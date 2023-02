Vlaamse avonturiers over hun belevenissen ter land, ter zee en in de lucht: ‘Hoe zot is het wat ik heb meegemaakt!’

In het Play4-programma Over de oceaan wagen zes bekende Vlamingen zich aan een onvergetelijke zeiltocht. Niet alle kijkers nemen er genoegen mee om zulke ervaringen enkel vanop hun sofa te aanschouwen. Drie Vlaamse avonturiers vertellen over hun honger naar verre landen, fysieke uitdagingen en nieuwe ervaringen.

Tristan Boedts: ‘Zo veel mogelijk van de wereld zien voor ik in een rolstoel beland’

Veel mensen dromen ervan om in de verre toekomst een wereldreis te maken, maar globetrotter Tristan Boedts (26) uit Gent kon zijn internationale plannen niet eindeloos uitstellen. Hij lijdt al sinds zijn geboorte aan een spieraandoening die zijn fysieke capaciteiten steeds verder inperkt. Pas twee jaar geleden, toen de officiële diagnose van ‘limb-girdle spierdystrofie’ viel, wist Boedts hoe zijn ziekteverloop er zou uitzien. “De meeste mensen met de aandoening belanden in een rolstoel tussen hun vijfentwintigste en dertigste verjaardag. Ik besefte toen dat ik niet kon wachten als ik bijvoorbeeld de Galapagoseilanden nog wilde zien.”

Vlak na zijn proclamatie op de hogeschool vertrok hij daarom alleen op wereldreis. In een jaar tijd trok hij langs vijf continenten en legde hij ruim 125.000 kilometer af.

Tristan Boedts: ‘Ik heb nu minder de drang om in de ratrace mee te draaien en om alles te zien. Ik kan makkelijker loslaten.’ Beeld RV Tristan Boedts

Enkele maanden na zijn terugkeer heeft Boedts het moeilijk om een hoogtepunt van zijn reis aan te duiden. Hij genoot van het eilandhoppen in de Stille Oceaan en van zijn bezoek aan de watervallen van Iguaçu, maar verwijst ook naar zijn fysiek uitdagende avonturen. Samen met zijn vader klom hij naar het basiskamp van de Mount Everest, dat op 5.364 meter hoogte ligt. Een fikse uitdaging aangezien de jongeman normaal gezien moe is wanneer hij twee treden opklimt. “Ik had de route uitgestippeld via Google Maps en we namen ons voor om in Kathmandu rond te trekken als het te zwaar zou zijn. Op de moeilijkste delen moest hij me dragen, maar uiteindelijk bereikten we ons doel.”

Boedts werd de eerste persoon met een long- en spierziekte die het kamp op de Mount Everest bereikte, maar dat leverde hem initieel weinig vreugde op. “Niets was tof en alles deed pijn. Ik wilde alleen maar naar beneden. Pas aan de voet van de berg besefte ik hoe zot het was wat ik meegemaakt had.”

Hoewel een wereldreis misschien idyllisch klinkt, vertelt Boedts dat het niet zomaar een langgerekte vakantie is. “Het is natuurlijk een luxeprobleem, maar reizen met een spierziekte is een uitdaging.” In hostels moest hij telkens weer zijn verhaal doen om toegang te krijgen tot bepaalde faciliteiten en ongeveer tweewekelijks kwam hij hard ten val. “Hulp vragen vond ik an sich niet moeilijk, maar mijn autonomie missen wel.”

Als soloreiziger is er bovendien niet altijd iemand in de buurt om in noodsituaties hulp te bieden. Tijdens een bergtocht in Patagonië overschatte Boedts zijn eigen kracht, waardoor hij enkele kilometers voor de eindbestemming plots niet meer verder kon. De nacht en de bijbehorende vrieskou waren in aantocht en pas na lang wachten passeerde er een andere wandelaar die hem kon ondersteunen. “Op de Mount Everest kreeg ik dan weer een stoot van een ezel, waardoor ik bijna van een klif viel. Ze konden me nog net vastgrijpen. Daar heb ik ook veel geluk gehad.”

Twee weken na zijn aankomst in België vertrok Boedts naar Engeland om aan de universiteit van Reading consumentengedrag te studeren. Een nieuwe internationale uitdaging, al beleeft hij nu wel minder avonturen. “Ik heb nu minder de drang om in de ratrace mee te draaien en om alles te zien. Ik kan makkelijker loslaten.”

