Vintage voor elk budget: de 35 coolste shops in Vlaanderen en Brussel

Antwerpen

Pardaf

Vlak bij het Centraal Station in Antwerpen vind je Pardaf. Een familiezaak die sinds 1973 al drie generaties lang vintage kleding, juwelen, handtassen en schoenen aanbiedt. Voor mannen, vrouwen en kinderen van twee tot twaalf jaar. Hier scoor je hippe tussensegmentmerken zoals Bash, Essentiel, American Vintage, Esprit, Levi’s of Ganni, klassiekers van Ralph Lauren, Armani en Calvin Klein, of high fashion zoals Prada.

Gemeentestraat 8, pardaf.be, op Instagram: @pardaf_

Jutka & Riska

Bij Jutka & Riska snuister je door een mix van - costumized - vintage, een eigen collectie en geselecteerde items van jonge designers. Denk groene mantels van nepbont, crocotasjes in alle maten, broches en veel laarsjes. De focus ligt hier niet op de bekende designernamen, al scoor je hier ook jeans van Levi’s, een mantel van Gerard Darel, een customized blazer van Missoni of laarzen van Balenciaga.

Nationalestraat 87, jutkaenriska.com, @jutkariska

Episode

Een bekende internationale naam met shops in Antwerpen en Brussel. Een overzichtelijke winkel met veel bombers, hoodies, maar ook tartanbroeken en luipaardvesten. Overzichtelijke winkels met een iets gedurfdere streetstyleselectie. Ook wel het walhalla van de normcore. Veel Levi’s, Adidas, Champion en Nike. Niet spotgoedkoop, wel helemaal mee. Kledij wordt indien nodig hersteld voor verkoop.

Kammenstraat 14, Antwerpen en Violetstraat 28, Brussel, episode.eu, @episodesecondhand

Winckle

De nieuwste schatkamer vol vintage pracht van Chaja Dams, stylist, verzamelaar, en dochter Ruby Renteurs, allround creative. Behalve een gecureerde selectie met een twist vind je hier ook interieurspullen zoals fijne lampen, spiegels en leuke cadeautips. Een tipje van de eclectische sluier? Margiela-pumps, een blazer van Ann Demeulemeester, een zijden jurk van Comme des Garçons, maar ook een sportieve panterbomber met ‘Kim’ op de kap, tongue-in-cheek shirts en ballerina’s of jurken met pailletten.

Lombardenstraat 6, @winckle_winkel

Rosier 41

Mooi verborgen voor het grote publiek en de toeristen ligt Rosier 41. De chou van modejournalisten, -studenten en stylisten omwille van de unieke designeritems voor betaalbare prijzen. Fijn om te snuisteren, minstens even fijn om er te kijken naar de mensen die een bonte mix van fashion dragen. Hier kom je voor Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Maison (Martin) Margiela, Raf Simons, maar ook Jil Sander, Dior, Marni, Chloé, Rick Owens, Balenciaga en veel meer. Kledij komt er vaak rechtstreeks van de showroom van designers, waardoor ze amper gedragen is. Cool detail is dat de etalage voorbehouden is voor jonge designers en graduaten van de Academie voor Schone Kunsten.

Rosier 41, rosier41.be, @rosier41

Theatermaker Angelo Tijssens: ‘Een twintig jaar oude Margiela-jas vinden, dat is kicken’ “Mijn favoriete shops zijn Rozier 41 en Labels Inc. Bij die laatste kocht ik een tijdje geleden een supermooi grijs pak van Loewe. Bij Rosier 41 bracht ik zelf al veel binnen, ik kocht er ook mijn eerste designerstukken: een Raf Simons-trui met stills uit Blue Velvet van David Lynch en veel archiefstukken. Ik ben al sinds mijn pubertijd zot van Margiela. Dan zo’n jas vinden die twintig jaar oud en in topstaat is, dat is gewoon kicken. Of die oude Comme des Garçons, van een collectie die je kent, maar nooit kon kopen. Top!”

