Waarom datingapp Feeld zo populair is: ‘Ik voelde me als een losgeslagen puppy. Het aanbod is zo groot’

Van androgyn tot transfeminien en van gay tot gyneseksueel: datingapp Feeld is bedoeld voor ‘open-minded vrijgezellen en koppels’. Wat maakt de app zo bijzonder? ‘Door Feeld heb ik het zelfvertrouwen om in bed aan te geven wat ik wel en niet wil.’

Je zou denken dat het lastig zou zijn: mensen met naam en foto aan het woord laten over Feeld, de datingapp voor open-minded en ‘sekspositieve’ mensen die al een paar jaar aan populariteit wint. Ik had er eerlijk gezegd een hard hoofd in, toen we de oproep voor deze reportage online zetten. Wie heeft er zin om in een weekendkrant te vertellen over ervaringen op zo’n app – over seksdates, trio’s, kinkexperimenten en alle andere dingen waar Feeld intussen om bekendstaat?

Een portret van Feeld en haar gebruikers is een portret van datingapps en de manier waarop die de afgelopen tien jaar de wereld van liefde, seks en relaties zijn gaan vormgeven. Tinder, een van de eerste en nog altijd een van de populairste datingapps, werd gelanceerd in 2012. Daarvoor waren datingapps vooral populair onder gay mannen, als digitale opvolger van de homo-ontmoetingsplaats.

Naar links en rechts swipen

Tinder introduceerde een efficiënte, zij het vrij platgeslagen manier om nieuwe mensen te ontmoeten. Je geeft aan of je man bent of vrouw, of je op mannen of vrouwen valt, en vervolgens krijg je een eindeloze hoeveelheid potentiële partners te zien, over wie je aan de hand van een paar foto’s en een kleine biografie binnen een paar seconden beslist. Iemand die je leuk lijkt, swipe je naar rechts, afvallers naar links – Tinder introduceerde het ‘links- en rechts-swipen’ dat een paar jaar later als terminologie en bezigheid ingeburgerd zou zijn in het moderne datinglandschap.

In de jaren na de lancering van de app werden de eerste Tinderhuwelijken gesloten en de eerste Tinderbaby’s geboren. Was het in de beginjaren nog een beetje gênant om op een datingapp te zitten, inmiddels is het perfect normaal. Aan vrijgezellen wordt doorgaans niet gevraagd of ze op een app zitten, maar op welke.

Als reactie op de enorme populariteit van Tinder – binnen een jaar had de app een miljoen actieve gebruikers, na tweeënhalf jaar waren het er dertig miljoen – kwamen er steeds meer datingappvarianten. Bumble bijvoorbeeld, waarop vrouwen het initiatief nemen tot een gesprek. Happn, een app die focust op het koppelen van singles bij elkaar in de buurt. En ‘exclusieve’ datingapps als Raya en Inner Circle, die alleen mensen toelaten met veel Instagramvolgers, een knap uiterlijk, een hogere opleiding of ‘succesvolle’ carrière. Naast deze bekendere voorbeelden worden alsmaar nieuwe niche-apps gelanceerd, zoals Thursday: een datingapp die alleen op donderdag werkt, zodat gebruikers niet te veel tijd kwijt zijn aan de app. Of Kindred, specifiek voor mensen die geen kinderen kunnen of willen krijgen.

Pangender

Sinds een paar jaar wint Feeld terrein binnen dit gedifferentieerde datingapplandschap. Feeld is een app voor ‘open-minded vrijgezellen en koppels’ die op zoek zijn naar ‘een nieuwe dimensie van verbinden’ en ‘intense, menselijke ervaringen’, zo valt op de website te lezen. De makers geloven dat niets zo fluïde is als de menselijke relatie, en fluïditeit is dan ook waar het in de app om draait.

Waar Tinder tot 2019 alleen de seksuele voorkeuren ‘mannen’, ‘vrouwen’ of ‘allebei’ aanbood, probeert Feeld sinds de lancering in 2014 ruimte te bieden aan zo veel mogelijk genders en seksualiteiten. Momenteel biedt Feeld gebruikers een lijst aan met maar liefst achttien mogelijke genders, variërend van cisman of -vrouw, androgyn of genderfluïde tot genderneutraal, transfeminien (geboren met mannelijke geslachtskenmerken, in gedrag en uiterlijk meer vrouwelijk) of pangender (identificatie met meerdere genders).

