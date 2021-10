Waar schuiven chef Sébastien Wygaerts en sommelier Diederik Herbots (Ogst) zelf de voeten onder tafel?

Waar schuiven chefs zelf de voeten onder tafel? Deze week: Sébastien Wygaerts en Diederik Herbots van Ogst.

Naast hun gastronomisch ­restaurant Ogst (*) openen chef Sébastien Wygaerts en sommelier Diederik Herbots binnenkort een delicatessenshop waar salades, wijnen, kazen en andere heerlijk­heden aangeboden worden.

Ogst, Ridder Portmansstraat 4, Hasselt, ogst.be

Waar trekken ze zelf naartoe, wanneer ze een avond niet in hun restaurant staan? Dit zijn hun suggesties:

Topper in wildseizoen: Slagmolen

“Een bezoek aan Slagmolen (**) van Bert Meewis is een jaarlijkse must. Zeker in het wildseizoen. De eerste keer dat ik hier belandde, bestelde ik in al mijn overmoed een volledige hazenrug bovenop mijn degustatiemenu. Terwijl alle andere gasten allemaal huiswaarts trokken, zat ik hier eindeloos te smullen, wurmen bijna. En geloof mij, de begeleidende sauzen zijn allerminst licht.” (lacht)

Molenweg 177, Oudsbergen, slagmolen.be

Slapen op het domein: Maison Troisgros

“Een bezoek aan Maison Troisgros (***) is het summum. De locatie in de natuur, de architectuur waarin het hele domein baadt, de service aan het zwembad... En dan hebben we het nog niet over de keuken gehad. Die zit op zijn aciditeit en is heerlijk fris. Mijn tip: combineer dit Franse instituut met een citytrip Lyon en zorg dat je voldoende budget over hebt voor een overnachting op het domein.”

728 Route de Villerest, Ouches (Fra), troisgros.fr

Hemelse pasta’s: Certo

“Italianen die goed kunnen koken en de beste wijnen – in alle ­prijsklassen – serveren, hebben bij mij altijd een streepje voor. Via een tip van onze kaasaffineur Julien Hazard zijn we afgelopen zomer meermaals in Certo beland. De pasta’s zijn hemels – van hun cacio e pepe bestel ik er meteen twéé – en ­wanneer de zon schijnt op het ­terras, kan het hier gewoon ­helemaal niet stuk.”

Lang-Levenstraat 48, Brussel, certo.me