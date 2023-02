Waar het slaaptekort bij tieners vandaan komt, (en nee, het ligt niet aan Netflix of te veel feesten)

Steeds meer tieners kampen met ernstige slaapproblemen. De oorzaak daarvan ligt niet alleen bij Netflix of late feestjes, maar ook bij een maatschappij die weinig rekening houdt met het biologische slaapritme van jongeren. Is het tijd om de schooluren volledig te herdenken?

“Laat me beginnen door te zeggen dat ik niet lui ben.” Wanneer Simon (15) door zijn digitale agenda scrolt, volgen de verschillende afspraken elkaar in een hoog tempo op. Naast zijn opleiding economie-moderne talen sport hij in zijn vrije tijd bij de lokale hockeyclub, voetbalt hij en is hij actief bij de scouts. Als kind had hij nooit moeite om zich aan die planning te houden, maar sinds enkele jaren heeft hij last van vermoeidheid. ’s Avonds lukt het niet om in te slapen en wanneer de wekker ’s ochtends afloopt, voelt het weleens alsof hij met het lichaam van een bejaarde ontwaakt.

“Het is wat gênant omdat iedereen verwacht dat je tijdens je jeugd alles uit het leven haalt. Alleen heb ik daar soms de energie niet meer voor”, vertelt hij. Met energiedrankjes en fruit probeert hij zich overdag voldoende op te peppen om alles te bolwerken. “Ik wil niets afzeggen. Als ik dat nu al doe, wat zal er dan gebeuren als ik later een job heb en alles nog drukker is?”

Simon is lang niet de enige jongere die weinig en slecht slaapt. Tussen hun dertiende en achttiende verjaardag hebben adolescenten iedere nacht nog acht à tien uur slaap nodig, maar onderzoek toont aan dat weinigen daartoe komen. Bijna 60 procent van de jongens uit de groep haalt de minimale slaapnorm van acht uur niet tijdens de schoolweek, bij de meisjes gaat het om 56 procent. De problemen nemen bovendien toe naarmate tieners ouder worden.

In deze studie gaven 68 procent van de meisjes en de helft van de jongens (17-18 jaar) aan in de voorbije week slecht geslapen te hebben. Het zijn zorgwekkende cijfers omdat een slaaptekort tot ernstige gezondheidsproblemen kan leiden. Op korte termijn haken slechte slapers sneller af bij fysieke activiteiten en vervallen ze vaak in ongezonde voedingsgewoonten. Ze vertonen meer risicogedrag, spijbelen vaker en zijn vaker betrokken bij verkeersongevallen. Als de problemen aanhouden, is er bovendien een verhoogd risico op diabetes en depressies.

Verschillend bioritme

Wanneer de slaapproblemen van jongeren benoemd worden, weerklinkt in menig commentaarvak op Facebook eenzelfde riedeltje over hoe ze zelf voor hun eigen leed verantwoordelijk zijn. De combinatie van intensief schermgebruik en feesten tot in de vroege uurtjes zou een ideaal recept vormen voor wie graag tevergeefs schaapjes telt. Beide elementen hebben wel degelijk invloed op het slaapgedrag van een jongere, maar de belangrijkste oorzaak ligt elders. Het bioritme van adolescenten verschilt namelijk van dat van andere bevolkingsgroepen. Ze scheiden het slaaphormoon melatonine pas later af, waardoor ze pas later moe worden. Wat vroeger onder de wol kruipen helpt in die situatie niet om ’s ochtends frisser te ontwaken.

“Wanneer mensen 20 à 25 jaar zijn, is die verschuiving van de biologische klok alweer achter de rug”, zegt medisch coördinator van het UZA-slaapcentrum Johan Verbraecken. Alleen hebben ze op dat moment al heel wat cruciale jaren in hun ontwikkeling achter de rug. De vraag is daarbij of het wel zo slim is om als maatschappij te aanvaarden dat veel jongeren tijdens die periode aanhoudend vermoeid zijn.

Beeld Current Biologie 2008

Een van de belangrijkste delen van de slaapcyclus is de remslaap (gekenmerkt door ra­pid eye move­ment). Die fase heeft niet alleen impact op de regulatie van emoties en op het psychisch herstel, maar ook op de werking van het geheugen. Het is daarom behoorlijk problematisch dat jongeren net dat deel van de cyclus het vaakst missen. Zelfs wanneer de beste leerkrachten voor de klas staan, zullen leerlingen de info uit hun lessen onvoldoende verwerken als ze te weinig remslaap krijgen.

Aangezien het weinig realistisch is om te verwachten dat tieners massaal tegen hun biologische klok opboksen, is de omgekeerde beweging misschien interessanter. De maatschappij kan zich namelijk ook aanpassen aan het tijdelijk veranderde bioritme van jongeren. De grootste slaapproblemen doen zich voor op weekdagen, wanneer de schoolbel voor velen al rond halfnegen ’s ochtends rinkelt. In het weekend slagen jongeren er veel vaker in om de minimale norm van acht uur slaap per nacht te halen, al compenseert dat niet voor de problemen op schooldagen. De negatieve gevolgen blijven dan bestaan en het gebrek aan regelmaat in het slaappatroon kan ze zelfs nog vergroten.

“De schooltijden werden vastgelegd door volwassenen, zij hebben hun eigen ritme. Maar de jeugd zou ermee gebaat zijn als lessen later zouden beginnen”, zegt Verbraecken. De schoolpoorten een half uur later opengooien, kan al een aanzienlijk verschil voor het welzijn van jongeren betekenen.

