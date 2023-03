Vlamingen getuigen over afslankhype Ozempic: ‘Toen de dosis werd verhoogd liep het fout’

Niet blij met het cijfer op de weegschaal? Véél Vlamingen zien in Ozempic de redding. Het diabetesmedicijn stilt je hongergevoel: vaarwel kilo’s, schijnbaar moeiteloos. Ook James, Cathy en Katrien investeerden honderden euro’s in de kuur. Maar toen ontdekten ze waarom niemand eerlijk durft te zijn over de nasleep ervan. ‘Als ik nog maar over Ozempic praat, krimpt mijn maag weer in elkaar.’

Dat Ozempic je in een sneltempo helpt afvallen, klinkt al maanden als muziek in de oren van veel personen. Het medicijn, dat in België enkel erkend is als diabetesmedicijn, vliegt nu al een tijd razend snel over de toonbanken van apothekers. Het gevolg: een stockbreuk die al zo’n half jaar duurt, ten koste van diabetespatiënten die het medicijn echt nodig hebben. De situatie is schrijnend, klonk het al in de media. Wat bij veel gebruikers net zo schrijnend is, zijn de effecten eens ze met de injecties stoppen.

James (36): ‘Ozempic is voor mij een ‘één keer en dan nooit meer’-verhaal’

“Voor ik met Ozempic startte in oktober 2021, woog ik 118 kilogram. Noem me gerust een stevige man”, lacht James. “Mijn gewicht belemmerde mijn gezondheid op dat moment niet. Ik startte de kuur puur om me beter in mijn vel te voelen.” In het begin merkt James al snel de voordelen van het medicijn. “Ik viel op drie maanden tijd tien kilogram af. Mijn maag kon minder aan en mijn eetlust daalde, waardoor de porties op mijn bord telkens kleiner werden.”

Na een tijd verhoogt James zijn dosis in samenspraak met een endocrinoloog van 0,25 naar 0,5 milligram. Later naar 1 milligram. “Die laatste stap was voor mij de boosdoener. Ik ben nog nooit zó ziek geweest. Ik kon het huis niet uit, ervaarde de ergste buikpijn die ik ooit had. Mijn maagzuur rook erg onfris, waardoor ik misselijk werd van mezelf. Ik hing uren boven het toilet om over te geven, met bloeduitstortingen in mijn gezicht van de druk tot gevolg.”

Naast de fysieke pijn speelde ook het financiële plaatje mee voor James. “Omdat ik geen diabetespatiënt ben, kreeg ik de injecties niet terugbetaald. En dan is 115 euro per maand een flinke som geld. Na een half jaar trad er ook gewenning op en keerde mijn eetlust terug, al bleef mijn dokter volhouden dat dat niet kon. Die verschillende factoren zorgden voor mijn finale beslissing: stoppen met Ozempic.”

Beeld Joel Hoylaerts / Photo News

Opluchting

“De gevolgen waren pittig. Ik had meteen opnieuw honger en kwam die tien verloren kilo’s in sneltempo bij. Ergens hoopte ik dat mijn lichaam gewoon was geraakt aan die kleine porties en ik dat stramien kon handhaven, maar dat lukte niet. Is dat misschien zwak van mij? Dat kan. Maar het toont wel dat Ozempic slechts een hulpmiddel is en geen waterdicht medicijn met langdurig effect.”

Ondanks de teleurgesteldheid in het product, voelde James zich wel beter nadat hij stopte met de injecties. “Er viel een bepaalde druk van mijn schouders. Of beter gezegd, van mijn lichaam. Je spuit iets in en ik merkte dat mijn lichaam dat moeilijk kon verteren. Ik was ook zo ongelooflijk blij dat ik eindelijk niet meer ziek was. ‘Die brol is uit mijn lijf’, zo voelde het. Ik was opgelucht.”

Voor James is Ozempic een ‘één keer en dan nooit meer-verhaal’. “Voor mijn vrouw geldt hetzelfde, want je mag je naasten niet vergeten in dat proces. Ook zij heeft het moeilijk gehad, omdat ze mij zo zag afzien na de wekelijkse injectie. Misschien had ik met de juiste begeleiding het traject wel kunnen volhouden. Ik weet het niet. Intussen vond ik een sport die ik leuk vind, maar mijn zin om te vermageren staat wel even on hold. Ik heb te veel afgezien door die Ozempic. In de toekomst kies ik enkel nog voor de natuurlijke weg.”

