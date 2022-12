Vlees en vis op de koudste plek en overschotjes in het midden: zo richt je je koelkast het best in

Een opgeruimde koelkast verkleint de kans dat er van alles in de prullenbak belandt aanzienlijk. Maar wat bewaar je op welke plek? Met deze tips blijft uw eten nóg langer goed.

De ideale koelkast heeft een temperatuur van 4 graden, zo blijven de producten het beste houdbaar en beperk je de uitgroei van ziekmakers. Maar niet overal in het apparaat is het even koud. “Omdat koude lucht zwaarder is dan warme lucht, is de temperatuur boven in de koelkast vaak hoger dan onder in de koelkast. Dat kan zomaar enkele graden schelen”, zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum.

De temperatuur hangt af van het type koelkast en hoe vaak je hem gebruikt. Als je een ingebouwd vriesvak hebt, kan dat ook weer variëren, weet Els Jacobs van DeHuishoudCoach.nl. “Als je vriesvak onderin zit, dan is het onder in de koelkast vaak kouder dan op de bovenste plank. Als hij bovenin zit: andersom.”

Beste plek om eten in de koelkast te bewaren

Wil je het overzicht bewaren en zo lang mogelijk met je eten en drinken doen, dan is dit (van boven naar beneden) de ideale indeling van je koelkast.

Klik of tik in de interactieve afbeelding hieronder op een icoontje om te lezen welke producten je daar bewaart. Meer tips en een uitgebreide toelichting lees je onder de afbeelding.

Boven in de koelkast

Broodsalades en geopende potjes

Op de bovenste plank is het iets warmer. Daarom kun je hier prima brood­salades, (afgedekte) geopende potjes en frisdranken bewaren. Ook kaas kun je hier neerleggen; die kan zelfs uitdrogen als hij te koud wordt.

Zet geopende verpakkingen wel altijd vooraan. En bewaar je ­producten zo veel mogelijk in de originele verpakking, zodat je makkelijk de houdbaarheidsdatum kunt ­vinden.

Midden in de koelkast

Kliekjes en gesloten verpakkingen

Als je eten overhebt en wilt bewaren, doe je dat midden in je koelkast. Laat deze kliekjes wel eerst afkoelen (niet langer dan twee uur) voordat je ze erin zet. “Doe de afgekoelde restjes in afsluitbare bakjes en zet de datum erop. Eet restjes uit de koelkast binnen twee dagen op”, adviseert Schutte.

Zo’n vaste plek voor kliekjes is aanbevolen, anders worden ze nog weleens vergeten, weet Jacobs. “Gebruik voor het bewaren vierkante bakjes in plaats van ronde. Zo bespaar je ruimte. Sluit ze goed af. Als je kiest voor doorzichtige bakjes, zie je meteen wat erin zit.”

Kaas kun je ook prima in het midden van de koelkast ­bewaren.

Houd overzicht: bespaar geld en energie in de keuken • Doe je boodschappen wekelijks. Zo bespaar je tijd en geld en kun je werken met een standaard lijstje, adviseert ­Jacobs. Voordat je naar de supermarkt gaat, controleer je steeds wat je nog in huis hebt. Maak je koelkast dan ook direct schoon. • Check regelmatig de temperatuur van je koelkast door er minimaal acht uur een koelkastthermometer in te plaatsen, liefst in een glas water. Het beste is een temperatuur tussen de 3 en 4 graden. • Kijk ook of de rubbers nog goed zijn. Deze zorgen voor luchtdichtheid. Bij slechte rubbers gaat onnodig energie verloren. Je kunt dit checken door een zaklamp in een donkere koelkast te leggen en te kijken of er licht door de randen ontsnapt.

Onder in de koelkast

Vlees en vis

In dit koudste deel van de koelkast ­bewaar je bederfelijke producten, zoals vlees en vis. Op die manier kunnen ook geen sappen uit je vlees of vis op andere producten lekken.

Groentelade

Voor groente en fruit

Groenten bevatten veel vocht en kunnen daarom snel uitdrogen. “De groentelade zorgt ervoor dat de luchtvochtigheid hoger is dan in de rest van de koelkast”, legt Schutte uit. “Bewaar de groente dus bij voorkeur in de lade en in de originele verpakking.”

Als je koelkast twee lades heeft verdeel je de producten naar keuze, adviseert Jacobs. “De ene persoon verdeelt dit in groente en fruit, een ander weer in gesneden of ongesneden. Je kunt de inrichting het beste aanpassen aan de categorieën die jij al in je hoofd hebt.”

Koelkastdeur

Boter, sauspotjes, sappen en zuivel

Omdat de deur door het openen het warmst wordt, is de deur de plek waar je producten als boter, geopende sauspotjes, sappen en geopende zuivel neerzet. Die kunnen daar prima tegen. “Melk kun je geopend drie tot vijf dagen bewaren”, zegt Schutte. Maar laat de deur niet te lang open, benadrukt ze, want hoe warmer het wordt, hoe sneller bacteriën en schimmels uitgroeien.

Laat bederfelijke producten ook niet te lang buiten de koelkast. Staat een pak melk een uur buiten de koelkast, dan verkort de houdbaarheid met een dag.

Buiten de koelkast

Courgette en citrusvruchten

Als je twijfelt of iets in de koelkast moet, kun je het beste de winkel als leidraad nemen. “Liggen in de supermarkt de courgettes in een krat, dan hoeven ze niet in de koelkast. Hetzelfde geldt voor citrusvruchten”, zegt Jacobs. Schutte: “Komkommers en andere vruchtgroenten, zoals tomaat en paprika, bewaar je het beste op een andere koele plaats. Daar blijven ze langer goed dan in de koelkast.”

Of eieren nu wel of niet in de koelkast bewaard moeten worden, daarover verschillen de meningen. Het Voedingscentrum adviseert in elk geval om ze wel in de koelkast te bewaren. Dat verkleint de kans op bederf.