Melting Pot

Ideaal voor mensen met een klein budget en een talent voor naald en draad om die stuks, die een tikkeltje gedemodeerd aanvoelen, weer hedendaags te maken. Hier shop je niet voor bepaalde merken – veel kledij heeft zelfs geen labels meer. Het principe is eenvoudig: je betaalt per kilo. Doorheen de winkel staan weegschalen verspreid om aan de kassa perfect te weten wat je zal betalen. Voor 15 euro kan je hier al schatten, yes meervoud, mee naar huis nemen.

Nationalestraat 14, Antwerpen, Visverkopersstraat 2 & Hoogstraat 154, Brussel, meltingpotkilo.com, @melting_pot_kilo

Riot

Sneakers, laarsjes, tassen, debardeurs en jeansvestjes. Jong, street en betaalbaar. Altijd kwaliteitsvol, met karakter en vaak quirky. Dat is Riot in een notendop. Neem eens een kijkje op de Instagrampagina voor fijne street­style-inspiratie. Denk Bella Hadid, David Bowie of Avril Lavigne, met daarbij een zelf geselecteerde, betaalbare outfit uit de winkel. Hou het in de gaten, soms kan je er ook afrekenen per kilo.

Lange Koepoortstraat 46, @riotsecondhand

Labels

Labels Inc. is een favoriet onder stylisten en high fashion-adepten omwille van het indrukwekkende archief met moeilijk te vinden (originele) topstukken van de Antwerpse Zes. Online worden die stuks ook voorzien van een uitgebreide legende en geschiedenis. Er hangt ook een eclectische vintage mix van internationale merken als Balenciaga, zeldzame collabs en stuks van kersvers talent van de Academie voor Schone Kunsten. Echt op zoek naar dat onvindbare, unieke stuk of zelfs een niet geproduceerd defiléstuk? De selectie komt rechtstreeks van mode­huizen, verzamelaars en designers.

Nationalestraat 95, labelsinc.be, @labelsinc

Verlaine Vintage

Exclusieve vintage van Chanel, Saint Laurent, Courrèges of Hermès, of fan van stijliconen Jane Birkin en Twiggy? Dan zit u goed bij Verlaine Vintage. Uitbaatster Veerle kreeg de goede smaak met de genen mee van haar mama die couturière was. Zelf heeft ze een modeopleiding en een carrière in die wereld achter de rug vooraleer ze haar boetiek in 2004 opende. Op zoek naar iets specifieks? Dan gaat Veerle voor u op jacht in haar netwerk. Rondstruinen kan op de website, via Instagram of in de winkel.

Kasteelpleinstraat 34, verlaine.com, @verlaine_vintage

Vrijdagmarkt 6

Sinds 2012 vind je op dit adres van de gelijknamige boetiek hoogwaardige preloved mode en stockcollectiestukken voor mannen. De focus ligt op recente vintage van internationale en Belgische designers zoals Saint Laurent, JW Anderson, Guilty Parties en Gosha R. De selectie is eclectisch en allesbehalve grijs. Hier ga je buiten met unieke blikvangers.

Vrijdagmarkt 6, @vrijdagmarkt6

Gent

Zusse

Bij Zusse verkopen twee zussen tweedehands kinderkledij en speelgoed tot 14 jaar. Héél recente stuks in perfecte staat en gezien de doelgroep vaak weinig gedragen of gebruikt. Je vindt er Mini-Rodini, Tiny Cottons of 1+ In the family via Instagram of Facebook, maar ga zeker eens langs om de kleurrijke etalage te bewonderen. Er worden dagelijks nieuwe stuks binnengebracht en ook zelf verkopen gaat op afspraak.

Bennesteeg 4, zusse.be,@zusse.gent

Fann

Geen haute couture bij Fann, wel veel goede en heel recente middensegmentstukken. Denk Cos, Carhartt, Bellerose, Drykorn of Scotch & Soda. Ook voor een hele outfit, samengesteld door het team, kan je er terecht. Denk de juiste jurk met dito accessoires en vestje. Er is een webshop en Instagrampagina, maar vintage koop je beter ter plaatse, vinden ze bij Fann zelf. “We kunnen jou online nooit bieden wat de winkel wel kan: zoeken naar dat ene ideale stuk voor jou. Ook kunnen we nooit de mooie kleuren en de fijne stoffen weergeven zoals je die in de winkel wel kan zien en voelen.” Met andere woorden: ga gewoon langs.