Cathy (45): ‘Als ik nog maar over Ozempic praat, word ik opnieuw ziek’

“Ozempic … waar zal ik beginnen”, zucht Cathy. “In februari 2022 kreeg ik hartritmestoornissen door medicatie die ik al een tijd nam vanwege meerdere operaties en een geschiedenis met melanomen. Ik kwam daardoor veel bij en woog op den duur 90 kilogram. Mijn cholesterol was veel te hoog en mijn hartritmestoornissen verergerden. Mijn cardioloog stond erop dat ik zou vermageren, waarop ik werd doorgestuurd naar een endocrinoloog. Hij vertelde mij dat ik net niet in aanmerking kwam voor een maagverkleining, dus schreef hij Ozempic voor.”

In april 2022 startte Cathy met de laagste dosis, 0,25 milligram. “De kilo’s vlogen eraf. Ik verloor tien kilogram op drie maanden tijd. Mentaal voelde ik mij fantastisch. Ik was fier op mijn nieuwe lichaam en paste opnieuw in kleren die al lange tijd onaangeroerd in mijn kast lagen. Ook fysiek ging het veel beter en namen mijn klachten af. Na een tijd werd de dosis verhoogd tot 0,5 en daarna tot 1 milligram. En toen liep het fout.”

Ook Cathy werd serieus ziek. “Ik dacht alleen maar dat ik moest overgeven. Ik vond het zelfs erger dan zwangerschapsmisselijkheid. Ik liep van mijn bed naar het toilet en terug. De héle dag door. Ik was compleet uitgeput. Het was een aanslag op mijn lichaam.”

Cathy. Beeld Cathy

20 kilogram extra

Cathy besloot daarom op eigen houtje om te stoppen. “Ik vond het het niet waard om zó ziek te zijn. Het belemmerde mijn dagdagelijkse leven. Daarbovenop maakte ik mij ook zorgen over de gevolgen wanneer ik zou stoppen, omdat je daar niéts over hoort. Het was onbekend terrein.”

Helaas krijgt Cathy al snel een antwoord op die vraag. “Op een half jaar tijd kwam ik twintig kilogram bij. Het was een vreselijke rollercoaster. Op het ene moment pas je in je oude kleren en een half jaar later pas je nergens meer in. Mentaal heb ik het nog altijd zwaar. Ik wilde mij in het begin verstoppen, omdat het voelde alsof ik had gefaald. Ik heb al zoveel overwonnen, en toch was deze Ozempic-kuur te sterk.”

Omdat Cathy na elke injectie zo ziek was, duurde het ook even vooraleer haar lichaam herstelde. “Ik was nog een tijd misselijk en moe. Zelfs nu, wanneer ik over Ozempic praat, word ik opnieuw misselijk. Alsof mijn maag samenkrimpt. Ik ben mentaal nog altijd niet gerecupereerd van die periode. En fysiek sukkel ik ook opnieuw doordat ik ben bijgekomen. Mijn cholesterol is te hoog en mijn hartritmestoornissen opnieuw erger.”

Om mentaal en fysiek weer sterker te worden, klopte Cathy recent bij een diëtiste en personal coach aan. “Vanaf nu gebeurt alles op karakter. Ozempic is definitief een afgesloten verhaal.”

Katrien (47): ‘In één knip vervloog 1.200 euro’

Zo’n half jaar na haar laatste injectie, heeft ook Katrien de draad in haar leven opnieuw opgepikt na een pittig Ozempic-trajct. “Ik zal nooit nog Ozempic nemen. Zeker nu de mensen die het écht nodig hebben, de diabeten, het medicijn al even niet meer kunnen krijgen door die stockbreuk.”

“Toen ik met Ozempic begon, was daar nog geen sprake van. Anders was ik nooit aan die kuur begonnen”, zegt Katrien. Zij startte het Ozempic-traject op nadat ze door baarmoeder- en eierstokkanker plots in de menopauze belandde. “Ik kwam veel gewicht bij, omdat ik ook nog medicatie neem voor mijn bipolaire stoornis. De gewichtstoename stopte niet. Ik ben niet zo groot, waardoor mijn BMI op een bepaald moment veel te hoog was.”

Beeld Photonews

Katrien nam eerst een diëtiste onder de arm en waagde zich aan een andere dieethype, namelijk intermittent fasting. “Maar niets bood soelaas. Mijn huisarts schreef daarom Ozempic voor. In vijf maanden tijd verloor ik acht kilogram. Mijn eetlust verminderde drastisch en vooral mijn zin in zoet verdween zo goed als volledig. Ik was wel erg misselijk en had vaak het gevoel dat ik moest overgeven. Dat verminderde gelukkig wel op den duur, maar ja... (wordt stil) Toen trad er gewenning op.”