Wat betreft seksuele voorkeuren heeft Feeld 21 mogelijkheden in de aanbieding – van bi, gay en aseksueel tot objectum-seksueel (voor wie opgewonden raakt van specifieke, niet-levende objecten) of gyneseksueel (voor wie zich aangetrokken voelt tot vrouwelijkheid, niet uitsluitend tot vrouwen). De lijst met verlangens is al even uitgebreid: gebruikers kunnen zoeken naar ‘ethische non-monogamie’ of ‘friends with benefits’, maar ook naar voyeurisme, onderdanige of juist dominante bdsm-relaties of uitsluitend telefoonseks. De helft van de Feeld-gebruikers identificeert zich anders dan heteroseksueel. Feeld biedt trouwens iedereen de mogelijkheid om op de app van gender te veranderen.

Feeld werd in 2014 bedacht door de Bulgaarse ontwerpers Dimo Trifonov en Ana Kirova. Vroeg in hun relatie kreeg Kirova gevoelens voor een andere vrouw. Samen besloten Kirova en Trifonov vervolgens hun relatie te ‘openen’ – oftewel: zoenen, seks, of daten met anderen toe te staan – zodat Kirova erachter zou komen wat die gevoelens betekenden, en of een al dan niet tijdelijke driehoeksrelatie misschien iets voor hen zou zijn. Omdat er weinig tot geen apps bleken te bestaan die daten op deze manier faciliteerden, ontwierp Trifonov er zelf een: 3nder – spreek uit: Thrinder – een dating­app voor mensen met een relatie. ‘Threesomes made easy’ was de slagzin. Binnen een jaar was de app een miljoen keer gedownload.

Toen Tinder begon te dreigen met rechts­zaken wegens overtreding van intellectuele-­eigendomsrechten, doopte Trifonov de app om tot Feeld. Die naam refereert aan ‘playing the field’ (rondkijken, scharrelen, relationeel gezien de opties openhouden), maar meer nog aan het idee dat ieder mens een ‘veld aan emoties en verlangens’ in zich draagt, en dat deze app het mogelijk maakt dat veld te verkennen.

Bureaucratisch of bevrijdend?

Trifonov en Kirova gebruikten in het begin vooral zichzelf als referentiepunt. Ze merkten dat Trifonov snel op ‘ja’ en ‘nee’ klikte bij het bekijken van profielen, terwijl Kirova moeilijker kon beslissen of iemand haar leuk leek. Om gebruikers de mogelijkheid te bieden een persoon even op te slaan om later te beslissen, besloten ze als eerste datingapp te breken met het naar links en rechts swipen. Iedereen moest zo veel mogelijk vrijheid krijgen hun seksualiteit, sensualiteit en behoeften te onderzoeken. De bedenkers trokken adviseurs aan uit de transgemeenschap en namens mensen die zich identificeren als non-binair, als heteroflexibel, als kinky. Dat resulteerde in het bijzonder ­uitgebreide keuzemenu.

Het klinkt misschien onnavolgbaar, zo’n eindeloze lijst met seksuele voorkeuren en verlangens – onnodig bureaucratisch, of juist overdreven woke of inclusief. Veel gebruikers ervaren die lijsten intussen juist als bevrijdend. Dat er zoveel verschillende vormen van seksualiteit en gender blijken te bestaan, is voor velen een verademing. Feeld maakt hun duidelijk: als het om verlangens gaat, is alles mogelijk, en niets raar.

Hoewel Feeld geen gebruikersaantallen naar buiten brengt, is wel duidelijk dat de datingapp steeds populairder wordt. In 2019 meldde Feeld dat er per maand zo’n 360.000 connecties werden gemaakt via de app; inmiddels ligt dat getal rond de 2 miljoen. De meeste gebruikers zijn tussen de 25 en 34 jaar en ongeveer een derde van de gebruikers zegt een relatie te hebben.

