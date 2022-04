Vlot, joert of retrocaravan? 3x uniek kamperen in eigen land

Een kampeerterrein staat niet langer synoniem met een lap verdord gras. Wat gedacht van deze unieke campings in eigen land?

In de Nachtegaal

Op minicamping In de Nachtegaal in Heuvelland kan je je eigen tent neerpoten, maar veel leuker zijn de retrocaravans die de uitbaters verhuren. Dat die gek zijn op alles wat naar vintage ruikt, blijkt ook uit de emaillen borden en de meubeltjes uit de jaren 60 en 70 in het aanpalende café, waar je terechtkan voor een picon maison of een potjevleesch. Vanop de Rodeberg, hartje Westhoek, kijk je over de omliggende wijnranken helemaal tot aan de schreve.

Vintage caravan vanaf 145 euro, Airstream 320 euro (2 nachten, incl ontbijt). indenachtegaal.com

Nomadsland Beeld RV

Nomadsland

Het is dat je hier als kampeerder af en toe oog in oog staat met een edelhert of een zwijn, of je waande je niet in de Ardennen maar op de Mongoolse toendra. Dat is het effect van de joerten van Nomadsland, een pop-upcamping nabij de Franse grens. Kruip naast een kabbelend riviertje in de hottub of neem deel aan een sessie wijnyoga. En nee, dat betekent niet dat je je aan een neerwaartse hond moet wagen na het slempen van twee flessen blanc de blancs.

Midweek vanaf 290 euro, incl. gebruik Finse sauna, hottub en activiteiten. nomadsland.eu/nl

Vlotkamp Beeld RV

Vlotkamp

In de West-Vlaamse polders dobberen acht vlotten op een plas water. Na het inchecken duw je een kano het water op en peddel je naar je eigen tent. En daarna... niets dan stilte. Instant onthaasten. Bewonder de zonsondergang en giet je glas nog eens vol. Of niet, want voor een plasje stap je naar de oever. Een van de vlotten is via een loopbrug bereikbaar voor mensen in een rolstoel. Nog niet uitgekampeerd? In het nabije Ruddervoorde is er ook een Boomkamp.

Vlotkamp ligt op Domein Polderwind in Zuienkerke. Vanaf 130 euro/nacht. vlotkamp.be