Burgstraat 36, fannshop.be, @fanvanfann

Patricia Vintage

Patricia Schutyser van de gelijknamige winkel is een icoon in de Gentse vintage scene. Je vindt er topstuks van Prada, Chanel, Vuitton, Hermès, veel Sofie D’Hoore, maar ook Meryll Rogge. Die vult ze aan met jurken, kaftans en rokken uit haar eigen collectie. Nieuw binnengekomen stuks vind je op Instagram en fijn gecombineerd in haar etalage. De accessoires (Miu Miu-muiltjes of een armband van Hermès) zijn top.

Henegouwenstraat 75, @patriciavintagegent

Actrice en regisseur Charlotte Vandermeersch: ‘Voor de première ging ik langs bij Patricia Vintage’ “Op de première van De acht bergen in Antwerpen droeg ik een recente blauwe jurk van Sofie D’Hoore met een juweel van Ganni die ik beide bij Patricia Vintage in Gent vond. Het is zalig, op zoek gaan naar die oudere stuks en dan iets vinden dat net past. In Antwerpen ga ik steevast langs bij Ann-Vers. Al jaren uitgebaat door een stijlvolle vrouw.”

Katastrof

Een modern preloved boutique, zo presenteert deze tweedehands- en outletstore zich. Met de focus op kwaliteit en een strenge selectie van tijdloze en heel trendy stuks van Belgische en internationale merken. Zoals schoenen van Prada met een lange mantel van Baum und Pferdgarten of Designers Remix. De winkel voelt als een boetiek door de inrichting en prachtige lichtinval. Wekelijks hangen hier 200 nieuwe stuks. Zelf verkopen? Een afspraak inboeken kan makkelijk via de onlineagenda.

Kortrijksesteenweg 212, Gent en Xavier De Cocklaan 38, Sint-Martens-­Latem, katastroffashion.com, @katastroffashion

Picco-lini

Haasten is de boodschap want deze gevestigde waarde op de Steendam in Gent houdt er in het najaar mee op. Er wordt kledij allerhande verkocht, maar hier moet je vooral voor handtassen en zonnebrillen van Delvaux en Céline zijn. In de etalage zijn vaak parels te vinden, maar vraag haar wat ze onder haar toonbank nog heeft liggen, dan kan je pas echt scoren. De uitbaatster heeft geen website of Instagram. Hier ga je dus op goed geluk binnen.

Steendam 42

Marleedooran

Veel Belgische mode bij Marleedooran. Denk aan Annemie Verbeke, Essentiel, Dries Van Noten, Nathalie Vleeschouwer of Christian Wijnants. Maar ook voor een truitje van Marni of een Max Mara Teddy kan je hier terecht. Op voorhand kijken kan op de webshop, beter is het om af en toe zelf binnen te springen om snel even te bladeren in de rekken. Zelf kledij binnenbrengen kan ook tijdens de openingsuren.

Zonder-Naamstraat 1, marleedoran.be, @marleedorangent

Just Waldo

Just Waldo is een off- en online shop met een zorgvuldige selectie gemaakt door vintagelovers Grécie en Jade. Op de webshop en in de winkel vind je blazers van (Yves) Saint Laurent, broeken of een wollen pak van Burberry. In de lichtrijke kraakwitte winkel ook sneakers van New Balance, klassieke loafers of sweaters van Champion. Alles wat te koop is moet voldoen aan de voorwaarde dat het duo het zelf zou dragen. “Vintage shoppen is niet moeilijk, zeker niet als de stuks persoonlijk voorgeselecteerd zijn”, klinkt het. De dames organiseren ook make-up demo’s met natural brands en delen op welke vintagemarkten ze met een gecureerde selectie te vinden zullen zijn.

