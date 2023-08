‘Voor wie net het budget heeft om te kopen maar niet om te renoveren, kan een inschuifhuis een oplossing zijn’

Slopen en vervangen, voor oude rijhuizen is het soms de beste optie. Wat als u enkele weken op reis trekt, en bij terugkeer staat dat nieuwe huis er gewoon? Enter: het inschuifhuis.

Op de Gentse Sint-Denijslaan, die achter het Sint-Pietersstation een villawijk doorkruist vol art-decoparels en nieuwbouwbunkers, denkt een mens niet meteen aan rijhuisjes rijp voor de sloop. Pas helemaal op het einde van de statige laan staat een reeks gesloten bebouwing, aanschurkend tegen de razende R4. Nummer 162 was tot voor kort “de typische rijwoning waarvan je als eigenaar denkt: is het wel zinvol om te renoveren”, zegt Steven Vromman, bekend van het programma Low Impact Man.

‘Tot voor kort’ is de tweede week van juli. Toen werd het rijhuis gesloopt. Vandaag, een maand later, staat er een houtskelet met ramen, deuren, vloeren, een hele keuken zelfs. Alleen de laatste afwerking van gevel en binnenwerk ontbreekt.

Wie naar de gevel kijkt, krijgt al een glimp van de toegepaste formule: twee modules zijn als blokken uit een doos op elkaar gestapeld. Een kraan heeft ze net voor het bouwverlof netjes tussen de twee naburige rijhuizen gemikt, op een halve dag tijd. Een inschuifhuis dus.

Zo werkt het inschuifhuis Na 3D-opmeting worden modules in een atelier gebouwd Per verdiep worden ze gestapeld in de ruimte tussen de huizen Tijd tussen sloop en oplevering: ca. 4 weken Zo werkt het inschuifhuis Na 3D-opmeting worden modules in een atelier gebouwd Per verdiep worden ze gestapeld in de ruimte tussen de huizen Tijd tussen sloop en oplevering: ca. 4 weken

“Tussen sloop en oplevering zit vier weken tijd”, zegt Kristof Dejaeger, die met zijn zaak Inhout gespecialiseerd is in modulair bouwen. Waar andere huizen ter plekke worden gebouwd, worden modules in zijn atelier in Eeklo op enkele maanden tijd klaargestoomd, op een vrachtwagen geladen en pasklaar afgeleverd. Zo’n prefab-concept is al gekend bij vrijstaande nieuwbouwwoningen, of als zorgwoning in de tuin, maar niet in dichtbebouwde stadsbuurten.

Slopen en vervangen

“Zo’n vijf jaar geleden zei iemand tijdens een brainstorm: waarom schuiven we die nieuwe woning er niet gewoon in”, zegt Vromman, die vanuit Labland vzw nadenkt over nieuwe woonoplossingen. Hij wijst op een nota van Stad Gent uit 2019, waarin staat dat er in de stad 20.000 oude woningen te slopen en vervangen zijn.

Een maand na de sloop staat er een houtskelet met ramen, deuren, vloeren, een hele keuken zelfs. Beeld Wouter Van Vooren

Veelal zijn het de typische arbeidershuisjes uit de 19de eeuw die kampen met structurele gebreken of vochtproblemen. In wijken als Ledeberg, Brugse Poort of Muide zijn ze niet te tellen, en ook elders in Vlaamse steden zijn ze in groten getale aanwezig.

Geen stress

Peter Vanden Abeele, Gents stadsbouwmeester, vindt het een knappe innovatie van onderuit, “omdat het duurzaamheid en betaalbaarheid combineert.” Wie nu zo'n huis zou renoveren, gooit er een smak geld tegenaan. “Dat brengt het misschien naar een energielabel B, maar nooit naar A. Terwijl er wel veel energie in kruipt. Dan heb ik het niet zozeer over het mentale aspect, maar over de energetische kost van de productie van materialen. Zo'n renovatietraject is eigenlijk niet duurzaam.”

In de Gentse wijk Ledeberg staat al even een afgewerkt inschuifhuis. Na de Sint-Denijslaan zit ook nog een derde en vierde project in Gent en Antwerpen in de pijplijn. De Jaeger is ervan overtuigd dat de vraag groot is. “We zijn in gesprek met verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen, zij zijn gebaat bij woningen die snel weer verhuurd zijn.” Ook bij het Vlaams innovatieagentschap Vlaio loopt een studie die de haalbaarheid bestudeert.

Alleen de laatste afwerking van gevel en binnenwerk ontbreekt nog. Beeld Wouter Van Vooren

Het plaatje oogt inderdaad op best wat vlakken aantrekkelijk. Ja, het blijft een blokkendoos zonder veel karakter, maar wel een die afgesloten is van gas en voor een respectabele prijs gebouwd is met oog voor duurzame materialen. Het eerste inschuifhuis, vorig jaar gebouwd, kostte 175.000 euro. “Inclusief erelonen voor de architect”, zegt Vromman. “Die prijs ligt vooraf vast, en bovendien ontzorgen we mensen ook een beetje.”

Er is inderdaad geen stress omdat een aannemer niet komt opdagen, en de verdere planning als dominosteentjes in elkaar stuikt. Ook voor buren – die misschien initieel wat sceptisch zijn – liggen er voordelen te raap, zegt De Jaeger. Geen bergen zand of stellingen die wekenlang voor de gevel staan, bijvoorbeeld. “En bij zo'n op maat gemaakte inschuifmodule moet er nog steeds wat speling zijn. Er ontstaat zo ruimte tussen de huizen, die als thermische en akoestische isolatie werkt.” Weg met de lawaaioverlast.

Wooncrisis

Vanden Abeele, die opmerkt dat er in Gent heel wat initiatieven rond betaalbaar wonen zijn, zegt wel: “Dit blijft een kleinschalig initiatief dat voornamelijk op eigenaars is gericht.” De ‘wooncrisis’, zoals die binnenkort in een Gents (niet-bindend) referendum ter discussie ligt, is vooral een kwantitatief probleem van huurders. “De uitdaging is dus opschalen. Er zijn veel meer betaalbare, kwalitatieve huurwoningen nodig.”

Beeld Wouter Van Vooren

“Vooral op de private markt is het probleem nijpend”, zegt Vanden Abeele. Veel mensen die niet in aanmerking komen voor de sociale huurmarkt – maar ook niet genoeg verdienen om zelf iets te kopen – vallen nu uit de boot. Uit een recente woonstudie blijkt dat er tegen 2040 nog eens 20.000 nieuwe gezinnen bij komen in Gent. Naar schatting 6.000 woningen zijn nodig om iedereen te kunnen blijven huisvesten.

Zo’n inschuifhuis is dus geen structurele oplossing voor de woonproblematiek die in veel grootsteden de kop op steekt. “Voor mensen die nét het budget hebben om te kopen, maar niet om te renoveren, is dit wél een erg interessant model.”

Vromman schetst alvast een droomscenario, dat mensen met verbouwstress over de streep moet halen: “Ik stel me voor dat mensen gewoon een kleine maand op reis gaan, en bij terugkomst een nieuw huis hebben.” Met een beetje verbeelding zit de reis zelfs als pakketformule in de prijs inbegrepen.