Gen Z

De app lift mee op twee brede maatschappelijke ontwikkelingen. Aan de ene kant het gegeven dat gen-Z’ers (geboren tussen 1995 en 2012) minder op hebben met de traditionele ideeën over gender en seksualiteit dan eerdere generaties. Uit onderzoek van de Amerikaanse psycholoog Jean Twenge, die veelvuldig publiceert over generatieverschillen, bleek dit jaar dat binnen de gen Z-generatie voor het eerst een meerderheid (51 procent) denkt dat er meer dan twee genders bestaan. Daarnaast identificeren gen-Z’ers zich veel vaker als trans en non-binair: 23 op de 1.000, waar onder babyboomers 1 op de 1.000 zich als trans identificeert. Meer dan 3 procent van de gen-Z’ers beschouwt zichzelf als non-binair. Bij babyboomers is dat 1 procent, bij millennials 1,7 procent.

Daarnaast is er de trend dat steeds meer mensen – vooral twintigers, dertigers en veertigers – nieuwsgierig zijn naar andere relatievormen dan standaard hetero-monogamie. Uit een onderzoek dat het Nederlandse actualiteitenprogramma EenVandaag in 2022 deed onder 2.500 mensen tussen de 16 en 34 jaar, bleek 39 procent te denken dat de mens niet van nature monogaam is. Ongeveer 24 procent zag een open relatie wel zitten.

In mijn eigen omgeving – behoorlijk overbevolkt door hoogopgeleide, stedelijke millennials – is de open relatie gevoelsmatig al meer norm dan uitzondering. Op elk sociaal uitje komt het thema ter sprake. Hoe richt je zoiets in, wat zijn de voor- en nadelen? Niet vreemds aan: stedelijke millennials settelen steeds later en stellen kinderen uit, waardoor meer ruimte ontstaat voor ‘is dit alles’-gevoelens en extra tijd om uit te zoeken hoe je die kunt tegengaan.

In eigen hand

De negatieve kanten van ‘traditionele’ dating­apps zijn inmiddels redelijk bekend. Ze kunnen de gebruiker het gevoel geven dat liefde een kwestie is van swipen en het sluimerende gevoel creëren dat je nooit bent uitgedatet – als de derde of vierde afspraak met een nieuwe match tegenvalt, lonkt de app alweer. Hinge en Tinder geven gebruikers graag het idee dat liefde een controleerbare aangelegenheid is die je in eigen hand kunt nemen, en overschreeuwen daarmee het onontkoombare feit dat het ook vooral een kwestie is van willekeurige timing, onbegrijpelijke hormonen en een flinke dosis geluk.

Precies zo biedt Feeld ogenschijnlijk vrijheid en ruimte voor ontwikkeling, terwijl de app óók het drukkende gevoel met zich mee kan brengen dat onlosmakelijk verbonden is aan eindeloze mogelijkheden. Vrienden die op Feeld zitten, beschrijven hoe de app spanning toevoegt aan het gesettelde leven, maar ook een gevoel van beklemming kan geven. Je hebt je relatie geopend, je gaat op Feeld, je hebt een match, dus moet je daar iets mee. En als de ander een match heeft, sla jij ook snel aan het swipen.

Single vrienden ervaren dezelfde paradoxale gevoelens: wie akkoord is gegaan met een FWB-constructie (friends with benefits: seks zonder romantiek) durft niet uit te komen voor onverhoopt ontstane gevoelens. En het is lastig om nee zeggen tijdens een kinky date die op de app spannend leek, maar in de praktijk toch een ­beetje te eng. Je hebt online toch al aangegeven dat je dit leuk vond?

Dolgraag in gesprek

Toen de oproep voor deze reportage een paar uur online stond, verschenen de eerste mailtjes in mijn inbox. Een dag later had ik er tien. Nog een dag later twintig. Hoewel niet iedereen direct in de krant wilde, kreeg ik uitgebreid te horen hoe mensen nieuwe kanten van zichzelf hadden ontdekt door Feeld. Hoe de app je leert om ‘intieme wensen te formuleren’ en ‘grenzen aan te geven’, hoe je er mensen kunt ontmoeten met dezelfde verlangens als jij – verlangens waarvan je altijd dacht dat ze raar waren. Hoe je via de app gemakkelijker aan losse sekscontacten kunt komen dan via Bumble of Hinge, waar daten met het oog op vaste verkering veel meer de norm is. Hoe je dankzij de app je relatie spannend kunt houden, doordat je er samen met je partner op zoek kunt gaan naar avontuur. Of doordat je met derden kunt blijven chatten terwijl je een relatie hebt, zonder dat dat wordt veroordeeld.

