Voor u getest: Sommelier Jurgen Lijcops proeft 9 verschillende gemberdrankjes

Wie is Jurgen Lijcops?

Jurgen Lijcops is niet enkel sommelier en spirits connaisseur, maar ook een echte horecaman. In het verleden baatte hij sterrenrestaurant The Glorious uit, vandaag is hij zaakvoerder van Bar Burbure in Antwerpen én Food & Beverages manager bij het prestigieuze Botanic Sanctuary Hotel.

Gemberdrank is Lijcops zeker niet onbekend. “Bij Bar Burbure maken we onze gemberdrank zelf”, licht hij toe. “Dat is eigenlijk vrij gemakkelijk. Op de zaterdagmarkt in Antwerpen kopen we kratten verse gember aan bij een Marrokaanse marktkramer voor amper € 5 per doos. Die wortels persen we vervolgens in de sapcentrifuge. Dat is de goedkoopste manier. Al kan ik mij voorstellen dat het voor huis-, tuin-, en keukengebruik handiger is om een fles kant-en-klaar gembersap in de koelkast te hebben staan. Toen ik Gimber proefde, het allereerste merk dat ooit op de markt kwam, vond ik dat echt goed. We gebruiken het zelfs in de bar van Botanic Sanctuary. Ik ben dan ook heel benieuwd om deze negen flessen blind te beoordelen. Zou er echt zoveel verschil in zitten?”

Jurgen Lijcops test gemberdrankjes. Beeld Steven Richardson

De test

Lijcops proefde elke gemberdrank blind uit hetzelfde soort wijnglas. Alle drankjes hadden dezelfde temperatuur en werden puur geproefd, zonder toevoeging van water.

Ginger Jack (bio) - “Vrij zoet” - Score: 7/10 - € 21,95 voor 700 ml (€ 31,35/l) - Verkrijgbaar bij Bio Planet, drankenwinkels of via www.gingerjack.be

“Dit is een vrij vloeibare gemberdrank, maar ik zie er veel schittering in. Je ruikt dat er meer ingrediënten aan zijn toegevoegd. Munt zit er overduidelijk in, al ruik ik precies ook iets van kaneel en steranijs. De gember verdwijnt hierdoor een beetje naar de achtergrond. De smaak zelf is vrij zoet, met appel- en munttoetsen. Hier is zeker extra suiker aan toegevoegd, wat het pikante effect van gember afvlakt. Het is geen ‘puur’ product, maar ik denk dat het interessant kan zijn met soda of in een cocktail. Een beginnende gember-lover zal dit product zeker weten te appreciëren.”

Ginger Jack. Beeld Steven Richardson

Martera Ginger Juice (bio) - “Bijtend pikant” - Score: 6/10 - € 6,75 voor 200 ml (= € 33,75/l) - Verkrijgbaar bij biowinkel of via www.martera.com

“Het is een vrij vloeibare substantie, met een matte, melkachtige kleurschakering. Naast gember ruik ik ook sinaasappel. De typische pittigheid van gember is wel afwezig en de smaak zelfs eerder onaangenaam. Het proeft echt bijtend pikant, de lekkere bite van gember ontbreekt. Dat maakt het voor mij een weinig charmerend, nogal eenzijdig product. Dit flesje heeft eerder medicinale dan gastronomische eigenschappen.”

Martera Ginger Juice. Beeld Steven Richardson

Frankly Shot Ginger coldpressed (bio) - “Voor iedereen goed” - Score: 7/10 - € 1,99 voor 60 ml - Verkrijgbaar bij o.a. Bio Planet of www.madenatural.nl

“Een matig dikke consistentie waarin je nog fijne deeltjes ziet zweven. Dat betekent dat deze gemberdrank waarschijnlijk maar gedeeltelijk is gefilterd. Wel merk ik een fijne geur op van verse gember: boeiend! Het is duidelijk een kwaliteitsproduct en ook de smaak stelt gelukkig niet teleur. Deze producenten weten duidelijk hoe ze een gemberdrank moeten samenstellen. Alleen is het drankje misschien net iets te zoet en mis ik de typische pittigheid die je associeert met gember. Voor mij mag het best een tikje bruter zijn. Het lijkt alsof ze een drankje hebben gecreëerd dat voor iedereen goed is.”

Frankly Shot Ginger coldpressed. Beeld Steven Richardson

Gimber Nr 2 Brut (bio) - “Echt lekker” - Score: 9/10 - € 21,95 voor 500 ml (= € 43,90/l) - Verkrijgbaar in supermarkt, drankenwinkel of via www.gimber.com

“Ik zie vooral een stroperige vloeistof met oneffenheden, wat opnieuw duidt op minder filtering. Volgens mij is het dus een heel puur product. Je ruikt eigenlijk ook meteen dat dit het betere werk is: het is de onmiskenbare geur van verse gember met een mooie pittigheid die niet ‘bijt’ zoals witte peper. Heel aangenaam. De smaak zelf is daarnaast geweldig. Verder proef ik een beetje suiker, maar die is goed gedoseerd. De gembersmaak blijft ook lang in je mond. Echt lekker, zoals het hoort!”

