog Haim Ginott uit 1969. Een tiener klaagt daarin dat zijn moeder overdreven veel aandacht besteedt aan iedere beweging die hij maakt. De term ‘helikopterouder’ duikt sindsdien ook bij ons geregeld op.

En dat is meestal niet in positieve zin.

“Ze willen hun kinderen behoeden voor, nu ja, alles. Allemaal in een poging hun bloedjes gelukkig te maken, nu en later. Maar laat nu net dat niet altijd het gevolg zijn van het gedrag van mama en papa Overbezorgd”, zo lezen we in een artikel in De Morgen uit 2013. Daarin wordt het boek Help, ik ben een helikoptermama van Eva De Geyter besproken. Je moet je kind net voldoende vrijheid en zelfstandigheid bieden, anders wordt het een angstig watje, zo luidt het.

Ook anno nu krijgen ouders datzelfde verwijt. Zo verscheen begin deze maand een persbericht met als kop: ‘Gebrek aan onafhankelijk spel veroorzaakt achteruitgang mentale gezondheid bij kinderen.’ En dan: “Studie (Florida Atlantic University) toont dat goedbedoelde overbeschermende volwassenen kinderen hun onafhankelijkheid ontnemen die ze nodig hebben voor hun mentaal welzijn.”

Pedagoog Pedro De Bruyckere is er als de kippen bij met een factcheck op zijn blog. “Dit soort berichten gaat meteen een eigen leven leiden en zadelt ouders onterecht op met een schuldgevoel”, zegt hij. Want de studie in vakblad Journal of Pediatrics is in feite geen studie maar een commentaar. De hoofdauteur, die al jaren ijvert voor meer vrij spel voor kinderen, stelt met zijn collega’s alleen maar vast dat meer kinderen kampen met angst en depressie en dat er daarnaast twee fenomenen zijn die zich steeds sterker doorzetten: kinderen spelen steeds minder zonder toezicht en ze moeten almaar meer presteren op school.

Vervolgens werpen de psychologen op dat er wellicht een verband is tussen de slechtere mentale gezondheid van kinderen en de verminderde vrijheid en hogere prestatiedruk. Maar of dat ook zo is, is niet aangetoond.

Ook ontwikkelingspsycholoog Bart Soenens (UGent) zegt: “Deze auteurs knopen twee touwtjes aan elkaar die je niet zomaar aan elkaar mag knopen. Dat is bij dit thema een klassieker. Het idee leeft sterk dat de overbeschermende opvoedingsstijl veel voorkomt en schadelijk is. Zelfs het onderzoeksveld neemt dat dus klakkeloos over.”

Dat terwijl het daadwerkelijke onderzoek beide veronderstellingen ondergraaft. “We zien dat zowel ouders als kinderen lage scores geven op vragen die peilen naar deze opvoedingsstijl”, zegt Soenens. “Deze aanpak komt dus helemaal niet zoveel voor en is zeker niet zozeer in opmars als veel media doen uitschijnen.”

Bovendien blijkt dat er geen oorzakelijk verband kan worden aangetoond met psychische problemen. “Betuttelen is geen goed idee omdat je je kind zo kansen ontneemt om zelf eens iets op te lossen”, zegt Soenens. “Maar de nieuwste studies, die voor het eerst op langere termijn kijken naar gevolgen van overbescherming, stellen vast dat de impact zeer beperkt is.”

Zo laat een Nederlandse studie zien dat er geen oorzakelijk verband is tussen overbeschermende ouders en klachten zoals antisociaal gedrag of depressieve en angstige symptomen. Een Chinees onderzoek onthult daarenboven dat de dynamiek vooral in de omgekeerde richting geldt. “Deze data tonen dat kinderen die worstelen met angsten en depressieve gevoelens overbeschermend gedrag bij hun ouders ontlokken. Het is een spontane reflex om je kind dan meer aandacht te geven”, aldus nog Soenens.

Nog meer nieuw onderzoek dat hij en zijn collega’s net af hebben wijst zelfs op een vicieuze cirkel. Soenens en co. keken naar kinderen die meer verlegen zijn dan gemiddeld en zien dat zij meer overbeschermend gedrag bij hun ouders ontlokken én dat net zij er wel meer nadeel van ondervinden dan andere kinderen. “Bij deze meer teruggetrokken kinderen worden de sociale angsten groter wanneer hun ouders zich meer overbeschermend opstellen”, vertelt Soenens. Het gaat om ‘aanzienlijke verbanden’, onderzoek op langere termijn moet aantonen of het ene het andere ook echt (mee) veroorzaakt.

Het heeft iets tragisch want deze ouders schieten goed bedoeld te hulp om hun verlegen kind te helpen, maar net kinderen met dit temperament verteren dat het slechtst. “Zo’n kind ziet dan bijvoorbeeld hoe papa meteen zelf belt naar de ouders van een vriendje waarmee ruzie is ontstaan zonder dat het zelf de kans krijgt die ruzie op te lossen”, zegt Soenens.

“En net een kind dat al verlegen is denkt dan al snel: ‘Zie je wel, ik kan mijn probleem zelf niet oplossen.’ Dat geeft nog meer angsten. Het kind ervaart wel dat de ouder handelt uit liefde, maar het is wel een extra motie van wantrouwen tegen het eigen kunnen. De boodschap die het krijgt is: ‘Jij kan de wereld niet zelfstandig aan.’ Kinderen met een ander temperament protesteren veel sneller tegen de betuttelende ouder. Deze verlegen types ondergaan het passief. Daardoor denken ouders dat het oké is wat ze doen, maar bij hun kind zit het verzet vanbinnen. Het is dus een complexe dynamiek.”