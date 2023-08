Vrijwilliger Eddy Timmermans: ‘Ik hoef niet op reis, de wereld zit al naast mij in de auto’

Eddy Timmermans (63) is vrijwillig begeleider bij de rijexamens van nieuwkomers en adopteerde vorig jaar de Afghaanse vluchteling Wahid. ‘Als ik mensen kan inspireren, heb ik toch een beetje impact gehad.’

Voor Eddy Timmermans begint alles bij hallo. “Mensen vragen mij wel eens hoe het komt dat ik zo makkelijk contact leg met iedereen, ook met mensen met wie ik op het eerste gezicht weinig gemeen heb. Ik zeg altijd: begin al eens met goeiedag te zeggen, en misschien krijg je wel een goeiedag terug. De angst voor ‘het vreemde’ is diepmenselijk, maar dat wil niet zeggen dat we daar niet tegen kunnen ingaan. Een begroeting opent veel deuren.”

“De burgemeester van zijn straat”, zo wordt de gepensioneerde allemansvriend wel eens genoemd in Heverlee. Wanneer hij de krant gaat halen, is hij soms anderhalf uur weg van huis, omdat hij met zoveel mensen een praatje maakt. “Ik woon in een buurt met een hele sterke sociale cohesie – en ik ben daar slechts een radertje in. Over het algemeen weten we hier heel goed wat we aan elkaar hebben, bij wie we kunnen aankloppen.”

Tijdens zomeravonden verplaatsen de warme woonkamers van Timmermans’ wijk zich wel eens naar de stoep, en zo ontmoette hij Wahid, die kwam langsgefietst en om een sigaret vroeg. De jongeman bleef hangen voor een praatje en had duidelijk nood aan sociaal contact – hij was als niet-begeleide minderjarige uit Afghanistan in ons land gekomen en kende er nog niemand. Het onthaal zorgde ervoor dat hij steeds vaker langskwam, en op een regenachtige dag nodigde Timmermans hem binnen uit. “We hebben samen gegeten en naar het journaal en Thuis gekeken. Dat is een gewoonte geworden, en na een tijdje is hij bij mij ingetrokken – ik had nog een kamer over en hij had problemen met de verwarming in zijn studio.”

Timmermans begon tijdens deze periode na te denken hoe hij structureel meer voor Wahid kon betekenen dan louter een opvangplek. Het ging hem immers niet om onderdak of gezelschap – Wahid woont ondertussen alleen – maar over iemand een duwtje in de rug te kunnen geven. In 2018 werd de adoptieaanvraag ingediend, een procedure die door corona vertraagd werd en pas begin dit jaar werd afgerond. “Ik heb nooit een gezin gehad, en plots ben ik vader van een twintiger”, lacht Timmermans.

Kleine moeite

Hoewel de officiële documenten nog ontbraken, vervulde Timmermans zijn vaderlijke rol met verve en leerde hij de jongeman rijden. Toen het Afghaanse gezin dat een woning van Timmermans huurde dat hoorde, vroegen ze hem prompt of hij ook hun zoon kon leren rijden.

“En waarom niet hè, ik heb een auto en ik heb tijd. Het is voor mij een kleine moeite die voor hen wel behoorlijk wat verschil kan uitmaken. Een rijbewijs geeft je nog altijd betere kansen op de arbeidsmarkt. Vervolgens ben ik aan organisaties als Buren Zonder Grenzen en De Nomade (die zich inzetten voor vluchtelingen, KS) mijn diensten gaan aanbieden om als vrijwilliger nieuwkomers te begeleiden naar een rijbewijs. Mijn agenda raakte al snel goed gevuld!”

Timmermans en zijn trouwe Suzuki Swift begeleidden vorige week hun 31ste examen van 2023, in totaal staat de teller al op meer dan zeventig examens.

“Die ritjes zijn voor mij ook heel erg waardevol. Ik zeg altijd dat ik niet op reis hoef, omdat de wereld al naast mij in de auto zit. Want zelfs als mensen al kunnen rijden spreek ik een paar oefenmomenten af voor het eigenlijke examen, om te zien of hun kennis van de wegcode overeenkomt met de Belgische. Op zulke momenten voer je gesprekken om de zenuwen wat te bedaren. Zo heb ik mensen uit Syrië, Nepal, Eritrea, Pakistan en nog tientallen andere landen ontmoet en met de meesten onderhoud ik vandaag nog steeds een goed contact.

“Tijdens die uren in de wagen leer ik telkens veel bij; over hun thuisland, over het leven, maar ook over de mensheid. Uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: veilig zijn, een dak boven ons hoofd, eten op tafel en een toekomst voor onze kinderen. Waar je ook vandaan komt. Dat is wat ons verbindt. Ik kom dan ook met iedereen die in mijn auto stapt overeen – ongeacht leeftijd, nationaliteit of religie.”

Impact

Dit soort inzichten deelt Timmermans ook op sociale media, waar hij heel wat bijval en interviewaanvragen oogst. “Ik doe het niet voor de schouderklopjes. Maar na het eerste krantenartikel kreeg ik veel berichten, onder meer van mensen die vroegen hoe ik begonnen was met rijbegeleiding te geven, omdat dat iets is wat zij ook wel zouden kunnen. Ik ben ervan overtuigd dat heel veel mensen goed willen doen voor de ander, maar soms gewoon niet weten waar te beginnen. Omdat ze denken dat ze er de tijd of de middelen niet voor hebben, terwijl er soms niet zo veel nodig is. Wanneer ik door mijn verhaal mensen kan inspireren, heb ik toch een beetje impact gehad.”

Hoewel de media-aandacht hem onverschillig laat, stemt hij daarom toch af en toe in met zo’n interviewaanvraag – zoals nu, tijdens een wandeling op het kerkhof van Leuven. “De rustigste tuin die er is. Ik kom er niet om iemand te bezoeken, al houd ik wel altijd stil aan een bepaald graf van een vrouw. Ik heb haar nooit gekend, maar het opschrift in de steen draag ik met me mee. ‘Ik heb een steen verlegd’. Dat is voor mij de essentie. Proberen een steen te verleggen. Ik hoop dat ze dat op het einde van mijn leven ook over mij zullen kunnen zeggen.”

Naam: Eddy Timmermans (63) Woonplaats: Heverlee Helpt als vrijwilliger nieuwkomers met hun rijexamen en adopteerde de Afghaan Wahid