Gimber Nr 2 Brut. Beeld Steven Richardson

Gimber The Original (bio) - “In balans” - Score: 8/10 - € 21,95 voor 500 ml (= € 43,90/l) - Verkrijgbaar in supermarkt, drankenwinkel of via www.gimber.com

“Ook deze gemberdrank heeft duidelijk een minimale filtering gehad en is opnieuw vrij stroperig. Je ruikt meteen versgeperste gember, gevolgd door suiker. Die suiker proef je meteen in de mond. Toch is dit drankje vrij goed in balans. De eerste slok is heel aangenaam en je blijft de gember lang proeven. Hier is niets artificieels aan. Het is een heel goed product, alleen jammer van de grote hoeveelheid suiker.”

Gimber The Original. Beeld Steven Richardson

Gili (bio) - “De versie van een snoepjesfabrikant” - Score: 7/10 - € 22,95 voor 700 ml (= € 32,78/l) - Online te koop via www.gilidrinks.com

“Dit drankje heeft een lichtgele en wat groenige schijn met veel schittering. Hier duidt dat volgens mij op een hoge aciditeit en wanneer ik proef merk ik meteen dat mijn vermoeden klopt: puur citroen! Spijtig dat de gember daardoor een beetje naar de achtergrond verdwijnt. Verder proeft het vrij zoet. Het lijkt een beetje de versie van een snoepjesfabrikant die gember combineert met meerdere smaken om zo een drankje te creëren dat een echte allemansvriend is. Het zure en zoete aroma zijn hier heel slim gecombineerd, maar toch mis ik de kick van een échte gemberdrank.”

Gili. Beeld rv

Dr. Blend Gingero Shots - “Aan de zure kant” - Score: 6,5/10 - € 35,95 voor een doos van 12 shots (= € 49,93/l) - Online te bestellen via www.drblend.com

“Dit is een verdund product, dat zie je zo. Het is veel minder geconcentreerd dan de andere drankjes. Ik ruik niet meteen gember, wel veel appel en citroen. Als ik even wacht, ruik ik ook iets van rubber. Misschien is de drank eerst opgeslagen in plastic bidons? De smaak zelf is eerder aan de zure kant. De citroen overheerst en duwt de gember weg uit de eerste smaakindruk. Het is volgens mij een ander soort product, een kant-en-klaar drankje dat niet meer aangelengd moet worden zoals de andere gemberdrankjes die ik al proefde. Niet slecht, maar toch mis ik de kruidigheid van verse gember er wat in.”

Dr. Blend Gingero Shots. Beeld Steven Richardson

G’nger (bio) - “Artificiële smaak” - Score: 5/10 - € 8,95 voor 250 ml (= € 35/l) - Verkrijgbaar bij Holland & Barrett of via www.gnger.nl

“Deze gemberdrank schift vrij snel. De keur is mat en ik zie geen oneffenheden, de geur is eerder eentonig. Ergens ruik ik gember in de achtergrond, maar niet in een frisse of aangename versie. Bij de eerste slok krijg ik een branderig stekend gevoel op de tong, net zoals bij witte peper. De smaak is zeer artificieel en heeft volgens mij niets met verse gember te maken. Ik proef weinig ambachtelijkheid, tot op het storende af.”

G’nger. Beeld Steven Richardson

Ginger Club (bio) - “Lekker in een cocktail” - Score: 7,5/10 - € 21,90 voor 500 ml (= € 43,8/l) - Online te koop via www.gingerclub.be

“Dit is duidelijk een vrij stroperige consistentie, en de kleur is aan de donkere kant, meer richting lichtbruin. Dat kan betekenen dat er minder gember in verwerkt zit. De drank ruikt heel zoet, met toetsen van kokos. Ik ruik slechtst een lichte zweem van gember op de achtergrond. De drank maakt vrij braaf met vooral citrus en suiker die overheersen. Deze geeft me een beetje een limonadegevoel. Ik denk dat de jongere generatie deze variant geweldig lekker zal vinden in een cocktail. Prima drankje, je gaat er zeker niemand boos mee maken.”

Ginger Club. Beeld Steven Richardson

Moscow Mule: de favoriete gembercocktail van Jurgen Lijcops Ingrediënten voor 1 cocktail: - 5 cl Grey Goose vodka - 1 cl Falernum (kruidige siroop) - 1 cl limoensap - 2 cl Gimber - 1 flesje Thomas Henry gingerbeer - 1 partje limoen