Katrien raadpleegt daarom haar arts. “Hij vertelde mij dat ik minstens een jaar lang moest doorzetten. Dus ik deed dat, maar bleef hangen op die acht kilogram. Ik ben dan uiteindelijk gestopt omdat ik het medicijn te duur vind om niets meer te betekenen voor mij.”

1.200 euro de deur uit

Net zoals bij James en Cathy, komt ook Katrien daarna haar verloren gewicht bij. “Mijn eetlust was meteen terug en mijn zin in zoet even sterk als voorheen. Vanaf het moment dat ik stopte, viel ik dus gewoon terug in mijn oude gewoontes, ook al lette ik nog erg op mijn eten. Er was gewoon niets aan te doen. Het was echt een rollercoaster.”

“Ik deed een jaar lang zoveel moeite, spendeerde 1.200 euro aan het medicijn en in een knip was er niets meer van te zien. Ik voel mij bedrogen. Mentaal heeft dat nog een tijd nagezinderd. Zeker omdat het niet bij die acht kilogram bleef. Ik ga nu naar een diëtiste en hoop op die manier opnieuw gewicht te verliezen.”

Endocrinoloog Yves Kockaerts: ‘Ozempic-kuur is zoveel meer dan louter een spuitje’ “Alle getuigen kwamen in sneltempo bij nadat ze stopten met Ozempic. Dat is geen verrassing”, steekt endocrinoloog Yves Kockaerts van wal. “Ozempic bevat semaglutide, een stof die je hongergevoel reguleert, je maagfunctie vertraagt en signalen stuurt naar het ‘eetlustcentrum’ in je hersenen. Je krijgt minder drang om te eten, neemt daardoor kleinere porties en valt dus af. Wanneer je met de medicatie stopt, worden er geen signalen meer gestuurd naar het eetlustcentrum. De rem die je voelde valt weg, en je hervalt simpelweg in je oude gewoontes. Het is een soort jojo-effect.” Dit is het geheim van een geslaagde Ozempic-kuur Dr. Kockaerts benadrukt daarom het belang van een goede begeleiding. “Een Ozempic-kuur is zoveel meer dan louter een spuitje zetten. Je hebt begeleiding nodig van een psycholoog, kinesist en diëtist. Dat kan op individuele basis of in groepsverband.” “Het is ook de reden waarom men aanraadt om Ozempic minstens een jaar te nemen. Je krijgt dan voldoende tijd om je levensstijl aan te passen met behulp van die begeleiding. In the end komt het erop neer dat je je eetgedrag aanpast, evenwichtiger gaat leven en gezonder eet. Daarmee bedoel ik: kleinere porties, per maaltijd voldoende groenten, twee of meer stukken fruit per dag, vetarme voeding en weinig alcohol. Ozempic is slechts een duw in die juiste richting. Later is het aan de patiënt om het verloren gewicht te handhaven.” Heftige bijwerkingen Maar wat dan met die stevige bijwerkingen, die je soms geen andere keuze geven dan te stoppen? “Je kan inderdaad last krijgen van bijwerkingen, zoals misselijkheid, braken of constipatie. Dat zien we in de praktijk vooral bij mensen die de hoogste dosis, dus 1 milligram semaglutide, inspuiten.” “Er is geen verklaring voor waarom de ene persoon daar zo van af ziet en de andere minder. In de meeste gevallen gaan die klachten na een tijdje voorbij. De personen die wel telkens ernstige last hebben, raad ik aan om terug te schroeven naar een lagere dosis ofwel de kuur te staken.” JGewicht kan wel degelijk stagneren Nog zo’n belangrijke conclusie: je gewichtsverlies stopt op een zeker punt. “De meeste personen vallen af met Ozempic. Dat is een feit. Maar iedereen bereikt op een bepaald moment een plateau, en dat is voor elke persoon verschillend. De ene valt 10 kilogram af, terwijl de ander misschien wel 30 kilo verliest. Personen die Ozempic nemen in combinatie met steroïden, zoals cortisone, of antipsychotica gaan ook vaker merken dat hun gewichtsdaling wordt geremd. Eens de Ozempic-gebruiker zijn of haar plateau bereikt, helpt het medicijn je alleen nog om je nieuwe gewicht te behouden. Je gaat dus niét verder afvallen.” “En dan maak je dus best een beslissing. Of je zet je kuur verder, of je stopt en laat je nieuwe levenswijze het werk doen. Maar dan heb je natuurlijk wel die goede begeleiding nodig.”

*James en Katrien getuigden anoniem. Hun namen zijn bekend bij de redactie.