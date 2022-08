Voor u geproefd: alcoholvrije alternatieven waar echt wel wat plezier aan te beleven is

Warme zomeravonden worden gezelliger met een glas wijn of een biertje. Toch? Steeds minder. Tal van spannende alcoholarme alternatieven – waar echt wel wat plezier aan te beleven is – maken hun opmars. Een overzicht.

1. Drinkt u ook meer tijdens de zomervakantie? Deze negen alcoholvrije alternatieven brengen redding

De zomervakantie doet sommigen sneller en vaker naar het glas grijpen. En dat net nu onze gezondheid voorop staat. Femke Vandevelde zocht, samen met enkele experts, naar spannende en alcoholvrije alternatieven.

2. Zijn alcoholvrije bieren ook te drinken?: 20 non-alcoholische biertjes uitgetest door ons proefpanel

Elke brouwer heeft tegenwoordig wel alcoholvrije bieren in het assortiment. Maar zijn die ook te drinken? Ons proefpanel doet de test.

3. Voor u geproefd: drie spannende flesjes alcoholloze wijn

Dirk Rodriguez proeft drie spannende flesjes alcoholloze wijn. Let wel: neem de tip op de etiketten van 0,0% wijn ter harte: ijskoud serveren! Helpt namelijk om het fikse suikerresidu te compenseren.

4. Sommelier Jurgen Lijcops proeft 9 verschillende gemberdrankjes: ‘Echt lekker, zoals het hoort!’

Gember duikt de afgelopen jaren in elke supermarkt of op elke menukaart in de dichtstbijzijnde cocktailbar op. Sommelier en spirits connaisseur Jurgen Lijcops vergelijkt negen verschillende varianten en deelt zowel een 9/10 als een 5/10 uit. ‘Dit heeft niets met gember te maken, tot op het storende af.’

5. Zin in een mocktail? Drie alcoholvrije spirits uitgetest

Sterkedrank zonder alcohol. Het komt bij velen over als een contradictio in terminis. Dirk Rodriguez wijst de weg in de drankenafdeling en proeft drie alcoholvrije spirits.

Kombucha. Zuur, wellicht gezond en een goede alternatief voor wijn. Het hip drankje bestaat al jaren maar is sinds kort erg populair geworden. “Hoe vaker je het drinkt, hoe meer je ervan gaat genieten.”

7. Vieren zonder alcohol is niet moeilijk: met deze vijf lekkere alternatieve drankjes gaat het feest door

Feestelijk én non-alcoholisch? Dat hoeft geen tegenstelling te zijn. Drink je (even) geen alcohol, ben je BOB of wil je gewoon fris en bij volle bewustzijn van een feestje genieten? Met deze vijf lekkere alternatieven kan het feest blijven doorgaan.