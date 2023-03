Voor durvers: artistieke/expressieve/gedurfde mannentruien zijn een trend

The artist is very present dit seizoen, maar dan vooral in truivorm. Met ingebreide stripfiguren, rustieke taferelen, hele kunstwerken of kunstenaarstronies. Fans van collages en patchwork zitten ook helemaal snor.

Jazztrompettist Don Cherry in een extravagante jarenzestigtrui, met het blauw van de cool jazz en het rood van de free jazz. Beeld Getty

Het icoon

Als cool een kleur zou zijn, zou dat blauw zijn. Misschien dat Miles Davis daarom in 1959 Kind of Blue bedacht, de titel van wat het meestverkochte jazzalbum aller tijden zou worden – cool jazz in optima forma. Het groene buttondown-overhemd dat Davis droeg op de hoes van Milestones introduceerde hem in Europa als stijlicoon. Voor Elvis en de Stones waren het de jazz cats die de toon zetten.

Richting de jaren zeventig zou Davis het understatement vervangen door de extravagantie die hij afkeek van zijn vriend Jimi Hendrix. De tien jaar jongere Don Cherry keek zijn stijl weer af bij Miles. De modernistische trui van Cherry, op de foto links, is bijna metaforisch, met het blauw van de cool jazz dat langzaam overgaat in het rood van de free jazz.

Louis Vuitton, zomer 2023 Beeld Imaxtree

J.W. Anderson, zomer 2023 Beeld Imaxtree

Kolor, zomer 2023 Beeld Imaxtree

Kidsuper Studios, zomer 2023 Beeld Imaxtree

University of Westminster, zomer 2023 Beeld Imaxtree

Op de catwalk

Met een effen grijze pull of een suffe bruine trui kan een hippe vent de deur niet meer uit dit voorjaar. Hoog tijd om kleur te bekennen en ’s dragers artistieke kant te showen. Sommige modehuizen kozen vrij letterlijk voor kunst en kunstenaars bij wijze van opdruk: Watanabe (cit)eerde Lichtenstein, J.W. Anderson toonde Rembrandts toet. Armani hield het bij geometrische vlakken en Kidsuper, Dior en Vuitton breiden (strip)figuren in. Meest arty: de afstudeershow van de Universiteit van Westminster, met een patchworktrui van supporterssjaals. Ideetje voor voetbalminnende thuisnaaiers?

Junya Watanabe, zomer 2023 Beeld Imaxtree

Who Decides War, zomer 2023 Beeld Imaxtree

Dior Men, zomer 2023 Beeld Imaxtree

Giorgio Armani, zomer 2023 Beeld Imaxtree

De sterveling

“Ik vind mezelf de beste ontwerper. Omdat ik bijna al mijn kleren zelf maak. En ook omdat ik het uiterlijk heb van een ontwerper.” Aan het woord is Bockie De Repper over zijn vestimentaire keuzes die getuigen van moed, smoel en je-m’en-foutisme. Zoals hieronder de ‘comfy season’-hoodie met luipaardprint, waarmee hij paginagroot opdraafde in dit magazine en in Humo. Afzichtelijk of verrukkelijk? Wat u ervan vindt, kan hem wellicht geen moer schelen, en alleen al daarom verdient hij een plekje in deze eregalerij der truiendragers. “Het laatste stuk dat ik laten drukken heb, is een trui met daarop het logo van Adidas, maar veranderd in Obesidas, gemaakt door de cartoonist Mat.”

Beeld Thomas Sweertvaegher

Tips & tricks

• Color blocking, het combineren van contrasterende kleuren, is populair in de mode, maar het is toch echt afgekeken van de kunst, namelijk van Piet Mondriaan.

• Als je met de afdruk van een kunstwerk op je borst loopt, weet dan van welke kunstenaar het is.

• Dat gezegd hebbende: de hoogwaardigheid van de kunstenaar in kwestie straalt helaas niet op de drager af.