Ondanks de eindeloze lijsten aan genders en seksualiteiten lijken de meeste Feeld-gebruikers toch één ding gemeen te hebben: ze willen allemaal dolgraag over de app in gesprek. We spraken vijf gebruikers over de rol van de app in hun leven.

Femke (26): ‘Ik loop er minder aan tegen vooroordelen over polyamorie’

‘Er zijn mannen die denken: jij zit op Feeld, dus jij bent per definitie geïnteresseerd in seks met mij.’ Beeld Damon De Backer

“Ik zit nu ongeveer anderhalf jaar op Feeld. Ik ben single en polyamoreus, en gebruik de app vooral om andere mensen tegen te komen die net als ik op zoek zijn naar niet-monogame relaties.

“Tinder en Bumble heb ik in het verleden ook weleens gebruikt. In mijn bio stond dan dat ik geen interesse had in vluchtige contacten of hook-ups, maar dat ik echte relaties wilde. Wanneer ik dan een match had met jongens, moest ik daarna nog uitpluizen of zij ook openstonden voor een polyamoreuze relatie. Vaak was het antwoord dan: ‘We zien wel hoe het loopt.’ Uit ervaring weet ik ondertussen dat de kans dan groot is dat ze me zien als iemand met wie ze tijdelijk kunnen daten, tot ze iemand vinden met wie ze wel een monogame relatie ­kunnen beginnen.

“Op Feeld loop je minder tegen dat soort hindernissen aan, omdat de gemiddelde Feeld-gebruiker meer op de hoogte lijkt van verschillende relatievormen en seksuele voorkeuren. Je kunt ook meteen zien of de andere persoon heeft aangegeven dat hij openstaat voor polyamorie. Het is dus allemaal duidelijker en opener, en je komt sneller tot de essentie.

“Mensen reduceren polyamorie weleens tot een soort seksuele fantasie of kink, terwijl het dat absoluut niet is. Ik heb gewoon interesse in meerdere relaties. Doordat ik via Feeld vaker gelijkgezinden ontmoet, en me door hen sneller begrepen voel, hoef ik niet met die vooroordelen te dealen. Ik omschrijf mezelf als ‘solo poly’, wat betekent dat ik me identificeer als single, maar dat ik tegelijkertijd wel relaties aanga. Ik vind het fijn om alleen te wonen, om mijn financiën niet te delen, om geen partner te hebben met wie mijn leven volledig vervlochten is. Maar ik wil tegelijkertijd wel sterke emotionele banden, en mensen rond me hebben op wie ik ook kan leunen in moeilijke tijden.

“Ik ben de afgelopen tijd eigenlijk alleen maar aan het daten met mensen die ik op Feeld heb leren kennen. Als matchmaker werkt het dus echt. Nu ben ik al een tijdje aan het afspreken met iemand die al een partner heeft, met wie hij niet samenwoont. We zien wel waar het heen gaat, maar momenteel is het vooral leuk.

“Feeld is ook geen perfect platform. Aan de ene kant kom je er ruimdenkende mensen tegen, maar voor anderen is het niets meer dan een seksapp. Er zijn mannen die denken: jij zit op Feeld, dus jij bent per definitie geïnteresseerd in seks met mij. Die profielen moet je er allemaal uitfilteren. Ik wil graag een open en intelligent gesprek over onze seksualiteit, maar ik wil niet dirty-talken en sexten vanaf de eerste zin. Dat gebeurt soms wel, helaas.”

Wouter (26): ‘De eerste keer was meteen een ­fijne ervaring’

‘Het was de eerste keer dat ik datete met iemand die bi-curious was, en met wie ik ook een gemeenschappelijke interesse in bondage had.’ Beeld Damon De Backer

“Ik gebruik Feeld nu ongeveer drie jaar, telkens af en aan. Ik was klaar om eens iets anders te proberen dan de standaard-datingapps, zoals Tinder of Grindr. Daar had ik vaak het gevoel dat ik steeds dezelfde soort mensen bleef tegenkomen, en dat ging een beetje vervelen. Op Feeld zie je in vergelijking veel kleurrijkere personen. De app lijkt vooral aan te slaan bij mensen die hun kinks willen exploreren, of die een polyamoreuze relatie zoeken. En je ziet ook wel koppels passeren die een trio willen, maar oké, die kom je op elke datingapp tegen.