Ketelpoort 1, justwaldo.com, @justwaldo_

Lost and Found

Lost and Found is een conceptuele shop opgedeeld volgens vier thema’s: Stranger, Diplomat, Firestarter of Sweetheart. Babek en Mathilde creëerden de vier types voor meer vrijheid en minder hokjes. De types variëren van romantisch, zakelijk en stout tot alternatief, en niet volgens gender. Je ziet er een lange roze kimonojurk gedrapeerd over knielaarzen van slangenleer, een lederen halsband met ring, of perfect gesneden maatpakken met bijhorende hoed. Op de Instagrampagina scroll je voor eindeloze inspiratie voor een recovered en recycled look.

Kortrijksepoortstraat 257, @lostandfoundghent

Brussel

Bernard Gavilan

Bernard Gavilan doet bij vintagelovers onmiddellijk een belletje rinkelen. De koning van de Brusselse vintage heeft drie verschillende winkels in de Marollen, en had er vroeger ook eentje in Gent. Zijn collecties zijn omvangrijk, kleurrijk en extravagant en dateren van de jaren 1900 tot 1990. Elke winkel heeft een ander accent. In de Blaesstraat hangt mannenmode uit de vorige eeuw, de andere winkels zijn gericht op kledij en accessoires voor vrouwen en kinderen uit alle bovenstaande decennia. In Brussel zie je hem tussen de drie flaneren. Voor Gen Z: hij staat ook jaarlijks op WeCanDance met een stand met de beste themakledij. Bernard, welkome gast op all things fashion, is het beste uithangsbord voor zijn visie en geeft advies. Gevraagd en ongevraagd, maar altijd on point.

Blaesstraat 137 en 162 en Vossenplein 5, bernardgavilan.be, @bernardGavilanSince1994

Ramon y Valy

Bij Ramon y Valy hangen jurken van Diane von Furstenberg of Pucci. De focus ligt er op de sixties en seventies en stijlicoon Twiggy. De accessoire­collectie is een mix van preloved La Perla of Dries Van Noten, maar bevat ook geüpcyclede juwelen of naamloze coup de coeurs. Ga zeker eens naar de Instagrampagina kijken, waar ze geestige en inspirerende foto’s posten. Net zoals de etalages, die vaak collabs zijn met lokale kunstenaars. Très Bruxellois.

Verversstraat 19, @ramon_and_valy

Les enfants d’Edouard

De stichters van deze luxe vintageshop deelden behalve een liefde voor preloved ook een vader met de naam Edouard. Intussen hebben de vrienden meer dan 50 jaar ervaring met het kopen en verkopen van Belgische en internationale topmerken zoals Acne Studios, Balenciaga, Chanel, Loewe, Louis Vuitton, Tom Ford of The Row. De shop bevindt zich in een prachtig huis op de Louizalaan en herbergt meer dan 5.000 items, van kledij tot handtassen, schoenen en juwelen. Online te bestellen of offline te shoppen.

Louizalaan 175-177, lesenfantsdedouard.com,@lesenfantsdedouard

Foxhole

Foxhole heeft op twee locaties in Brussel een uitgebreide collectie stuks uit de jaren 60, 70, 80, en 90 uit Europa en de VS. Denk kleurrijke normcore sportjasjes van Adidas of K-Way, vilten hoeden en zwarte laarsjes en vooral: jeans, jeans en nog meer jeans. De e-shop is in opbouw en er staan samenwerkingen met Etsy, Asos en eBay op til. Vooralsnog ga je gewoon beter in de rekken en bakken rommelen.

Rijkeklarenstraat 4 en Vossenstraat 6, foxholevintage.com

Bajart

Verrassing en kwaliteit zijn de codewoorden bij Isabelle Bajart. Sinds 2008 een vaste waarde in de Brusselse vintagescene. De focus ligt op hoogwaardige materialen en designs, kleren gemaakt voor het leven. Zonder in grijswaarden te verzanden. Voor mooie tijdloze stuks van (Yves) Saint Laurent, Celine en Max Mara ben je hier aan het goede adres. Ook shoppers die houden van minder grote namen die uitblinken in originaliteit vinden hier hun ding. Een voorproefje vind je op Instagram, kopen doe je ter plaatse.

