Waar eet chef Kenneth Van Belleghem?

In afwachting van zijn nieuwe restaurant in het Oost­ Vlaamse Melden runt Kenneth Van Belleghem een zomerbar met vrolijke cocktails, organische wijnen en een internationale tapaskaart.

TERRASTIJD: KOEVERT, Avelgem

“Een spontaan avondje weg tijdens een drukke werkzomer levert altijd een bijzonder moment op. Naar een bezoek aan grill restaurant Koevert kijk ik reikhalzend uit. De setting van het terras, de kwaliteit van de dranken, de verrassende suggestiegerechten en de heerlijke selectie cote à l’os: hier klopt het plaatje.”

Krevelstraat 1, Avelgem, koevert.be

SMAAKBOM OM DE HOEK: MARCUS*, Deerlijk

“Marcus* is een gastronomisch toprestaurant om de hoek. Chef Gilles, een vriend van me, doet waanzinnige dingen met verse producten en diepe smaken. Dat is ook de inspecteurs van Michelin niet ontgaan. Als we iets te vieren hebben of er is een speciale gelegenheid, dan belanden mijn vriendin Camille en ik hier dolgraag. Ook gastvrouw Heidi weet wat ze moet doen om de sfeer te versterken.”

Kleine Klijtstraat 30, Deerlijk, restaurantmarcus.be

ZEEVRUCHTENFESTIJN: CLAMATO, Parijs

“Ik houd oprecht van de losse sfeer op een typisch Parijs terras. Tijdens mijn laatste bezoek aan Clamato heb ik met volle teugen genoten van de organische wijnen en verse zeevruchten. De bruisende open keuken waaruit plateaus met oesters vertrekken, de uitgelaten Parisiens die hier aanschuiven in de hoop op een tafeltje: het draagt allemaal bij tot de beleving van Clamato.”

Rue de Charonne 80, Parijs, clamato-charonne.fr