“Ik worstel nogal met mijn mentale gezondheid, en dat heb ik in mijn bio op Feeld ook gewoon aangegeven. Dat vond ik wel keurig naar mogelijke matches toe, maar ik heb ook gemerkt dat mensen op Feeld minder oordelen over dat soort onderwerpen. Gisteren had ik zelfs nog een goed en diepgaand gesprek met iemand die ik op Feeld leerde kennen, en die zelf ook toegaf het soms mentaal moeilijk te hebben. Op Grindr of Tinder valt een gesprek toch gemakkelijker stil als het over mijn psychische gezondheid gaat, of als ik op de vraag ‘wat ik voor werk doe’ een niet zo opbeurend antwoord geef. Op Feeld zijn er minder taboes.

“Naar romantische relaties ben ik op dit moment niet op zoek, eerder naar intimiteit, of naar goede vriendschappen en diepe connecties. Tot nu toe sprak ik ook nog maar één keer af met iemand die ik via Feeld had ontmoet, al was dat wel meteen een hele fijne ervaring. Het was de eerste keer dat ik op date ging met iemand die bi-curious was, en met wie ik tegelijk een gemeenschappelijke interesse in bondage had. Dat Feeld ook een veilige plek is om je seksualiteit te onderzoeken, heb ik dus al mogen ondervinden.

“Omdat Feeld gebruikt wordt door zo veel verschillende mensen, heb ik ook wel één en ander bijgeleerd over mezelf. Bijvoorbeeld dat ik niet alléén op mannen val, maar dat ik ook andere genderidentiteiten aantrekkelijk kan vinden. De mensen die je op Feeld tegenkomt, zou je in het dagelijkse leven misschien minder vlug aanspreken. Dat vond ik verruimend.

“Maar veel langdurige contacten en vriendschappen heb ik aan Feeld nog niet overgehouden, moet ik eerlijk toegeven. Dat is ook een beetje eigen aan datingapps: je kruist ­elkaar toch eerder vluchtig. Onlinecontacten verwateren vlug, zelfs als zijn de gesprekken op zich interessant en oprecht. Er zitten nog zoveel andere mensen op, hè. De aandacht van je gesprekspartner kan dus ook snel weer weggekaapt worden.”

Loes (33): ‘Hier moet je niet uitleggen wat ­consent is’

‘Het is in het verleden weleens gebeurd dat ik meermaals op date ging met iemand, en pas daarna ontdekte dat het op ­seksueel vlak niet klikte.’ Beeld Emma Burlet

“Ik kende al heel wat mensen in mijn omgeving die Feeld gebruikten. Velen van hen hadden me aangeraden om die app ook eens te downloaden, omdat het ‘echt iets voor mij’ zou zijn. Uit nieuwsgierigheid heb ik dat een halfjaar geleden dan ook maar gedaan.

“Ik gebruik Feeld vooral omdat ik op zoek ben naar een relatie. Dat vinden sommigen gek. Zij redeneren dat er andere datingapps bestaan om een levenspartner te zoeken, en dat Feeld toch vooral bedoeld is om je seksualiteit te onderzoeken. Maar ik vind seksualiteit een belangrijk onderdeel van je partnerkeuze. Het is in het verleden weleens gebeurd dat ik meermaals op date ging met iemand, en pas daarna ontdekte dat het op seksueel vlak echt niet klikte tussen ons. Dat is dan toch zonde van de tijd?

“Doordat andere gebruikers op Feeld ook meteen hun seksuele interesses aangeven, zie je veel sneller welk vlees je in de kuip hebt. En soms zie ik kinks passeren die zo ver buiten mijn comfortzone liggen dat ik algauw aanvoel: dit gaat hem niet worden. Ook dat is dan maar goed om te weten.

“Ik merk ook een veel groter respect en educatie over seksualiteit: op Feeld heb ik nog nooit moeten uitleggen wat ‘consent’ precies is, om maar een voorbeeld te geven. Dat is op andere datingapps toch een ander verhaal. Er komen, nu ik erover nadenk, in de gesprekken ook vrij vaak sociale thema’s aan bod, zoals seksisme en feminisme. Er zitten heel veel ruimdenkende mensen op Feeld, die vaak ook wat linkser georiënteerd zijn.

“Maar ik wil de app niet onnodig ophemelen. Soms zijn de gesprekken wel gewoon plat. Als je Feeld op een vrijdag- of zaterdagavond opent, zitten er soms mensen in je inbox die uit zijn op snelle seks. Dan beëindig ik het gesprek ook gauw. Maar zulke dingen komen evengoed voor op Tinder.