Kartuizersstraat 25, isabellebajart.be, @isabellebajart

Vêtue

Mooie shop van Marie Meers met een gecureerde selectie preloved designermode en veel Belgische namen. Margiela, Dries Van Noten, Ann Demeulemeester, Raf Simons, maar ook Léonard en Saint Laurent. Op de Facebookpagina staan foto’s van de prachtig versierde etalages of een fotoshoot van een aangekondigde collab, maar voor the real deal moet je langsgaan. Je wordt beloond met een unieke mix van recente vintage en een selectie haut de gamme handtassen en schoenen in perfecte staat. De vrouwenwinkel bevindt zich aan de ene kant van de straat, die voor de mannen is aan de overkant. Meers verkoopt enkel wat ze zelf mooi vindt.

Léon Lepagestraat 5, @vetuestore

Ozer

Bij de drie locaties van Ozer wordt preloved vrouwenmode voor elk budget verkocht. Merken als Bottega Veneta en (Yves) Saint Laurent kun je er naadloos combineren met kleurrijke Crocs of een salopette van Carhartt. De filosofie van Ozer vertrekt van de persoonlijkheid van elke vrouw, die op haar beurt elk kledingstuk een eigen – en in dit geval – nieuw leven geeft. Met de nodige ‘ozeuse’ ofte durf, vandaar de naam.

Gachardstraat 4, Amerikaansestraat 167 en Baljuwstraat 53, @ozer_concept

Virile

Eigenares Laura, volgens haar Instagram ook stylist voor de sterren op de rode loper, curator voor all things kunst, design en poëzie, verzamelt haar vondsten bij Virile, een ‘vintage forest’ in Brussel. Bij het begin van elk nieuw seizoen kondigt ze een nieuwe collab aan volgens een thema. Bij Laura geen platgetreden paden, maar snuisterijen zoals grote metalen ringen afgewerkt met glas, lederen mocassins met een hoek af, of Japanse gevechtssportbroeken.

Tulpstraat 8, @v_i_r_i_l_e

Retro Paradise

Retro Paradise is het kleine, iets duurdere zusje van Petits Riens of Spullenhulp, de vzw die jaarlijks 1.500 mensen in een kwetsbare situatie begeleidt bij het vinden van werk, huisvesting, kledij en spullen. Via textielcontainers en giften verzamelen ze spullen, die in de winkels nadien weer verkocht worden. Bij Retro Paradise worden de iets exclusievere binnengebrachte stuks verkocht.

Amerikaansestraat 101, petitsriens.be

Styliste en artdirector Lisa Lapauw: ‘Elke maand doe ik een toertje om mijn stock aan te vullen’ “Ik ben altijd een grote vintagefan geweest. Nu nog doe ik maandelijks een toertje om mijn stock aan te vullen. Ik koop zelfs beddenlakens die ik verknip tot kledingstukken. Think Twice blijft een favoriet, al vond ik die vroeger beter. Nu heeft Gen Z die ook ontdekt en zijn de stuks sneller weg. In Brussel blijft Bernard Gavillan koning. Hij heeft zoveel unieke dingen. Echte vintage uit de jaren dertig bijvoorbeeld. Ik hou specifiek van het handwerk en de lingerie die hij verkoopt.”

Docks Caviar

Voor very American import moet je bij Docks Caviar aan Saint Cath zijn. De eigenaar is een gevestigde naam in Bordeaux en heeft sinds een zevental jaar ook een winkel in Brussel. Denk veel jeans, bombers, Harley-Davidson en college sweaters uit de fifties, sixties en seventies. Verder nog meer cowboygoodies, houthakkershirts en leer. Met een beetje geluk tik je er de originele bomber van ene Bob op de kop. Of wandel je buiten met een legervest uit ‘72 van, wel ja, Jack. Elke dag worden er nieuwe spullen gedropt, prijzen variëren van 10 euro voor een T-shirt tot 100 euro voor de leren jassen.