Amerikaans onderzoek toont aan dat 30 minuten extra slaap tot meer betrokken studenten en betere academische prestaties leidt. Dat heeft niet enkel te maken met het feit dat tieners in dat scenario minder vermoeid zijn, maar ook omdat latere starttijden meer rekening houden met de unieke aandachtspieken van adolescenten. Uitgeruste volwassenen die rond zeven uur ’s ochtends opstaan, beleven om elf uur een eerste aandachtspiek. Rond vijf à zes uur ’s avonds volgt een tweede piek. Bij tieners vallen die momenten echter opnieuw later. Later met lessen beginnen, speelt daarop in en heeft ook positieve gevolgen voor leerkrachten. Bij experimenten geven zij zelf aan beter te functioneren en vlotter te kunnen lesgeven.

Combinatie met hobby’s

Heel wat onderzoeken wijzen op de positieve effecten van latere lestijden, maar voorlopig is er binnen het onderwijsveld weinig animo om met die kennis aan de slag te gaan. Hoewel de onderwijskoepels scholen ’s ochtends wel wat speling geven, zijn er veel praktische bezwaren die grootschalige experimenten tegenhouden. Zo mogen alle lessen in het leerplichtonderwijs slechts tot vijf uur ’s avonds duren en is het niet makkelijk om latere lestijden met bestaande hobby’s te combineren.

Daarnaast gelden er nog steeds veel dogma’s en worden vermoeide tieners vaak als lui of gemakzuchtig afgeschilderd. Toen Mauro Michielsen (18), de voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel, twee jaar geleden voorstelde om pas rond halftien met de lessen te beginnen, werd hij zo afgeschilderd als populist uit een gepamperde generatie.

Niet alle scholen laten zich afschrikken door dergelijke vooroordelen. In de Leuvense eerstegraadsschool Stroom beginnen de lessen pas om negen uur. Het is een bewuste keuze van directeur Willem Schoors. Hij werkte lang in een college met reguliere lestijden en koos er bij de oprichting van zijn eigen school voor om meer rekening te houden met de wetenschappelijke inzichten over vermoeidheid bij jongeren. De latere starttijden zorgen er volgens hem voor dat ochtenden rustiger verlopen en dat scholieren een beter humeur hebben. “Wanneer leerlingen naar de tweede graad gaan, merken ze het verschil en vertellen ze weleens dat het fijn was om wat langer te kunnen slapen”, zegt hij.

Avondmensen

Een belangrijke nuance is wel dat de vermoeidheid niet bij alle jongeren even zwaar doorweegt. Ongeveer 30 procent van de bevolking bestaat uit avondtypes en voor hen is de impact het grootst. “Als avondmens word je eigenlijk al gestraft vanaf de kleuterklas, maar in de puberteit neemt de impact daarvan nog toe”, zegt psycholoog en oprichter van Start to Sleep Annelies Smolders. Ze vertelt daarbij dat de coronacrisis de slaapproblemen bij jongeren vergrootte. In tijden van lockdowns en afstandsonderwijs konden scholieren makkelijker hun persoonlijke bioritme volgen en vaak later lessen volgen. In haar praktijk merkt ze nu dat niet iedereen het makkelijk heeft om terug te keren naar het oude systeem waarin de vroege vogel verheerlijkt wordt. “De lockdowns zijn al even achter de rug, maar mensen vragen niet altijd meteen om hulp. Daardoor krijgen ze soms pas laat therapie.”

Aangezien het onderwijsveld niet bepaald happig is om massaal aan de slag te gaan met de wetenschappelijke inzichten over het bioritme van jongeren, kan de doelgroep niet anders dan een beroep doen op individuele oplossingen. ’s Avonds schermen mijden kan al een groot verschil maken. Het blauwe licht van een smartphone of televisie vertraagt namelijk de productie van melatonine en verstoort op die manier het bioritme. Een speciale lichtbril kan daarbij een aanzienlijke rol spelen. Oranje glazen filteren het blauwe licht ’s avonds weg, waardoor mensen sneller moe worden en langer doorslapen. ’s Ochtends helpt een bril met blauwe glazen dan weer om vlot wakker te worden. Sportploegen experimenteren daar bij internationale competities al mee om hun jetlags weg te werken en om hun lichamen ook vroeg in de ochtend al naar een topniveau te brengen.

Psycholoog Annelies Smolders: 'Als avondmens word je eigenlijk al gestraft vanaf de kleuterklas, maar in de puberteit neemt de impact daarvan nog toe.' Beeld RV

Smolders gelooft dat slim omgaan met (blauw) licht in de klas eveneens kan helpen om slaapproblemen wat in te perken. Daarnaast is het ook mogelijk om melatonine in pilvorm in te nemen. Wie twee à drie uur voor bedtijd zo’n pil slikt, valt doorgaans wat makkelijker in slaap.

Het is daarbij wel belangrijk om aan te stippen dat de verantwoordelijkheid doorschuiven naar individuen weinig ideaal is. “Het gaat om ons welzijn, eigenlijk is het bizar dat niemand de kennis daarover ernstig neemt”, zegt Laura (17). Zij slaapt al sinds de start van haar puberteit slecht en volgde al therapie om met de issues om te gaan. Een lichtbril verzacht haar leed en ze hoopt dat het probleem over enkele jaren vanzelf wegebt, maar ze wil niet dat jongeren uit volgende generaties op eenzelfde manier met hun verschuivende biologische klok hoeven om te gaan.

Laura: “Latere lestijden zouden een enorm verschil maken voor onze prestaties op school en daarbuiten. Dat onze ouders ook altijd vroeg in de les moesten zitten, is geen reden om ons tot datzelfde lot te veroordelen. Er moet een alternatief zijn.”