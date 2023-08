Vrijwilliger Geertrui Vandelanotte: ‘Het individualisme maakt ons wijs dat we het allemaal zelf moeten doen, maar niks is minder waar’

Mensen ‘aaneenrijgen’ en met elkaar verbinden, dat is al twintig jaar de missie van Geertrui Vandelanotte (56) en Lus VZW. Want jong, oud, gezond, hulpbehoevend: iedereen heeft baat bij een netwerk. ‘Ervoor zorgen dat mensen er niet alleen voor staan is een gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Hoe druk je de impact uit van een vzw die al twintig jaar aan de weg timmert? Voor Geertrui Vandelanotte is het simpel. “We hopen dat lussen, het werkwoord, ooit in het woordenboek zal opgenomen worden”, lacht ze. Mensen aaneenrijgen en met elkaar verbinden is dan ook het hoofddoel van Lus, de vzw die Vandelanotte in 2003 samen met Martine Boone uit de grond stampte. “Het individualisme probeert ons wijs te maken dat het allemaal zelf doen en zelf kunnen het hoogste goed is, maar het omgekeerde is waar. Goed omringd zijn is van levensbelang, voor ieder van ons. Het helpt je de regie over je eigen leven te behouden, net omdat het je de kans geeft je hart eens te luchten of advies te vragen. Een achterban die je kent en die het beste met je voorheeft kan je een spiegel voorhouden en voor je supporteren. Toch merken we dat steeds minder mensen zo’n natuurlijke achterban hebben. Wanneer ze dan pech voorgeschoteld krijgen, kunnen ze enkel terecht bij zorginstanties. ”

De vzw zet zich dan ook in om die natuurlijke, informele netwerken rond mensen te versterken en uit te breiden door middel van het oprichten van lusgroepen en linkgroepen. Een linkgroep brengt verschillende mensen uit eenzelfde buurt samen die elkaar niet kennen, maar een wens delen om erbij te horen en mensen te leren kennen. Een lusgroep vertrekt dan weer van één centrale persoon die zich beter wil omringen. Medewerkers van Lus helpen deze persoon met het opstarten van een lusgroep die niet alleen uit familie of vrienden, maar evengoed uit buren of collega’s kan bestaan. Zo’n lusgroep komt om de zoveel weken samen om te luisteren, samen te zoeken naar antwoorden en plannen te maken. Zoals Eva, die alleen wil gaan wonen, of zoals Annie, voor wie de zorg voor haar volwassen zoon met een verstandelijke beperking soms zwaar weegt, of gewoon, om te horen hoe het gaat.

Aandacht hebben

“Onze werking steunt nog altijd op dezelfde pilaren; mensen zich laten omringen, hen inspraak geven in het uitbouwen van hun eigen leven en hen een volwaardig onderdeel van de gemeenschap laten zijn. Maar de afgelopen jaren hebben we wel wat verschuivingen gemerkt.” Enerzijds vallen er steeds meer mensen uit de boot, om veel verschillende redenen. Anderzijds beginnen voorzieningen en de overheid meer het belang van netwerkgericht werken in te zien. “Dat is fijn, maar het is jammer dat het nog te vaak vanuit het zorgdiscours vertrekt. Bovendien zorgen de besparingen in de sociale sector ervoor dat er veel meer een beroep wordt gedaan op het natuurlijke netwerk van mensen die al het geluk hebben zo’n netwerk te hebben, waardoor mantelzorg de tekorten in de hulpverlening lijkt te moeten opvangen. En dat is natuurlijk niet de bedoeling.”

“Als wij het hebben over zorg dragen, dan bedoelen we dit in de meest brede betekenis van het woord: het kan gaan over verzorgen, maar evengoed over aandacht hebben voor de ander, bekommerd zijn, de ander ‘zien’. Het soort zorg dragen dat niet geclaimd kan worden door een zorginstantie of de overheid, maar die het resultaat is van verbondenheid. Het is belangrijk dat dat onderscheid er is, want wanneer zorg een verplichting wordt, die niet vanuit liefde of betrokkenheid gegeven wordt, maar omdat het niet anders kan, dan wordt die persoon meer hulpverlener dan een vriend, buur of zus.”

Beeld Eva Beeusaert

Vandelanotte benadrukt dan ook meermaals dat Lus een vrijwilligersorganisatie is en zal blijven. “Wij maken geen deel uit van de zorgsector of de hulpverlening omdat we vinden dat iedereen er baat heeft bij heeft om goed omringd zijn, niet enkel mensen die hulpbehoevend zijn. Bovendien is het feit dat deze netwerken opgebouwd worden door mensen die zich vrijwillig engageren cruciaal in het slagen van ons project.” Zo zijn de kennismakers van Lus vzw, de medewerkers die langsgaan bij mensen die geïnteresseerd zijn in de werking, allemaal vrijwilligers, net als de compagnons die een lus- of linkgroep ondersteunen. “Omdat zij een boodschap uitdragen die betaalde werknemers nooit zo goed zullen kunnen overbrengen. Het idee van: jij bent de moeite waard, dus in mijn vrije tijd maak ik graag tijd voor je.”

Mensen die voor elkaar zorgen omdat ze voor elkaar wíllen zorgen dus. Niet omdat ze het moeten, omdat het hun job is of omdat zij toevallig het dichtst in de buurt wonen. En ook niet omdat jij ziek bent, of eenzaam, of even niet goed weet waar je naartoe moet met je leven. Maar omdat je belangrijk bent, een fijn persoon, iemand die zorg verdient, in de brede zin van het woord. “Ik vind het frappant hoezeer we de verantwoordelijkheid om een gemeenschap uit te bouwen bij het individu leggen. Je ziet dat vaak wanneer het gaat over eenzaamheid bijvoorbeeld; er worden artikels geschreven die mensen aansporen om een sportclub te vervoegen of om assertiviteitstrainingen te gaan volgen. Terwijl ervoor zorgen dat mensen er niet alleen voor staan een zeer grote, gedeelde maatschappelijke verantwoordelijkheid is. Gemeenschap uitbouwen doe je namelijk niet enkel voor jezelf, maar ook voor anderen.”