Vlaamsesteenweg 70-72, @dockscaviarbrussels

Oostende

Brut

Brut ligt niet toevallig in Oostende. De shop heeft de rock-’n-roll die zo eigen is aan de kuststad. Een vintageboetiek, vermomd als een plantenwinkel en underground designerwalhalla. De collectie is eclectisch en inconsistent, voor m/v/x, en daarom net zo leuk. Er zijn Swarovski-juwelen, NØ NAME-schoenen en vintage YSL. Daarnaast wordt er geüpcycled en geëxperimenteerd met pufferkimono’s en dito bags. Niets moet, alles mag. Gewoon gaan kijken.

Van Iseghemlaan 53, @brutoostende

Brugge

Selected by Françoise

Bij Françoise loop je van de historische Ezelstraat in het centrum van Brugge zo de geschiedenis van de mode binnen. Op twee verdiepingen zijn stuks te vinden van Dries Van Noten, Celine en Kenzo, maar je vindt er ook de obligatoire Brillant van Delvaux, de carré van Hermès en een fortuin aan handtassen en schoenen. Alles zorgzaam geselecteerd door Françoise zelf.

Ezelstraat 100, @selected_by_francoise

The Locker Vintage

Bij The Locker Vintage ligt de vibe een tikkeltje anders. Minder clutch, meer hoodies. Minder kleur, meer zwart. Hier scoor je een weekendtas van Prada of een oversized sweater van Vêtements of Margiela. Behalve een vintage store is dit ook een designboetiek, een kunstgalerij en een ontmoetingsplek. Hier is het ook mogelijk spullen te verkopen of te ruilen.

Vlamingstraat 9, @thelockervintage

Hasselt

Hallelujah

Hallelujah is het soort vintagewinkeltje waar je de ene keer een handtas van Delvaux op de kop tikt en de andere keer een perfect paar zwarte laarsjes van Chloé. De stuks zijn niet meer dan twee jaar oud. Er hangt Alexander Wang, Stella McCartney en Victoria Beckham, en van Belgische bodem Dries Van Noten, Essentiel of Maison Margiela. Er zijn ook interieurobjecten.

Maastrichterstraat 73, hallelujahdesign.be, @hallelujahdesign

Twentysecond Vintage

Dr. Martens, een deux-pièceke van Mugler, een collectie coole petten of een jeans-op-jeans-op-jeanslook van Dolce & Gabbana waar Justin en Britney jaloers op zouden zijn. Dat vat Twentysecond Vintage in Hasselt zo’n beetje samen. Een fijn allegaartje van gevonden spullen die met zorg uitgekozen zijn door Julie en Mattia. Het koppel werkt sinds dag één samen met artiesten door kledij uit te lenen of de styling van projecten voor hun rekening te nemen. Via Instagram, TikTok en YouTube delen ze hun jachtsessies maar ook hacks om een oubollig opahemd om te vormen tot een hippe oversized parel. In de winkel worden ook live­muzieksessies georganiseerd en doorheen het jaar openen ze meerdere pop-upstores. Ook buiten Limburg.

Badderijstraat 4, twentysecondvintage.com, @twentysecondvintage

Mechelen

Vintage Factory

Zowel Mechelen als Gent hebben er eentje. Het aanbod van Vintage Factory bestaat uit kledij en accessoires uit de eighties, nineties en nillies. “Vintage, vinyl en boots”, klinkt het credo van uitbater Wim, die naar eigen zeggen vooral een festivalvibe wil creëren. We zien véél cowboyboots in alle kleuren, en rekken vol goodies om de Glastonbury-looks van Alexa Chung en Sienna Miller anno 2008 te kopiëren.

Geitestraat 8, Mechelen, Nederkouter 39, Gent, vintagefactory.shop, @vintagefactoryshop

Leuven

Seventy One

Voor retro à la carte klop je aan bij Seventy One. De kledij en accessoires zijn een mix van vintage, nieuw en het eigen merk Seventy One. Een bordeauxrode peyton coat of een mouwloze cardigan in schapenwol hangen er naast jurken van Very Cherry en petten van het merk – en de gelijknamige serie – Peaky Blinders.

Diestsestraat 141, Leuven, Noordzandstraat 75, Brugge, Mageleinstraat 27, Gent, Kloosterstraat 79, Antwerpen, seventyone.be, @seventyonebelgium

