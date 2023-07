Vraag niet: ‘hoe gaat het met je?’ en nog vijf tips om iemand met een depressie te steunen

Hoe ga je om met een dierbare die depressief is? In het boek Alles goed? vertellen veertien duo's over de depressie(s) die zij samen meemaakten. De terugval is groter als de steun vanuit hun omgeving niet de juiste is. Zoals een partner die veel ongevraagd advies geeft, vaak boos reageert of simpelweg zegt: kom dat bed eens uit. Zes tips van twee ervaringsdeskundigen en van psycholoog Huub Buijssen.

In zijn studententijd overvalt het donkere gevoel Nils Elzenga (42) voor het eerst, een paar jaar na de dood van zijn moeder. Als hij zijn ogen in die tijd ’s ochtends opent, is het alsof er een volle boekenkast op hem valt. “Ik voelde paniek, maar wist niet waar die vandaan kwam.” Na deze eerste depressie op zijn 25ste, volgen er in de volgende vijf jaar nog twee, en later in 2020, nog eentje.

Aan zijn zus Daya (35) vertelt hij dat het niet lekker gaat, maar erover praten lukt hem niet. Zoals veel mensen met een depressie, trekt Nils zich terug. Het liefst ligt hij de hele dag op bed. Maar Daya houdt vol en blijft hem opzoeken. Als een aangeschoten vogeltje hangt hij dan op de bank tegen haar aan. Hoe ze hem kan helpen, weet ze niet goed. “Kom maar liggen”, zegt ze op die momenten. Het liefst wil ze een oplossing aandragen, maar die kan ze niet vinden. Juist dat gebrek aan advies is volgens Nils belangrijk geweest in zijn weg naar herstel. “Daya was er gewoon voor me.”

Huub Buijssen (1953) is psychogerontoloog, voormalig gezondheidszorgpsycholoog en klinisch psycholoog. Hij schreef meer dan veertig boeken waaronder de bestsellers Als een dierbare depressief is (2018) en Waarom succes een kwestie van geluk is (2022). Zijn boeken werden vertaald in onder meer het Duits, Pools en Koreaans.

1. Wees begripvol

Ziek zijn maakt volgens Buijssen altijd een ambivalentie los bij jezelf en anderen; je wilt je terugtrekken en hebt tegelijk de ander nodig. Dat is precies wat mensen met een depressie ook doen. Maar dat betekent zeker niet altijd dat zij ook echt alleen willen zijn. “Als je het moeilijk hebt, heb je begrip nodig. Een depressief persoon voelt zich ontzettend alleen. Als je denkt dat niemand om je geeft, is dat dubbel zo zwaar.” Dat Daya haar broer bleef opzoeken in de tijd dat hij zich verschrikkelijk voelde, vond Nils heel fijn. “Ze luisterde gewoon; dat heeft mij altijd goed gedaan.”

2. Luister zonder oordeel

Hoewel Daya zelf twijfelde of ze wel het juiste deed, is het volgens Buijssen juist essentieel dat je blijft luisteren zonder oplossingen aan te dragen. Ongevraagd advies geven aan iemand die depressief is, vindt hij een slecht idee. Het bagatelliseert waar de ander mee tobt, helpt hen zelden en zorgt vaak voor irritatie. “Dit zijn mensen die vaak dagenlang piekeren. En dan hoort een ander het één minuut aan en weet meteen een oplossing. Je voelt je als depressief persoon dan heel onbegrepen.”

3. Wees niet te kritisch

Uit veel studies blijkt volgens Buijssen dat de terugval groter is, als de steun vanuit hun omgeving niet de juiste is. Denk dan aan mensen waarbij de partner veel ongevraagd advies geeft, vaak boos reageert of simpelweg zegt: kom toch eens dat bed uit. “Die reactie drukt iemand dieper de put in. Dat zorgt ervoor dat een depressie vaker terugkomt. Bij een depressie van een naaste is het belangrijk om je te realiseren dat diegene zelf zijn of haar startmotor niet meer aan kan zetten. De wilskracht is verdwenen. Ze hebben anderen nodig om zichzelf weer op te starten.”

4. Neem de ander mee naar buiten

Verschillende studies laten zien dat bewegen in de buitenlucht positief werkt. Denk aan de aanmaak van vitamine D door de zon en de natuurlijke pijnstiller endorfine die ontstaat bij lichamelijke inspanning. Buijssen: “Het helpt depressieve personen om naar buiten te gaan. Dus nodig hem of haar bijvoorbeeld uit voor een wandeling in de natuur. Maar ga vooral niet pushen, daar bereik je zelden wat mee.”

Dat ziet Daya achteraf als ze kijkt naar de periode waarin haar vader – net als haar broer Nils - een depressie had. “Ik dacht in die tijd: ik zorg gewoon dat hij opstaat, sleep hem mee naar buiten en dan komt het goed. Dat werkt natuurlijk niet. Ik heb ochtenden aan zijn bed gestaan, schreeuwend en huilend. Uiteindelijk krabbelde hij door een psychiater én lithium wel uit het dal.” Waarmee ze maar wil zeggen: je kunt het nog zo goed bedoelen als naaste, er is geen garantie dat je dierbare luistert en beter wordt.

5. Vraag niet: hoe gaat het met je?

“Dat is geen echte vraag meer”, vindt Huub Buijssen. Hij noemt het een cliché waaruit geen oprechte belangstelling blijkt. Liever specificeer je het daarom volgens hem. “Bedenk dat een depressie voelt als een grote leegte. Het gevoel is helemaal weg. Vraag daarom liever: hoe was je week of hoe was je dag? Of: vorige week had je het heel moeilijk, hoe is het nu?”

6. Blijf aan jezelf denken

Huub Buijssen gebruikt vaak de metafoor van het zuurstofmasker. In geval van een noodsituatie tijdens een vliegreis moet je eerst je eigen masker opzetten en dan pas dat van je kind, anders kun je het niet helpen. “Vergeet als naaste jezelf niet en zorg voor voldoende momenten om adem te halen en leuke dingen te doen. Alleen als je zelf in topconditie blijft, houd je genoeg energie over om die ander te steunen. De wetenschap dat aan bijna alle depressies een einde komt, kan helpen om het vol te houden. Ooit zal de weg naar boven ingezet worden.”

Dat aan zichzelf denken, vindt Daya nog weleens moeilijk als haar broer of vader het zwaar hebben. Daya: “Maar Nils’ vriendin Kim doet dat heel goed. Ze luistert naar hem, maar zegt ook: ik wil graag dat je me vraagt hoe mijn werkdag was. Als je dat niet doet, kun je enorm gefrustreerd raken als een geliefde depressief is. Je kunt ernaast staan én jezelf inbrengen.”

Marianne Lamers, Allard de Witte, Rianne van der Molen en Ditty Eimers, Alles Goed? In gesprek over depressie, Reuring , €22,50