‘Voor mij nooit meer een relatie opgezweept door seks, ruzies en hevige verzoeningen’

Toen Hans (68) na een dolle alles-of-nietsrelatie weer tot zichzelf kwam, vond hij rust bij een nieuwe vrouw. Al duurde het een hele tijd voor ze ontdooide. ‘Pas na vijf maanden trok ze haar stekels in.’

“Ik kende haar van de tennisvereniging. Ze had mooie benen maar ze was getrouwd met een vreselijke man, dus ik ging er automatisch van uit dat zij ook vreselijk was. Die aversie was wederzijds. Tijdens een wedstrijd was haar mijn bespottelijk fanatieke spel opgevallen. Ik stond dik voor en bleef maar opgewonden proberen mijn voorsprong nog groter te maken. Altijd willen winnen, zij keek er met geërgerde verbazing naar. Nee, we hadden niks met elkaar. Toen ik gevraagd werd voor een bestuur en ik informeerde naar de andere bestuursleden, bleek zij de voorzitter. Even overwoog ik het maar niet te doen. En zij blijkt te hebben gezegd, die Hans, daar heb ik het niet zo voor. Maar het betrof de vereniging voor zeventig mensen met een verstandelijke beperking. Zij hadden recht op een goed functionerend bestuur. Dus liet ik me overreden.

“Naarmate de tijd vorderde kreeg ik steeds meer waardering voor haar. Ze leidde de vergaderingen met strakke hand, maar liet iedereen uitpraten, ze kon luisteren. Ze had iets zakelijks en nuchters. Doorgaans geen eigenschappen waar je me wakker voor kunt maken, maar voor een voorzitter heel efficiënt. Ze had een zekere rust en overzichtelijkheid die me plotseling erg beviel. Of mijn ervaringen met een vrouw een paar jaar ervoor daar iets mee te maken hadden weet ik niet. Wel dat die meeslepende, euforische alles-of-nietsrelatie van toen me het misleidende gevoel had gegeven dat ik weer leefde maar me in werkelijkheid op de rand van de afgrond had gebracht. Eén ding wist ik heel zeker toen ik rond mijn zestigste weer een beetje tot mezelf kwam: voor mij nooit meer een relatie als een dolle zweefmolen, opgezweept door seks, ruzies en hevige verzoeningen.

“Ik wilde rust. En toen bleek dat de voorzitter en ik allebei sportfietsen hadden. Ik vroeg haar mee voor een middagje door de Noord-Hollandse duinen. Alleen fietsen, verder niks, maakte ze meteen duidelijk. Ze was inmiddels gescheiden en had geen amoureuze plannen meer. Maar fietsen vond ze gezellig. Ze leerde me hoe je een tocht zo plant dat je op de heenweg de wind tegen hebt en terug de wind mee en als we rustten in het duingras bleek ze een onbevooroordeeld luisteraar te zijn. Niet iemand die het gesprek overneemt.

“Ze was vriendelijk en evenwichtig. We praatten over van alles, maar ook het niet praten was fijn. Soms fietste zij een stukje vooruit, soms ik. Dat we ons vrij voelden dat te doen, was prettig. En tot mijn verbazing begon ik na een tochtje of drie een beetje verliefd te worden. ‘Ik vind je een heel leuke vrouw’, zei ik op een dag. Ze antwoordde: ‘Ik vind jou ook een heel leuke man, maar ik wil geen relatie.’ Mijn lieve voorzitter, altijd even duidelijk en correct. Een keer maakten we een stop in de duinen, ik haalde een flesje wijn tevoorschijn, het was mooi weer en op een of andere manier leek dit een passend moment voor een arm om haar heen, maar ijlings dook ze weg. En zonder er verder veel woorden aan vuil te maken, nipten we van onze wijn. Intussen bleven we gewoon afspreken, onze activiteiten verbreedden zich tot een keer samen naar de bioscoop. Mijn hoop, ik kon het niet helpen, groeide. Een andere keer stuurde ze een bericht: ben je thuis, dan kom ik even koffiedrinken. En weer dacht ik, wie vraagt zoiets? Dit moet de doorbraak zijn. Maar het bleek haar echt alleen om de koffie en het gesprek te doen. Leuk dat je er was, liet ik haar na afloop per app weten, maar ik vind het af en toe lastig me een houding te geven, sorry. Ze appte terug: ‘Ik had ook graag gezien dat het anders was. Maar de koffie was heerlijk, en ik kijk uit naar de finale.’ Daarmee bedoelde ze: de tennisfinale waarin wij het in een dubbelspel zouden opnemen tegen de nummers één.

“Na een paar maanden vond ik mijn verliefdheid een beetje pathetisch worden en nam me voor een stap terug te doen, toen ze ineens midden in de nacht een mail stuurde. Ze had haar stekels, zij noemde het haar doornen, ingetrokken. Ondanks de slechte ervaringen in haar huwelijk, wilde ze het toch met mij proberen. Vijf maanden had ik tegen beter weten in avances gemaakt, of beter: getrokken aan een dood paard en toen kwam op de vierde dag van september voorzichtig de eerste zoen. Het was bij mij thuis, de tennisfinale was uitgesteld door de regen en ze besloot naar mij te komen. Lang duurde haar bezoek niet, ze was nog steeds wat terughoudend en ik wilde niet meteen te vrijpostig zijn. Maar als verliefde vlinders veegden we een paar dagen later onze tegenstanders van de baan. Zeven jaar geleden is dat nu, sindsdien zijn we elk weekend samen. Op vrijdagavond ga ik naar haar toe, want zij heeft een groter huis. We lezen veel. Vorig weekend las zij Een liefdes­huwelijk van Monica Ali en ik het tweede deel van M van Antonio Scurati. Zij ligt languit op de bank en ik zit op een stoel tegenover haar. We drinken thee, ik eet daar speculaasjes bij en af en toe laten we elkaar weten wat we boeiend of grappig vinden. Het contrast met mijn vorige relatie had niet groter kunnen zijn. Toen hielden we elkaar gegijzeld in uitersten en reden in wodka-­nevelen per trein door uitgestrekt Siberië, nu gaat de vakantie naar Denemarken. Uiteraard op de fiets.

“Eén beeld van afgelopen zomer staat me nog helder bij. Ik wist het ook niet, maar er zijn pittige heuvels in ­Denemarken en waar ik vroeger altijd als eerste op de top was, moet ik de laatste jaren toezien hoe zij mij steeds vaker inhaalt. Zo ook deze keer. Heel rustig wachtte ze me boven op. Toen ik vloekend buiten adem aankwam, lachte ze. ‘Je moet niet zo vloeken, bewaar je energie voor het fietsen zelf.’ Zonder enige ergernis zei ze dat, laconiek en geamuseerd. Wij zijn niet één, en dat streven we ook niet na. Dat geeft een kalmte en vrijheid die meer voldoening geven dan welke eerder ervaren passie dan ook.”