Hij droomt wel nog van een tocht langs de Trans-Siberische spoorlijn, maar heeft er geen moeite mee om daarop te wachten tot er betere geopolitieke tijden aanbreken. “Het hoeft niet altijd het grootste en spectaculairste avontuur te zijn. Ergens kunnen blijven is ook schoon.”

Jelle Veyt: ‘Ik leefde in kraakpanden, maar plots stond ik letterlijk aan de top’

“De zin voor avontuur heeft altijd in me gezeten.” Wanneer Jelle Veyt (37) zijn telefoon opneemt, moet hij moeite doen om zich in het Nicaraguaanse straatlawaai verstaanbaar te maken. Hij is in Centraal-Amerika voor een nieuw hoofdstuk in zijn persoonlijke queeste om de Seven Summits te bereiken, dat zijn de zeven hoogste toppen van de continenten. Een enorme uitdaging, die des te groter is omdat Veyt tijdens zijn reizen geen beroep wil doen op gemotoriseerde voertuigen. Als hij de oceaan oversteekt, doet hij dat in een zeilboot. Een continent oversteken gebeurt per fiets. Het is een reismethode die er oorspronkelijk vooral uit noodzaak kwam.

Na een kindertijd waarin Veyt voortdurend probeerde om de sportieve avonturen van zijn broers te evenaren, belandde hij op zijn zeventiende op straat. Drie jaar lang leefde hij in kraakpanden, tot hij een job vond en zich voor de opleiding fysiotherapie aan de UGent kon inschrijven. “Tijdens die studie had ik niet veel geld, maar wel veel tijd. Daarom besloot ik met de fiets te reizen. Zo kon ik toch veel toffe dingen doen.”

Jelle Veyt: ‘De voorbereiding duurt vaak langer dan de reis zelf, zeker als je de oceaan wil oversteken. Daarvoor heb je veel opleidingen nodig.’ Beeld RV Jelle Veyt

Bij zijn afstuderen in 2013 kreeg hij via een vriend een aanbieding om in Nepal te werken. Het leek hem spannend om die tocht per fiets te maken en in diezelfde periode ontmoette hij iemand die de Seven Summits al beklom.

De puzzelstukken vielen prompt op hun plaats, maar Veyt vertelt dat het voor avonturiers als hij onmogelijk is om halsoverkop te vertrekken en voortdurend te improviseren. “De voorbereiding duurt vaak langer dan de reis zelf, zeker als je de oceaan wil oversteken. Daarvoor heb je veel opleidingen nodig.” De man kon gelukkig meermaals een beroep doen op de expertise van ervaren avonturiers, al verlopen reizen zelden zoals gepland.

Zo wilde hij bij zijn eerste tocht de Mount Everest beklimmen, maar na een fietstocht van 13.000 kilometer viel ginds plots een groot ijsblok naar beneden. Veyt ontsnapte aan de dood, maar zestien sherpa’s kwamen om het leven. De avonturier moest opgeven en bij zijn tweede poging, een jaar later, sloeg het noodlot opnieuw toe. Na een aardbeving kostte een lawine negentien mensen het leven. “Het was een persoonlijke overwinning om de top bij mijn derde reis alsnog te bereiken. Ik had een moeilijke jeugd en leefde in kraakpanden, maar plots stond ik letterlijk aan de top. Vanaf toen wilde ik alleen maar doorzetten en was er geen weg meer terug.”

Al sinds 2013 spendeert Veyt het leeuwendeel van zijn tijd in het buitenland. Wanneer hij in België is, verblijft hij in een tijdelijk gehuurd appartement of leeft hij samen met anderen. Toch vindt hij het belangrijk om de band met zijn thuisland te behouden. Zijn partner, vrienden en familie wonen hier namelijk nog steeds. Zij helpen hem om ook bij tegenslagen het hoofd niet te laten hangen. “Ik ben absoluut geen zeemens. Tijdens een roeitocht van Miami naar Portugal werd ik zo misselijk dat ik na zestien dagen moest opgeven. Ik gaf voortdurend over. Dat was een enorme teleurstelling.”