“Een relatie heb ik aan mijn datingavonturen op Feeld nog niet overgehouden, maar ik ben wel al in interessante situaties terechtgekomen. Zo had ik eens een date met iemand die in een open relatie zat. Ik zie mezelf in de toekomst niet voor zo’n open relatie kiezen, maar vond het wel boeiend om eens van dichtbij te zien hoe zoiets nu precies in zijn werk gaat, en hoe er tussen de partners over gecommuniceerd wordt. Naast een zoektocht naar een partner, zie ik mijn dates via Feeld dus ook als een vorm van persoonlijke ontwikkeling.” (lacht)

Geert* (37) en Inge* (36): ‘Onze dates komen ook ons eigen seksleven ten goede’

Inge: ‘Als ik thuiskom van een Feeld-date, wil Geert alles horen, en hebben we nadien vaak seks om opnieuw met elkaar te verbinden.’ Beeld Damon De Backer

Geert: “Vijf jaar geleden openden Inge en ik ons huwelijk, maar naar de precieze invulling van die open relatie was het even zoeken. In het begin redeneerden we: als je op een feestje bent en er kan iets gebeuren, laat het dan maar gebeuren. Maar we merkten relatief snel dat we ook wat verder wilden gaan, en wilden uitzoeken hoe het zou zijn om als koppel op date te gaan met iemand anders, of met een ander koppel erbij.”

Inge: “Zo zijn we tweeënhalf geleden bij Feeld terechtgekomen. Het grote voordeel van die app is dat je hem ook als koppel kunt gebruiken. Geert en ik ontmoetten zo samen al meerdere leuke koppels, met wie we ondertussen regelmatig afspreken. Maar we daten ook nog altijd apart. Geert heeft bijvoorbeeld al een tijdje een vaste vriendin die hij wekelijks ziet, ik ga meestal voor losse seksuele contacten.”

Geert: “Inge en ik hadden altijd al een boeiend seksleven, maar ik heb toch het gevoel dat we door ook met anderen het bed te delen, blijven bijleren. Dat komt ons eigen seksleven alleen maar ten goede.”

Inge: “Ik heb ook persoonlijk ondervonden dat Feeld een app is die uitnodigt tot experiment, juist omdat mensen hun seksuele voorkeuren zo openlijk aangeven. Daardoor heb ik de voorbije tijd mijn biseksualiteit verder kunnen onderzoeken, en heb ik zelfs even de bdsm-wereld verkend. Dat ik op mijn leeftijd nog zoveel meer uit mijn lichaam en relatie zou halen, had ik niet verwacht.”

Geert: “Wel opvallend: als vrouw word je op datingapps – en dus ook op Feeld – overstelpt door berichten. Als man is dat toch aanzienlijk minder, en mag je al stevig uit je schulp komen om een andere vrouw te overtuigen van je kwaliteiten. Voor Inge kan Feeld daardoor soms wel een tijdrovende app zijn. Er zijn zoveel mannen die naar haar aandacht hengelen. Zo is het al weleens gebeurd dat ik ’s avonds in de zetel tegen haar zeg: ‘Schat, leg je telefoon eens aan de kant’.

Inge: “Ik voelde me in het begin een losgeslagen puppy, omdat het aanbod van mogelijke partners zo groot was. Ik ontmoette er ook de meest interessante en ruimdenkende mensen en vind het boeiend om me in hun verhalen te verdiepen. Maar mijn kernrelatie met Geert blijft altijd vooropstaan. Als we voelen dat daaraan getornd wordt, stopt het meteen.”

Geert: “Je kunt uit Feeld zeker mooie dingen halen. Maar mocht ik single zijn, en niet daten vanuit een warme relatie, zou ik het soms ook een deprimerende omgeving vinden. Al die onlinecontacten kunnen ook iets vluchtigs hebben, en leiden soms nergens naartoe.”

Inge: “Dat vind ik ook. Als ik thuiskom van een Feeld-date, wil Geert alles horen, en hebben we nadien vaak seks om opnieuw met elkaar te verbinden. Mocht er in plaats daarvan een leeg huis op mij wachten, weet ik niet of er ik hier zoveel plezier uit zou halen.”

* Geert en Inge zijn schuilnamen.