Momenteel is Veyt per fiets onderweg naar Alaska. Daar wil hij de Denali beklimmen, de vijfde top op zijn lijstje. Hij hoopt de resterende bergtoppen in de komende vijf jaar te bereiken, maar het is moeilijk om daar grote voorspellingen over te doen. “Ik zeg al tien jaar dat het nog vijf jaar zal duren. Dat is niet erg, het is een levenswerk voor mij. En bovendien: als je het te snel doet, maak je fouten.”

Mack Rutherford: ‘Het was nooit een doel om de jongste persoon te worden die de wereld rondvloog’

“Op straat moet je voortdurend rekening houden met verkeersborden, maar in de lucht is er veel meer vrijheid. Je kan elke richting uitgaan die je wil.” Als zoon van twee piloten kreeg de Belgisch-Britse Mack Rutherford (17) de liefde voor vliegtuigen met de paplepel ingegoten. In zijn kindertijd observeerde hij het werk van zijn ouders in de cockpit en als tiener besloot hij om in hun voetsporen te treden. Na meerdere theoretische en praktische examens werd hij op zijn vijftiende de jongste piloot ter wereld.

Een brevet dat hij overigens niet zomaar in de kast wilde laten liggen tot hij oud genoeg was om voor commerciële bedrijven te vliegen. “Begin vorig jaar werd mijn zus Zara als 19-jarige de jongste vrouw die ooit solo rond de wereld vloog. Zoiets wilde ik ook doen.”

Mack Rutherford: ‘Het was fantastisch om solo over Groenland of over de Sahara te vliegen, zoiets maak je niet vaak mee.’ Beeld RV Macksolo

Rutherford ging daarom op zoek naar een sponsor en naar de ideale route om zelf rond de wereld te trekken. “Ik kon de jongste persoon ooit worden die dat ooit deed, maar het ging me nooit om het record. Ik wilde gewoon vliegen.”

In maart van vorig jaar begon Rutherford vanuit de Bulgaarse hoofdstad Sofia aan zijn solowereldreis. Oorspronkelijk zou zijn tocht twee tot drie maanden duren, maar onderweg kende hij tal van tegenslagen. “Ik zat anderhalve maand vast op Kreta en werd net zo lang opgehouden in Dubai. Problemen met papierwerk zorgden voor die vertraging.”

De jongeman probeerde zich in die periode sterk te houden door niet te veel op de lange termijn te focussen. “Ik dacht telkens dat ik over twee à drie dagen weer zou vertrekken, tot er dan weer een nieuw uitstel volgde.” De wereldreis duurde daardoor uiteindelijk vijf maanden en Rutherford moest zijn zeventiende verjaardag noodgedwongen op reis vieren, maar dat is een detail. En het record had hij sowieso op zak.

Ondanks de tegenslagen houdt Rutherford veel mooie herinneringen over aan zijn reis. “Een van de hoogtepunten was toen ik van Japan naar de Verenigde Staten over de Stille Oceaan vloog. Het was een van de moeilijkste delen van de reis en ik moest landen op het onbewoonde eiland Attu. Daar heb ik op een sofa in een kapotte hut naast een landingsbaan geslapen. Gelukkig was ik toen erg moe.”

Vanwege de lange vluchten had hij niet altijd de tijd om regio’s uitvoerig te bezoeken, maar vanuit het vliegtuig had hij wel een uniek perspectief. “Het was fantastisch om over Groenland of over de Sahara te vliegen, zoiets maak je niet vaak mee.”

Eind augustus landde Rutherford opnieuw in Bulgarije en kwam zijn reis rond de wereld tot een einde. Een week later vertrok hij alweer naar school in Engeland om er de gemiste leerstof in te halen. Dit jaar studeert Rutherford af aan de middelbare school en trekt hij naar de universiteit, maar zijn honger naar avontuur is niet gestild.

“Ik denk dat ik na mijn studies in de luchtvaartsector aan de slag wil, al zou ik het liefst wel met kleine vliegtuigen blijven werken. In zulke voertuigen over verre landen vliegen, liefst ver weg van de beschaving, dat trekt me aan.”

Met zijn verhaal hoopt Rutherford ondertussen ook anderen te inspireren. “Ik hoop dat mensen hun dromen volgen, hoe moeilijk dat ook lijkt. Als je de eerste stap zet, kun je iets bereiken waarvan je dacht dat het onmogelijk was.”